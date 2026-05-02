    2 мая 2026, 13:06 • Новости дня

    Умерла заслуженная артистка, солистка капеллы «Думка» Зинаида Соловей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заслуженная артистка Узбекской ССР и народная артистка Узбекистана Зинаида Соловей, выступавшая в 1960-е годы в составе известной в СССР хоровой капеллы «Думка», скончалась в 87 лет в Ташкенте, сообщает пресс-служба узбекистанского министерства культуры.

    Заслуженная артистка Узбекской ССР и народная артистка Узбекистана Зинаида Соловей скончалась в возрасте 87 лет в Ташкенте, передает РИА «Новости».

    По информации пресс-службы министерства культуры Узбекистана, коллектив ведомства выразил глубокие соболезнования семье и близким певицы.

    В министерстве подчеркнули, что Зинаида Соловей за почти полвека творческой деятельности прославилась высоким профессионализмом, уникальным актерским мастерством и лирическим сопрано. Ее талант и многочисленные выступления сделали певицу любимой публикой не только в Узбекистане, но и далеко за его пределами.

    Соловей окончила Киевскую консерваторию по классу академического вокала в 1965 году. Она работала солисткой Одесского театра оперы и балета, а затем – участницей известной киевской хоровой капеллы «Думка», с которой гастролировала по всему Советскому Союзу.

    С 1976 года Зинаида Соловей выступала на сцене Государственного театра музыкальной комедии Узбекистана, а в последние годы преподавала вокал в актерской студии при театре. В 1988 году ей было присвоено звание заслуженной артистки Узбекской ССР, а в 2006 году – народной артистки Узбекистана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, народный артист СССР Владислав Чернушенко скончался на 91-м году жизни.

    1 мая 2026, 19:57 • Новости дня
    «Единая Россия» представила новые меры поддержки семей с детьми

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» выступила с инициативой расширить социальную поддержку семей с детьми, включая создание новых сервисов и материальную помощь многодетным.

    Среди инициатив – создание центров подготовки к родам при женских консультациях, дополнительная материальная помощь многодетным семьям, внедрение принципа «единого окна» для семей с детьми на портале «Госуслуги» и запуск добровольной сертификации для нянь с внесением их в специальный реестр, сообщается на сайте «Единой России».

    На пленарном заседании форума партии председатель Дмитрий Медведев отметил, что поддержка семьи – стратегический приоритет партии и одна из главных национальных целей, обозначенных президентом.

    В Народной программе «Единой России» будут отражены все социальные обязательства, а также инициативы по поддержке многодетных семей. «Сформирован каркас мер поддержки, на который мы добавляем новые решения. Семьи, у которых родился третий ребенок, могут получить 450 тыс. рублей из бюджета на погашение ипотеки», – заявил Медведев.

    Партия предлагает расширять сеть комнат матери и ребенка в вузах, строить семейные блоки в студенческих общежитиях, а для студенческих семей с детьми вводить особый график учебы.

    Вице-премьер Татьяна Голикова напомнила, что с 2020 года в России действует целостная модель поддержки семей, включая соцконтракты, а также предложила ввести корпоративный семейный стандарт. Она подчеркнула, что меры поддержки многодетных семей должны предоставляться без критерия нуждаемости.

    Участники форума выступили за создание в регионах с низкой рождаемостью дополнительных мер поддержки вторых и последующих детей, включая выделение земельных участков. Также внесено предложение закупать натуральную помощь – школьную форму, кроватки, детские коляски и продуктовые наборы – исключительно у российских производителей, при условии высокого качества товаров.

    По итогам круглого стола «Молодая семья – фундамент будущего» предложено комплексное развитие инфраструктуры для молодых семей: комнаты матери и ребенка, группы кратковременного пребывания для малышей, а также запуск программ послеродовой реабилитации и школы молодых отцов. «В молодом возрасте больше сил и энергии, которые можно тратить на ребенка. Чем раньше появится первенец, тем больше шансов, что в семье будут еще дети», – заявил руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Александр Амелин.

    Все инициативы будут проработаны и переданы Экспертному совету партии, который объединяет представителей науки, промышленности, общественников и участников СВО.

    1 мая 2026, 18:11 • Новости дня
    «Единая Россия» заступилась за уроженку Бурятии после инцидента в автобусе
    «Единая Россия» заступилась за уроженку Бурятии после инцидента в автобусе
    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководитель ЦИК партии «Единая Россия» и координатор проекта «Историческая память» Александр Сидякин прокомментировал нападение на уроженку Бурятии в московском автобусе.

