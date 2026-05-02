Дмитриев спрогнозировал усиление критики Мерца в Германии

Дмитриев заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц продолжит сталкиваться с критикой, если не начнет исправлять собственные ошибки или не покинет свою должность, передает РИА «Новости». По его словам, «ответная реакция на неверные решения Мерца будет нарастать, пока он не научится исправлять свои ошибки или не уйдет с поста».

Дмитриев прокомментировал недавнее решение президента США Дональда Трампа вывести пять тысяч американских военных из Германии. Такой шаг последовал после критики Мерца в адрес США по поводу конфликта в Иране.

По мнению главы РФПИ, подобные действия усиливают давление на Мерца и могут вызвать дальнейшую волну недовольства внутри самой Германии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев охарактеризовал слова Дональда Трампа о сокращении американского контингента как «черную метку» для Фридриха Мерца.

Читатели немецкого издания Die Welt осудили политику канцлера на фоне вывода пяти тысяч военных США из Германии.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал сокращение американского военного присутствия предсказуемым шагом.