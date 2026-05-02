В Ленобласти нашли пять пакетов с человеческими останками

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пять пакетов с человеческими останками были обнаружены в канаве между поселком имени Свердлова и карьером Мяглово во Всеволожском районе Ленинградской области, передает РИА «Новости». Пресс-служба регионального управления Следственного комитета сообщает, что находка была сделана первого мая 2026 года – в каждом из черных полиэтиленовых пакетов находились фрагменты тела неизвестного мужчины.

Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа во главе с заместителем руководителя следственного отдела по городу Всеволожску. В работе участвовали следователи, криминалисты, сотрудники полиции и эксперт.

В настоящее время продолжаются следственные действия и назначен комплекс судебных экспертиз. Следствие устанавливает личность погибшего и выясняет возможный круг лиц, причастных к преступлению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле 2026 года следователи обнаружили чемодан с телом убитого мужчины возле водоема в Москве.

В сентябре прошлого года суд Ленинградской области приговорил местного жителя к 11 годам колонии за расчленение знакомого.

Весной 2025 года полицейские Петербурга задержали пенсионера с фрагментами человеческого тела в продуктовой тележке.