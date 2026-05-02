    2 мая 2026, 13:34 • Новости дня

    Туск назвал катастрофой вывод американских войск из Германии

    Tекст: Мария Иванова

    Решение Вашингтона вывести 5 тыс. военнослужащих с немецких баз спровоцировало острую реакцию Варшавы, расценившей этот шаг как угрозу трансатлантическому единству.

    Глава польского правительства Дональд Туск подверг жесткой критике планы Соединенных Штатов по сокращению военного присутствия в Европе, передает РИА «Новости».

    Поводом для недовольства стало заявление Пентагона о намерении в течение года вернуть домой пять тыс. американских солдат, дислоцированных на немецких базах.

    «Наибольшую угрозу трансатлантическому сообществу представляют не его внешние враги, а продолжающееся разрушение нашего альянса. Мы все должны сделать всё возможное, чтобы обратить вспять эту катастрофическую тенденцию», – написал политик в соцсети.

    Отмечается, что именно на территории Германии находится крупнейшая европейская группировка сил НАТО. На данный момент там несут службу более 36 тыс. военнослужащих армии США, а также около 1,5 тыс. резервистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил планы по выводу 5 тыс. американских военнослужащих из Германии.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал этот шаг предсказуемым.

    Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич исключил угрозу безопасности региона из-за снижения численности контингента США.

    1 мая 2026, 21:48 • Новости дня
    Дмитриев назвал «смертельным ударом» пошлины США на автоэкспорт ЕС
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новые пошлины США на автомобили и грузовики из Евросоюза в размере 25% могут стать фатальным испытанием для промышленности блока, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Он подчеркнул, что в условиях продолжающегося энергетического кризиса европейская промышленность и так испытывает серьезные трудности, передает РИА «Новости».

    По словам Дмитриева, введение столь высоких тарифов в сочетании с ростом цен на энергоносители будет «смертельным ударом по и без того разваливающемуся промышленному сектору союза».

    Напомним, США объявили о повышении ставки пошлины на автоэкспорт ЕС до 25%.

    2 мая 2026, 01:28 • Новости дня
    Пентагон подтвердил решение вывести 5 тыс. военных из Германии

    Представитель Пентагона Парнелл: США выведут 5 тыс. военных из Германии

    @ Emmanuele Contini/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В течение года территорию Германии покинут около 5 тыс. военнослужащих США, подтвердил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.

    Парнелл сообщил, что глава ведомства Пит Хегсет отдал соответствующее распоряжение, передает РИА «Новости».

    «Данное решение было принято по итогам тщательного анализа расстановки сил ведомства в Европе и продиктовано требованиями театра военных действий, а также обстановкой на местах», – сообщил представитель Пентагона.

    Парнелл также добавил, что процесс вывода войск планируется завершить в течение ближайших шести–двенадцати месяцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее о том, что Хегсет отдал распоряжение о выводе 5 тыс. американских солдат из Германии, сообщало Reuters. Белый дом заявлял о планах сократить военное присутствие в Германии. Источники в Пентагоне заявили, что причиной такого решения стало отсутствие «должной активности» европейских стран.


    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    2 мая 2026, 05:55 • Новости дня
    NZZ: В ситуации с «Северными потоками» Германия пресмыкается перед Киевом
    @ IMAGO/Andre Gschweng/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Берлин «пресмыкается перед Киевом», замалчивая акт государственного терроризма на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2», заявил главный редактор швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung Эрик Гуйер.

    По мнению главного редактора Neue Zurcher Zeitung, сейчас ни у кого не осталось сомнений в том, что подрыв газопроводов был украинским государственным терроризмом, передает ТАСС.

    Он напомнил, что генеральный прокурор Германии уже выдал ордер на арест преступников, а один из подозреваемых находится в немецком следственном изоляторе и ожидает суда. Несмотря на это, Берлин не разорвал отношения с Киевом, а наоборот, стал его крупнейшим спонсором.