    В своем канале в Max Сидякин подчеркнул, что такие случаи – «это не просто бытовое хулиганство, а прямой удар по самому фундаменту нашего государства. Россия – это страна, которая веками формировалась как единый дом для множества народов и культур».

    «Сегодня наши братья, будь то русские, буряты, татары, чеченцы или башкиры, плечом к плечу защищают нашу Родину на передовой», – подчеркнул он.

    По словам Сидякина, особенно возмутительно, что нападавшими оказались женщины: «Самое удивительное, что нападавшими были не какие-то опустившиеся маргиналы или уличные хулиганы, а женщины. И вот уж действительно задаешься вопросом: как можно было опуститься до такого уровня одичания?» – поразился он.

    Сидякин подчеркнул, что агрессия по отношению к человеку из-за внешности или языка недопустима и не может быть оправдана никакими обстоятельствами.

    Он сообщил, что уже направил обращения в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру для проверки этого инцидента, отметив, что безопасность на улицах городов России должна быть гарантирована каждому, вне зависимости от цвета кожи, языка общения или места рождения

    Как писала газета ВЗГЛЯД, речь идет о Наталье Сундуповой, дизайнере интерьера из Бурятии, которая опубликовала видео после конфликта в общественном транспорте.

    Пострадавшая рассказала, что одна из женщин оскорбила ее из-за внешности и языка, а затем ударила, заявив, что Наталья должна «жить в своей стране». Сундупова попыталась объяснить, что Бурятия – часть России, но это не помогло.

    После происшествия Наталья вызвала полицию, а представители Бурятии в Москве уже связались с ней и пообещали держать ситуацию под контролем.

    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    1 мая 2026, 21:47 • Новости дня
    Белый дом уведомил Конгресс США об окончании войны с Ираном
    Белый дом уведомил Конгресс США об окончании войны с Ираном
    Tекст: Мария Иванова

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп направил официальное послание спикеру Палаты представителей Майку Джонсону о полном прекращении вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

    Американская администрация официально оповестила законодателей о завершении силовой операции против исламской республики, передает ТАСС. Соответствующий правительственный документ был напрямую направлен спикеру Палаты представителей Майку Джонсону.

    В тексте послания главы Белого дома констатируется завершение кампании. «Военные действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, закончились», – говорится в официальном письме главы государства.

    В пятницу президент США отказался запрашивать у конгресса разрешение на возможное продолжение военной операции против Ирана после истечения предусмотренного законом 60-дневного срока. Кроме того глава Белого дома выразил недовольство последним предложением Ирана по ядерной сделке.

    Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов напомнил, что 1 мая истек срок, после которого президент США не может вести военные действия без разрешения Конгресса. «В связи с этим Белый дом сообщил законодателям, что считает войну с Ираном законченной, то есть никакого разрешения уже не требуется. Элегантно. Какая война?», – написал политолог в Telegram-канале.

    Ранее Пентагон приостановил отсчет 60 дней ведения военной операции без одобрения Конгресса из-за временного перемирия.

    Карикатура

    2 мая 2026, 01:39 • Новости дня
    Медведчук назвал организаторов массового убийства в Одессе в 2014 году

    Медведчук: Трагедию в Одессе в 2014 году готовили Турчинов, Аваков и Парубий

    Медведчук назвал организаторов массового убийства в Одессе в 2014 году
    Tекст: Антон Антонов

    Глава движения «Другая Украина», бывший лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук назвал имена украинских политиков, ответственных за массовое убийство в одесском Доме профсоюзов в 2014 году.

    Медведчук подчеркнул, что за десять дней до массового убийства прошло специальное совещание под руководством исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова, передает ТАСС.

    «Трагедия Одессы 2 мая 2014 года показала истинные намерения коллективного Запада относительно русскоязычного населения Украины, которые украинские неонацисты воплотили в жизнь», – заявил Медведчук.

    Он отметил, что в обсуждении операции участвовали глава МВД Арсен Аваков (внесен в России в список террористов и экстремистов), глава СБУ Валентин Наливайченко и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий. К консультациям по операции был привлечен также Игорь Коломойский (внесен в список террористов и экстремистов в России), который на тот момент был главой Днепропетровской областной государственной администрации.

    Датой проведения операции специально выбрали день футбольного матча, чтобы оправдать присутствие фанатов и 500 радикалов «Правого сектора». Доставку участников обеспечивали Аваков (внесен в России в список террористов и экстремистов), Парубий, Коломойский (внесен в список террористов и экстремистов в России) и Игорь Палица, который позднее стал губернатором Одесской области, он руководил акцией на месте, пояснил Медведчук.

