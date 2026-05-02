Пенсионер в Москве отдал мошенникам 71 млн рублей через курьеров

Tекст: Тимур Шайдуллин

Пенсионер из Москвы стал жертвой мошенников и потерял более 71 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру. По словам представителей ведомства, 76-летнего мужчину пригласили в группу якобы соседей по дому в одном из мессенджеров.

В этой группе пенсионер увидел сообщение о скорой замене домофона и заказал новые ключи, указав необходимые данные. «После этого ему сразу поступило сообщение, что все его имущество будет распродано», – уточнили в прокуратуре.

Опасаясь за свои активы, мужчина заблокировал сделки с недвижимостью, однако мошенники не прекратили давление, продолжая звонить и вынуждая его снять деньги со счетов и продать две иномарки. Чтобы усилить психологическое воздействие, злоумышленники подбросили пенсионеру в почтовый ящик поддельное постановление о привлечении его в качестве подозреваемого по уголовному делу.

В итоге мужчина, находясь под контролем аферистов, передал деньги курьерам. Сумма ущерба составила более 71 млн рублей.