    «Возмущения не последовало. Владимир Зеленский не был объявлен государственным врагом номер один. Напротив, в Берлине его по-прежнему принимают с почестями», – подчеркивает Гуйер.

    Он считает, что осведомленность Зеленского о планах проведения теракта не имеет значения, так как он несет ответственность за спецслужбы своей страны.

    Гуйер уверен, что недвусмысленное осуждение украинского теракта стало бы проявлением немецкого самоуважения. Он отметил, что у Берлина есть достаточно дипломатических возможностей для выражения протеста, и резюмировал, что никто не уважает страну, которая не защищается от вопиющего нарушения своих национальных интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный федеральный суд Германии назвал Украину заказчиком взрывов на газопроводах. Немецкие политики потребовали прекратить финансовую поддержку Киева из-за этих диверсий. Москва отвергла версию об исключительно украинском следе в данном преступлении.

    1 мая 2026, 19:24 • Новости дня
    В Ирландии отметили одержимость Каллас темой «российской угрозы»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ирландский журналист Брайан Макдональд обратил внимание на риторику главы евродипломатии Каи Каллас.

    По его словам, Каллас «одержима темой российской угрозы», передает РИА «Новости».

    «О чем будет говорить Каллас, если из ее лексикона исключить слово «Россия» на один месяц?», – написал Макдональд в соцсетях.

    В начале апреля Каллас заявила о «нападениях» России на страны Африки.

    Она также заявила, что «Донбасс не является конечной целью России».

    1 мая 2026, 19:36 • Новости дня
    США объявили о повышении ставки пошлины на автоэкспорт ЕС до 25%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ставка импортной пошлины на автомобили и грузовики, поставляемые в Соединенные Штаты из стран Европейского союза, будет увеличена до 25% со следующей недели, объявил американский президент Дональд Трамп.

    Глава Белого дома отметил, что этого шаг связан с невыполнением ЕС условий ранее достигнутого торгового соглашения между сторонами, передает ТАСС.

    «Рад объявить о том, что, поскольку Европейский союз не выполняет целиком нашу согласованную торговую сделку, я на следующей неделе увеличу пошлины на произведенные в ЕС автомашины и грузовики, ввозимые в США. Ставка пошлины будет увеличена до 25%», – написал он на своей странице в Truth Social.

    В январе США объявили о введении 10% пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Финляндии и Нидерландов до тех пор, пока не будут достигнуты договоренности о приобретении Гренландии Соединенными Штатами.

    Ранее США собрались ввести пошлину в 133% на ввоз палладия из России.

    1 мая 2026, 22:57 • Новости дня
    FT заявила о горькой для Зеленского правде по вопросу вступления Украины в ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские политики на кипрском саммите попытались умерить ожидания украинского лидера Владимира Зеленского относительно присоединения Украины к ЕС, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

    Один из источников Financial Times заявил: «Ему пришлось услышать некоторую горькую правду... Вступление в ЕС будет не таким простым, как он думает», – передает РИА «Новости».

    Согласно недавней инициативе Франции и Германии, предполагается лишь поэтапное присоединение с символическими выгодами. Полноправное членство может потребовать от Киева десятилетия ожиданий. Собеседники газеты подчеркнули непонимание украинской делегацией реальных механизмов расширения европейского блока.

    Дополнительным препятствием для интеграции стало снижение темпов проведения необходимых преобразований на Украине. Европейские дипломаты и чиновники зафиксировали заметное ослабление усилий властей страны в сферах обеспечения верховенства права и борьбы с коррупцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, настойчивые требования украинских властей об ускоренном вступлении в Евросоюз спровоцировали серьезное напряжение среди западных союзников. Европейские страны готовят для Киева пакет краткосрочных экономических привилегий вместо быстрого принятия в объединение. Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против немедленного присоединения Украины к европейскому сообществу.

