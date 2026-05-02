Медведев представил новые инициативы «Единой России» по здравоохранению

«Единая Россия» обеспечит доступность медицины для миллионов людей

Tекст: Тимур Шайдуллин

В ходе окружного форума «Есть результат!», который прошел в Петербурге, партия «Единая Россия» обсудила инициативы по развитию здравоохранения. В новую Народную программу уже внесено более 850 тыс. предложений, четверть из которых связаны с вопросами семьи и здоровья, сообщается на сайте партии.

Среди инициатив – создание национальной цифровой платформы «Здоровье» и единой карты пациента, развитие дистанционного мониторинга состояния пациентов и обеспечение детей системами непрерывного контроля здоровья, в том числе для больных диабетом.

Предполагается масштабное обновление здравоохранительной инфраструктуры: продолжится строительство и капитальный ремонт поликлиник, больниц и ФАПов, особенно в новых регионах, сельской местности и малых городах. Отдельный акцент сделан на мобильной медицине, профилактике, диспансерном наблюдении, реабилитации и поддержке отечественной фарминдустрии.

Особое внимание уделено поддержке участников спецоперации и их семей. Координатор направления Герой России Владимир Сайбель заявил: «Нужно учить близких людей, членов их семей, как справляться с собственной тревогой и как помочь вернувшимся с фронта ветеранам справиться с последствиями перенесенного стресса». Кроме того, предложено обеспечить приоритетное психологическое консультирование и оперативную диспансеризацию для военнослужащих.

Партия выступила с инициативой развития медицины будущего – формировать спрос на инновационные технологии, ускорять внедрение новых медразработок и развивать систему реабилитации после установки высокотехнологичных изделий. Предлагается привлекать социально ориентированные НКО к поддержке пациентов, использовать лучшие практики по выявлению инфекций и трансплантации органов.

Председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что в стране уже создана одна из самых эффективных систем защиты здоровья детей и масштабно обновлено первичное звено здравоохранения.

«Мы провели масштабное обновление первичного звена здравоохранения. Построено около 6,5 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник и амбулаторий. Капитально отремонтировано почти 8 тысяч медицинских объектов. Они оснащены самым современным оборудованием. Более 40 тысяч единиц поставлено только за прошлый год. При этом большая часть обновлённой техники – отечественная», – сообщил он.

Также расширены программы поддержки сельских медиков, модернизирован парк скорой помощи, внедрены телемедицина и электронные рецепты. Медведев подчеркнул, что партия продолжит заботиться о здоровье пожилых людей, развивать долгосрочный уход и поддерживать семейные ценности, как требует Президент.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что Народная программа «Единой России» полностью соответствует национальным проектам. Она выделила снижение бедности, рост числа многодетных семей, увеличение пособий и развитие комплексной реабилитации как ключевые достижения в социальной сфере. Голикова поблагодарила партию за совместную работу и подчеркнула, что поставленные задачи будут реализованы совместно с регионами.

Старт сбору предложений в новую программу был дан 19 февраля. Партия проведет форумы во всех федеральных округах. Программа будет состоять из двух документов: предвыборной части и основополагающих ценностных ориентиров. В июне представят стратегическую рамку, а в августе – пятилетний программный документ. В экспертном совете по подготовке программы – Герои РФ, участники СВО, представители науки, промышленности и бизнеса.

