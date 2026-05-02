Адвокат Караваев сообщил о штрафах в Москве за громкое пение под гитару

Tекст: Дмитрий Зубарев

Караваев рассказал, что громкое исполнение песен под гитару может обернуться для москвичей штрафом, если это мешает покою других людей, передает ТАСС. Он подчеркнул: «В России нет единого федерального закона о тишине, этот вопрос регулируется на уровне субъектов РФ. В большинстве регионов ночным временем, когда запрещено нарушать покой граждан, установлен период с 23:00 до 07:00. В эти часы громкая музыка считается нарушением».

Караваев пояснил, что в Москве штраф для граждан составляет от 1 до 2 тыс. рублей. При повторных нарушениях сумма взыскания увеличивается, согласно региональному КоАП.

Региональные власти самостоятельно устанавливают суммы штрафов за шум и временные рамки запрета шумных действий на фоне отсутствия унифицированной ответственности на федеральном уровне.

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предложил ввести единый стандарт закона о «режиме тишины» в многоквартирных домах в ночное время.