    2 мая 2026, 06:45 • Новости дня
    Евросоюз возмутился планами США ввести пошлины на автомобили из ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Намерение Вашингтона обложить налогом в 25% ввоз европейских машин неприемлемо, заявил глава комитета по международной торговле Европейского парламента Бернд Ланге.

    Ланге заявил, что план установить «25% пошлины на автомобили из ЕС неприемлем». Он подчеркнул, что «Европарламент продолжает выполнять соглашение, достигнутое в Шотландии, и работает над завершением законодательства», передает РИА «Новости».

    «Пока ЕС выполняет свои обязательства, американская сторона продолжает их нарушать», – написал европейский политик. По его словам, Вашингтон уже предпринимал подобные произвольные шаги, когда вводил ограничения на более чем 400 видов стали и алюминия. В связи с нынешними мерами, нацеленными на автомобильный сектор, европейским странам необходимо сохранять ясность позиции и твердость, резюмировал Ланге.

    Евросоюз оставляет за собой право ответить на повышение пошлин США для защиты своих интересов, заявил неназванный представитель Европейской комиссии агентству «Синьхуа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил об увеличении пошлин на европейские автомобили до 25%. В январе Европарламент заморозил ратификацию торгового соглашения с США после того, как Белый дом пригрозил пошлинами из-за разногласий по Гренландии.

    1 мая 2026, 14:48 • Новости дня
    Кипрский журналист заявил о подготовке Германии к войне с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кипрский журналист Александр Христофору заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц готовится к вооруженному конфликту с Россией.

    По словам Христофору, немецкие власти делают ставку на усиление военной промышленности, несмотря на жесткие меры экономии и сокращения в других секторах, передает РИА «Новости».

    «Мерц идет ва-банк ради будущей войны с Россией. Немцы проспонсируют военные расходы на ВПК в условиях строгой экономии и сокращений финансирования здравоохранения», – написал журналист в соцсетях.

    Христофору также напомнил, что Германия недавно одобрила кредит на Украине в размере 90 млрд евро, и выплачивать его предстоит гражданам Германии.

    Ранее Мерц выступил с предупреждением о том, что страна больше не сможет жить в условиях прежнего благополучия, отметив необходимость реформ.

    В ноябре сообщалось, что Германия готовит план «на случай войны с Россией».

    1 мая 2026, 20:56 • Новости дня
    Берлин отказался принимать советы президента США

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкие власти выступили против вмешательства американского лидера во внутренние дела страны и раскритиковали его политику на Ближнем Востоке.

    Вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль поддержал канцлера Фридриха Мерца на фоне критики со стороны Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Политик подчеркнул, что немецкое правительство не нуждается в наставлениях хозяина Белого дома.

    «Нам точно не нужны советы Дональда Трампа. Он должен увидеть, какой хаос он создал. Он должен обеспечить проведение серьезных мирных переговоров в Иране», – заявил Клингбайль во время выступления в регионе Рура. Министр финансов ФРГ раскритиковал американскую стратегию в отношении Ирана, отметив, что Вашингтон несет ответственность за скорейшее завершение конфликта.

    Клингбайль добавил, что издержки от действий США не должны ложиться на плечи европейских рабочих и экономики. По его словам, Европе необходимо стать экономически сильной, чтобы избежать шантажа и зависимости от настроений американского президента.

    Ранее глава Белого дома негативно оценил работу Фридриха Мерца и заявил о возможном сокращении американского военного контингента в Германии. Это произошло после того, как канцлер ФРГ обвинил президента США в отсутствии стратегии при начале военной операции против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США назвал ужасной работу канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Американский лидер жестко раскритиковал позицию немецкого политика по иранской проблеме.

    Администрация Соединенных Штатов рассмотрела возможность сокращения военного присутствия в Германии.

    2 мая 2026, 01:55 • Новости дня
    Немцы потребовали отставки Мерца на первомайских демонстрациях

    Tекст: Антон Антонов

    Участники массовых первомайских демонстраций в Германии потребовали отставки канцлера Фридриха Мерца, свидетельствуют видео и фото с акций.