    По словам Медведчука, западные кураторы начали создание государства, нацеленного на уничтожение русского языка и культуры, что стало сигналом для Донбасса. Он добавил, что успешная денацификация на Украине возможна только после суда над виновными в одесской трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский суд по правам человека в 2025 году обвинил украинские власти в непринятии мер для предотвращения насилия в Одессе. Российские спецслужбы установили исполнителей теракта в Доме профсоюзов. Министерство внутренних дел России объявило в розыск Авакова (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    Экс-спикер Рады и бывший глава СНБО Андрей Парубий был убит во Львове в конце августа. В декабре на Украине Коломойскому (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) продлили содержание под стражей по нескольким уголовным делам.

    После государственного переворота на Украине в 2014 году активисты «антимайдана» разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в знак протеста. Днем 2 мая в центре Одессы произошли столкновения между «антимайдановцами», футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также участниками «евромайдана».

    В результате конфликта палаточный лагерь был разрушен, а Дом профсоюзов, где укрылись противники госпереворота, был подожжен сторонниками госпереворота и националистами. Жертвами трагедии стали 48 человек, свыше 250 пострадали.

    1 мая 2026, 21:48 • Новости дня
    Дмитриев назвал «смертельным ударом» пошлины США на автоэкспорт ЕС
    Дмитриев назвал «смертельным ударом» пошлины США на автоэкспорт ЕС
    Tекст: Валерия Городецкая

    Новые пошлины США на автомобили и грузовики из Евросоюза в размере 25% могут стать фатальным испытанием для промышленности блока, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Он подчеркнул, что в условиях продолжающегося энергетического кризиса европейская промышленность и так испытывает серьезные трудности, передает РИА «Новости».

    По словам Дмитриева, введение столь высоких тарифов в сочетании с ростом цен на энергоносители будет «смертельным ударом по и без того разваливающемуся промышленному сектору союза».

    Напомним, США объявили о повышении ставки пошлины на автоэкспорт ЕС до 25%.

    1 мая 2026, 18:48 • Новости дня
    В Армении заявили о риске ухудшения отношений с Россией из-за визита Зеленского
    В Армении заявили о риске ухудшения отношений с Россией из-за визита Зеленского
    Tекст: Валерия Городецкая

    Визит Владимира Зеленского в Армению может осложнить отношения республики с Россией, заявил представитель партии «Сильная Армения», возглавляемой предпринимателем Самвелом Карапетяном, Нарек Карапетян.

    По словам политика, Армения рискует ухудшить отношения с важным экономическим партнером, и действующие власти должны нести ответственность за свои внешнеполитические решения, передает РИА «Новости».

    «Я считаю, что отношения с экономическим партнером осложнит визит в Армению... (Зеленского), и, учитывая столь обострившиеся отношения, нынешнее правительство должно нести ответственность за все свои геополитические и международные виражи», – отметил Карапетян во время общения с журналистами.

    Он также добавил, что каждый политический шаг может привести к непредсказуемым последствиям. По его мнению, сейчас крайне важно избегать новых кризисов, действовать максимально осторожно и не допускать дальнейшего обострения ситуации, чтобы не нанести ущерб экономике страны.

    Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил об ожидании Зеленского на саммите Армения – ЕС.

    Политолог Николай Силаев в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что приглашение Зеленского на саммит ЕС – Армения подтверждает курс Еревана на шаги в сторону разрыва отношений с Москвой.

    1 мая 2026, 14:15 • Новости дня
    ВС России уничтожили опытных инструкторов ВСУ в Покаляном
    ВС России уничтожили опытных инструкторов ВСУ в Покаляном
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подразделения группировки «Север» закрепились в населенном пункте Харьковской области, при поддержке артиллерии и беспилотников уничтожены элитные силы ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Военнослужащие российской армии продолжают наступление в зоне проведения спецоперации, передает РИА «Новости».

    Штурмовые группы 71-й мотострелковой бригады под прикрытием артиллерийского огня и ударных дронов зашли в село Покаляное и закрепились на новых рубежах.

    В оборонном ведомстве отметили безуспешные попытки противника сохранить позиции. «Противник пытался удержать контроль над населенным пунктом за счет переброски опытных инструкторов механизированной бригады, но боевики ВСУ были уничтожены», – говорится в официальном сообщении.

