Роспотребнадзор назвал лучшие способы защиты от клещей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Наиболее эффективной мерой профилактики клещевого энцефалита является вакцинация, передает РИА «Новости». В пресс-службе Роспотребнадзора подчеркнули, что индивидуальная защита не менее важна и включает использование специальных химических средств, способных отпугивать и уничтожать клещей.

В ведомстве пояснили, что существуют препараты, убивающие клещей благодаря содержанию определенных химических веществ. При применении таких средств в форме аэрозолей или мелков достигается практически полная защита от таежных и лесных клещей.

Однако Роспотребнадзор уточнил, что химические средства для защиты от клещей не предназначены для детей младше трех лет. В случае укуса рекомендуется немедленно обратиться за медицинской помощью и сдать клеща в лабораторию для анализа.