    В 413 мероприятиях по всей стране приняли участие более 366 тыс. человек, сообщает Объединение немецких профсоюзов (DGB). Граждане Германии вышли на улицы под лозунгом защиты рабочих мест и доходов трудящихся, передает РИА «Новости».

    Председатель организации Ясмин Фахими на митинге в Нюрнберге жестко раскритиковала инициативы политиков и бизнеса по отмене восьмичасового рабочего дня и урезанию пенсий.

    Недовольство граждан также вылилось в политические требования. В социальных сетях распространились кадры с призывами к отставке Мерца, а соответствующая петиция к вечеру 1 мая собрала более 133 тыс. подписей из необходимых 150 тысяч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в немецком Марбурге в апреле состоялась масштабная акция протеста против политики канцлера. Глава правительства ранее предупредил граждан о завершении эпохи всеобщего благополучия. Он  впервые занял последнее место в рейтинге популярности государственных деятелей Германии.

    2 мая 2026, 06:12 • Новости дня
    Посол Нечаев: Берлин не продвинулся в деле о терактах на «Северных потоках»

    Tекст: Антон Антонов

    Германия не смогла добиться значимых результатов в расследовании террористических актов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

    Нечаев подчеркнул, что Москва и Берлин приняли ряд конвенций, которые «обязывают участников оказывать друг другу содействие в расследовании террористических преступлений», передает РИА «Новости».

    «Тем не менее, этого не происходит. Германская сторона игнорировала все наши запросы о правовой помощи и предложения о совместном расследовании. Немецкому следствию, как известно, за эти годы особо продвинуться не удалось», – заявил дипломат.

    Нечаев отметил, что в Германии по-прежнему придерживаются версии о причастности к подрывам украинских диверсантов-любителей. При этом в сентябре 2024 года Россия официально выдвинула досудебные претензии к властям Германии, Дании, Швеции и Швейцарии в связи с ходом расследования акта терроризма.

    Российская сторона готова к предметному диалогу с Германией в связи с расследованием акта терроризма, заявил Нечаев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об игнорировании Берлином российских запросов о правовой помощи. Москва официально предъявила Германии претензии по расследованию подрыва газопроводов. Нечаев потребовал объективного расследования теракта на критически важной инфраструктуре.

    2 мая 2026, 00:44 • Новости дня
    Reuters сообщило о планах США вывести 5 тыс. военных из Германии

    @ Robyn Haake/Planetpix/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Пентагон в течение года выведет 5 тыс. военных США из Германии, передает Reuters со ссылкой на ведомство.

    По данным Reuters, глава Пентагона Пит Хегсет уже отдал соответствующее распоряжение. Ожидается, что процесс возвращения солдат домой займет от шести до 12 месяцев, передает РИА «Новости».

    Вашингтонский корреспондент телеканала NewsNation Келли Мейер со ссылкой на источники в Пентагоне заявила, что причиной такого решения стало отсутствие «должной активности» европейских стран, которую ожидал Белый дом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом заявил о планах сократить военное присутствие в Германии. Сообщалось ,что руководство Пентагона заранее не знало об этой инициативе администрации США.

    После того, как канцлер ФРГ обвинил США в отсутствии стратегии при начале военной операции против Ирана, Белый дом раскритиковал работу Фридриха Мерца.

    1 мая 2026, 15:45 • Новости дня
    Министр обороны Италии усомнился в выводе американских войск из страны

    Tекст: Мария Иванова

    Руководитель итальянского военного ведомства Гуидо Крозетто не поверил угрозам президента США лишить Рим военной поддержки из-за разногласий по иранскому вопросу.

    Итальянское руководство скептически оценивает вероятность ухода вооруженных сил США с территории государства, передает РИА «Новости». Подобная реакция последовала после недавних заявлений главы Белого дома о возможном отзыве контингента из-за недостаточной помощи Рима.

