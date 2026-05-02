Россиянам рассказали о защите умных авто от кибератак

Эксперт Педанов рассказал о защите умного автомобиля от хакеров

Tекст: Тимур Шайдуллин

Чтобы защитить умный автомобиль от кибератаки во время длительного отсутствия, владельцам стоит позаботиться о надежной сигнализации, отключении Wi-Fi и использовании сложного пароля с двухфакторной аутентификацией в приложении для управления авто. Об этом рассказал РИА «Новости» эксперт по автомобильной кибербезопасности АО «ГЛОНАСС» Владимир Педанов.

Педанов подчеркнул, что рынок противоугонных средств в России предлагает современные решения, однако важно быть уверенным, что никто, кроме владельца, не имеет доступа к установленной сигнализации или телематическому оборудованию. Он предупреждает о риске покупки устройств, которые злоумышленники предварительно регистрируют на свои телефоны и продают как новые.

Специалист советует обязательно проверять, кто еще может получить доступ к дополнительному оборудованию и есть ли активные сессии помимо владельца. По его словам, особое внимание необходимо уделить устойчивой связи автомобиля: если в машине стоит сим-карта, следует поддерживать положительный баланс и проверять надежность канала, чтобы всегда иметь возможность удаленно контролировать транспортное средство.

Для защиты приложения, через которое владелец следит за машиной, эксперт рекомендует устанавливать сложный пароль и включать двухфакторную аутентификацию. Это затруднит злоумышленникам попытки взлома.

Также специалист добавил, что перед длительной стоянкой Wi-Fi необходимо отключить в настройках автомобиля, а если есть функция PIN to Drive – обязательно активировать ее. Это не позволит запустить двигатель и поехать без ввода специального кода.