    После освобождения населенного пункта бойцы продолжили формирование буферной зоны на территории Сумской и Харьковской областей.

    Напомним, группировка «Север» установила контроль над Покаляным в Харьковской области.

    1 мая 2026, 14:48 • Новости дня
    Стало известно о тайных поставках оружия на Украину из Сербии

    Источник сообщил о поставках оружия из Сербии на Украину через третьи страны

    Стало известно о тайных поставках оружия на Украину из Сербии
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Предприятия военно-промышленного комплекса балканских государств находят способы обходить официальные запреты на экспорт боеприпасов украинской армии.

    Украина продолжает получать продукцию военного назначения, произведенную в Сербии и Боснии и Герцеговине, несмотря на существующие ограничения. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный источник.

    «Продолжаются поставки из Сербии и Боснии и Герцеговины через третьи страны на Украину продукции военного назначения (ПВН), произведенной на предприятиях ВПК этих балканских стран», – рассказал собеседник агентства.

    По его словам, сербские власти ввели официальный запрет на транзит и продажу оружия, однако местные компании находят лазейки. Он подчеркнул, что ни одно предприятие пока не понесло наказания за незаконные сделки. Компании рассматривают запреты как формальность, нарушение которой не влечет реальных последствий.

    Схема обхода предполагает экспорт комплектующих, из которых готовые изделия собирают уже в третьих странах. Например, сербская фирма Zenitprom d.o.o. намерена передать ВСУ 50 тыс. неуправляемых ракет калибра 122 миллиметра для систем залпового огня «Град».

    В этой цепочке также задействована словенская компания IZOP-K d.o.o., поставляющая компоненты, включая пять тысяч взрывателей от боснийского производителя Binas d.d. Детали планируют отправить в Польшу для финальной сборки, при этом словенская сторона обязуется получить сертификат конечного пользователя от польского министерства обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич допустил попадание сербского оружия на Украину через третьи страны. Сербский лидер подтвердил приверженность Белграда военному нейтралитету и традиционным связям с Россией и Китаем.

    1 мая 2026, 16:48 • Новости дня
    Соловьев предложил итальянским политикам извиниться за слова о России
    Соловьев предложил итальянским политикам извиниться за слова о России
    Tекст: Валерия Городецкая

    Телеведущий Владимир Соловьев в ходе интервью итальянской газете Fatto Quotidiano предложил политикам Италии начать с себя и извиниться за «ужасные слова» в адрес России и русского народа.

    Он отметил, что инициаторами резких высказываний были именно политические лидеры Италии, а не журналисты, передает РИА «Новости». По словам Соловьева, российские лидеры никогда не позволяли себе даже малой доли таких оскорблений.

    Журналист издания спросил Соловьева, считает ли он, что Европа допустила большую ошибку в отношении ситуации на Украине. В ответ телеведущий подчеркнул, что для осмысления этого вопроса европейцам нужно было бы полностью поменять свою современную точку зрения. «Сегодня большинство европейцев, как бабочки, совершенно ничего не помнят. Они помнят только один день. Русские, как и многие образованные итальянцы, совершенно другие. У нас есть историческая память», – заявил он.

    Соловьев обратил внимание собеседника на то, что большинство европейцев утратили историческую память, в отличие от россиян. Он добавил, что итальянцы не помнят, сколько их соотечественников погибло во время Второй мировой войны, тогда как россияне точно знают число своих потерь. В беседе телеведущий спросил журналиста, сколько членов его семьи погибло в той войне, но тот не смог дать ответ.

    В заключение Соловьев отметил, что в каждой российской семье есть родственники, погибшие в годы Второй мировой войны. По его мнению, сохранение исторической памяти – это важная черта российского народа, отличающая его от большей части современного европейского общества.

    На прошлой неделе МИД Италии вызвал посла России из-за слов Соловьева о премьере страны Джордже Мелони.

    Мелони в ответ на оскорбления подчеркнула, что интересы страны для нее остаются приоритетом.

    1 мая 2026, 18:59 • Новости дня
    Эксперт объяснил значение взятия под контроль Покаляного в Харьковской области

    Эксперт Онуфриенко: Взятие Покаляного откроет новые направления для наступления

    Эксперт объяснил значение взятия под контроль Покаляного в Харьковской области
    Tекст: Олег Исайченко

    ВС России на сегодня контролируют не только село Покаляное в Харьковской области, но и высоты к северу. Это открывает новые направления для наступления, а также дает возможность дроноводам активнее работать по противнику, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Российские военные уже несколько недель развивают наступление восточнее ранее освобожденного Волчанска и Волчанских Хуторов. Незадолго до этого мы заняли небольшой плацдарм к югу от реки Волчья, которая является притоком Северского Донца», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    На данный момент ВС России смогли расширить плацдарм, взяв под контроль близлежащее село Покаляное. «То есть выстроенный на скорую руку вдоль естественной преграды укрепрайон противника рухнул. Можно считать, что его больше не существует», – пояснил спикер.

