Туск назвал катастрофой вывод американских войск из Германии

Премьер Польши Туск назвал вывод войск США из ФРГ разрушением альянса

Tекст: Мария Иванова

Глава польского правительства Дональд Туск подверг жесткой критике планы Соединенных Штатов по сокращению военного присутствия в Европе, передает РИА «Новости».

Поводом для недовольства стало заявление Пентагона о намерении в течение года вернуть домой пять тыс. американских солдат, дислоцированных на немецких базах.

«Наибольшую угрозу трансатлантическому сообществу представляют не его внешние враги, а продолжающееся разрушение нашего альянса. Мы все должны сделать всё возможное, чтобы обратить вспять эту катастрофическую тенденцию», – написал политик в соцсети.

Отмечается, что именно на территории Германии находится крупнейшая европейская группировка сил НАТО. На данный момент там несут службу более 36 тыс. военнослужащих армии США, а также около 1,5 тыс. резервистов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил планы по выводу 5 тыс. американских военнослужащих из Германии.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал этот шаг предсказуемым.

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич исключил угрозу безопасности региона из-за снижения численности контингента США.