    «Я не думаю, что он это сделает. Еще потому, что я бы не понял мотива», – заявил Гуидо Крозетто. Министр подчеркнул, что итальянская сторона предлагала участие в миссии по защите судоходства, и американские военные высоко оценили эту инициативу.

    Ранее американский президент раскритиковал папу Римского за позицию по Ирану. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала слова политика неприемлемыми. В ответ американский лидер пригрозил лишить Рим поддержки, обвинив партнеров в отказе помогать Вашингтону в антииранской операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США пригрозил вывести американских военнослужащих из Италии и Испании на фоне недовольства действиями союзников.

    Министр обороны Италии Гуидо Крозетто назвал угрозу Трампа прекратить поддержку Рима поспешной.

    Ранее Крозетто усомнился в намерении США выйти из НАТО и в возможности сохранения безопасности Европы без американских войск.

    1 мая 2026, 16:37 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе показали умеренный рост

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки на энергоресурсы в Евросоюзе демонстрируют положительную динамику, удерживаясь на уровне чуть ниже 560 долларов за тысячу кубометров.

    Стоимость июньских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на старте торгов увеличилась на 1,4%, достигнув 563,8 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    К середине дня рост замедлился до 0,5%, а цена составила 558,8 доллара. Расчетная стоимость предыдущего торгового дня находилась на уровне 556 долларов.

    Средние показатели за март продемонстрировали скачок на 59% по сравнению с февралем. Это произошло на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, когда цены впервые с начала 2023 года превысили 600 долларов. В апреле наблюдалось снижение на 14%, до уровня чуть более 540 долларов за тысячу кубометров.

    Локальный максимум в 853,7 доллара был зафиксирован 19 марта после сообщений о повреждении линий производства сжиженного природного газа в Катаре. Исторический рекорд стоимости газа в Европе был установлен весной 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля стоимость газа на европейских биржах превысила 580 долларов за тысячу кубометров.

    Днем ранее котировки голубого топлива преодолели отметку в 541 доллар на фоне геополитической напряженности.

    По итогам марта средние биржевые цены на этот энергоресурс в Европе взлетели на 59%.


    2 мая 2026, 10:36 • Новости дня
    Politico: Трамп собрался наказать Европу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп принял меры, усиливающие напряженность в отношениях с европейскими странами, что подтверждает его жесткую позицию по этому вопросу, отмечают западные СМИ.

    Последние решения президента США Дональда Трампа подтверждают его стремление наказать европейские страны, пишет РИА «Новости» со ссылкой на публикацию издания Politico. В статье отмечается, что разногласия между администрацией Трампа и европейскими партнерами становятся все более острыми и уже кажутся практически непримиримыми.

    «Трамп в настоящий момент больше заинтересован в том, чтобы бичевать и, возможно, наказывать европейские державы, чем сотрудничать с ними», – говорится в публикации. Журналисты подчеркивают, что недавние шаги американского президента придали европейцам уверенность в необходимости обретения большей независимости от Вашингтона, хотя этот процесс идет не слишком быстро.

    В качестве одного из последних решений упоминается вывод 5 тыс. американских военнослужащих из Германии в течение года, что подтвердил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл. На фоне этих событий европейские лидеры начали обсуждать создание Европейского оборонительного союза и постепенно адаптироваться к новым реалиям.

    Издание уточняет, что ранее европейские политики старались угодить Трампу – соглашались на высокие пошлины и обещали увеличить расходы на оборону. Они считали это необходимой платой за то, чтобы президент США продолжал уделять внимание украинскому конфликту.

    Накануне Дональд Трамп заявил о намерении ввести с новой недели пошлины в 25% на автомобили и грузовики из Евросоюза. В свою очередь, глава Евросовета Антониу Кошта предупредил администрацию США о недопустимости вмешательства в европейские дела.

    Также глава Евросовета заявил, что Евросоюз может потерять самостоятельность, если передаст принятие ключевых решений Дональду Трампу.