    Все это открывает возможности для дальнейшего наступления российских войск на юг, на Белый Колодезь. Собеседник счел неудивительным тот факт, что противник активно цеплялся за Покаляное, даже привлекая опытных инструкторов.

    «Населенный пункт был, по сути, преградой для наших войск и облегчал для ВСУ оборону. Сейчас ВС России контролируют не только само село, но и высоты к северу. Это, в свою очередь дает возможность дополнительно работать дроноводам на больших дистанциях, так как увеличивается дальность прямой видимости», – описывает Онуфриенко.

    «Кроме того, теперь мы можем продолжить наступление, причём угрожать противнику с разных направлений. До сих пор наступление шло к западу от Волчанска, вдоль Северского Донца по левому берегу Печенежского водохранилища», – добавил собеседник.

    По его словам, чтобы затормозить продвижение ВС России, украинское военное командование перебрасывает на участок подразделения из Купянска. «Но в результате противник начинает отступать и в Купянске тоже. Буквально накануне сообщалось, что наши военные развивают успех в центре города и окончательно взяли под контроль развалины Центральной больницы», – заключил Онуфриенко.

    Группировка «Север» накануне установила контроль над Покаляным в Харьковской области, сообщили в Минобороны. По имеющейся информации, штурмовые группы 71-й мотострелковой бригады под прикрытием артиллерийского огня и ударных дронов зашли в село Покаляное и закрепились на новых рубежах.

    В оборонном ведомстве отметили безуспешные попытки противника сохранить позиции. «Противник пытался удержать контроль над населенным пунктом за счет переброски опытных инструкторов механизированной бригады, но боевики ВСУ были уничтожены», – говорится в официальном сообщении. После освобождения населенного пункта бойцы продолжили формирование буферной зоны на территории Сумской и Харьковской областей.

    Кроме того, на прошедшей неделе подразделениями группировки были взяты под контроль Бочково, Землянки в Харьковской области, Корчаковка, Новодмитровка и Таратутино в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    2 мая 2026, 02:32 • Новости дня
    МИД назвал требование к НАТО для завершения конфликта на Украине

    Дипломат Белоусов: НАТО должно отказаться от курса на поражение РФ на Украине

    МИД назвал требование к НАТО для завершения конфликта на Украине
    Tекст: Антон Антонов

    Мирное разрешение украинского кризиса станет возможным только после прекращения попыток Североатлантического альянса нанести стратегический урон Москве, заявил посол по особым поручениям МИД России и глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО Андрей Белоусов.

    «Идет интенсивная ремилитаризация Европы, в том числе в пользу обеспечения украинского режима смертоносными вооружениями. Что касается надежного урегулирования украинского конфликта, то путь к нему лежит через отказ всех членов НАТО от стремления нанести России стратегическое поражение и ущемить наши коренные интересы», – сказал дипломат.

    Представитель ведомства добавил, что эскалация кризиса продолжается. Большинство европейских государств сохраняют враждебный антироссийский курс, используя провокационную риторику и планируя опасные авантюры для нанесения ущерба Москве руками Киева, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белоусов предупредил о недопустимости передачи Украине элементов ядерного оружия. Дипломат сообщил о серьезных угрозах глобальному режиму нераспространения. Посол Родион Мирошник отметил отсутствие европейских инициатив для мирного урегулирования конфликта.

    1 мая 2026, 23:18 • Новости дня
    CNN заявила о разрушении Ираном военных баз США на Ближнем Востоке

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе конфликта с Ираном военная инфраструктура США на Ближнем Востоке получила сильный ущерб, некоторые из военных баз непригодны для использования, сообщает CNN.

    По данным CNN, «удары нанесли ущерб по меньшей мере 16 объектам США в восьми странах». «Это большинство американских военных баз в регионе, и некоторые из них теперь практически непригодны для использования», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Один из американских чиновников признался, что Иран применил продвинутые технологии, обеспечившие высокую точность и скорость. Главными целями стали самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry и локационные пункты наблюдения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телеканал NBC оценил восстановление американских баз в миллиарды долларов. Сообщалось, что вооруженные силы Ирана уничтожили более 80% радиолокационных систем США на Ближнем Востоке.

