Советский мемориал на кладбище в Вене очищен после осквернения

Оскверненное советское воинское захоронение на кладбище Герстхоф в Вене было очищено и восстановлено, сообщает посольство РФ в Австрии. Благодаря оперативным действиям российского посольства и взаимодействию с австрийскими властями, памятник был приведен в надлежащее состояние после инцидента с вандализмом.
В дипмиссии заявили: «В результате оперативного реагирования посольства Российской Федерации в Австрийской Республике и взаимодействия с австрийскими компетентными ведомствами оскверненный памятник на районном кладбище Герстхоф в Вене был приведен в надлежащее состояние. Загрязнения с мемориала были устранены, внешний вид памятника восстановлен. Рассматриваем это как важный шаг со стороны австрийских властей по выполнению своих обязательств по обеспечению сохранности советских воинских захоронений».
Российские дипломаты выразили надежду, что австрийские правоохранительные органы продолжат расследование для установления причастных к акту вандализма и примут меры для предотвращения подобных происшествий в будущем. Напомним, неизвестные исписали памятник черной краской из баллончика.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 28 апреля в Вене неизвестные осквернили памятник советским воинам, погибшим за освобождение Австрии. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту вандализма.