    1 мая 2026, 18:41 • Новости дня
    Баку назвал дипломатическим позором резолюцию Европарламента по Азербайджану
    Баку назвал дипломатическим позором резолюцию Европарламента по Азербайджану
    Tекст: Мария Иванова

    В администрации президента Азербайджана расценили резолюцию Европарламента «Поддержка демократической устойчивости в Армении» как попытку сорвать хрупкий мирный процесс между Баку и Ереваном.

    Помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев подверг жесткой критике европейских парламентариев, передает РИА «Новости». По его словам, принятый документ не имеет юридической силы для Баку.

    «Резолюцию Европейского парламента по Азербайджану можно назвать дипломатическим позором. Подобная политика Европейского парламента вызывает сожаление. Решения, принятые Европейским парламентом, не имеют никакого значения для Азербайджанской Республики. У Азербайджана нет никаких обязательств перед этим институтом. У Европейского парламента также нет мандата на выражение позиции по подобного рода вопросам», – заявил Гаджиев.

    Политик подчеркнул, что подобные действия евродепутатов создают серьезные препятствия для урегулирования отношений с Арменией. Гаджиев отметил неуместность решения, принятого на следующий день после визита азербайджанского вице-премьера в соседнюю республику.

    Представитель администрации президента республики назвал действия европейских законодателей деструктивными и провокационными. Он выразил уверенность, что подобные шаги являются попыткой вновь спровоцировать вооруженный конфликт в регионе.

    Ранее в пятницу сообщалось, что Баку принял решение о полной заморозке контактов с европейскими депутатами на фоне продолжающихся недружественных действий и заявлений в адрес республики.

    1 мая 2026, 19:12 • Новости дня
    ВСУ ударили дроном по телебашне в Курской области

    Хинштейн: ВСУ ударили дроном по телебашне в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате атаки беспилотника в Курской области ряд районов остались без телевещания, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

    «Подлые удары ВСУ по нашей инфраструктуре продолжаются. Сегодня вражеский дрон атаковал вышку цифрового телерадиовещания в Рыльском районе. Объект полностью выведен из строя», – написал он в своем канале в Max.

    Из-за повреждения вышки без сигнала остался весь Рыльский район, а также часть населенных пунктов в Глушковском, Кореневском и Льговском районах. По словам губернатора, энергетики начнут восстановительные работы сразу после того, как это позволит оперативная обстановка.

    Напомним, в пятницу с 8.00 до 17.00 мск средства ПВО России сбили 100 беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской и Тульской областей. Кроме того, вражеские аппараты сбивали над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваторией Азовского моря.

    Накануне мирный житель получил множественные осколочные ранения ног в результате атаки дрона ВСУ в Рыльском районе Курской области.

    Ранее мирный житель погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Курской области.

    2 мая 2026, 11:36 • Новости дня
    На Западе заявили о переломе в конфликте на Украине

    Le Journal du Dimanche сообщил о переломе в конфликте на Украине

    На Западе заявили о переломе в конфликте на Украине
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Выделение Евросоюзом кредита в размере 90 млрд евро Украине знаменует переломный момент в конфликте с Россией, пишет Le Journal du Dimanche.

    Евросоюз согласовал выделение Украине кредита на сумму 90 млрд евро, что, по мнению французского издания Le Journal du Dimanche, стало переломным моментом в конфликте с Россией, передает РИА «Новости». В публикации отмечается: «Это переломный момент. Европа больше не ограничивается тем, что помогает Украине выжить. Она организует продолжение конфликта – без обсуждения цены этой стратегии, ее целей или условий выхода. Помощь преподносится как доказательство силы».

    Автор материала считает, что предоставление такого крупного займа свидетельствует о том, что финансирование боевых действий теперь стало постоянной статьей расходов в бюджете Евросоюза. Кредит будет предоставлен Украине на два года: по 45 млрд евро в 2026 и 2027 годах.

    Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что ЕС изучает возможность ужесточения условий кредита. В частности, часть выплат может быть увязана с проведением Киевом непопулярных налоговых реформ для бизнеса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские дипломаты поддержали предоставление киевским властям финансовой помощи в размере 90 млрд евро.

    Американская газета Wall Street Journal заявила о переходе главного финансового бремени украинского конфликта на Евросоюз.

    В свою очередь Брюссель рассматривает введение новых жестких условий для выделения макрофинансовой помощи Украине.

