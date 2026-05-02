  Российские войска установили контроль над селом Мирополье в Сумской области
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    2 мая 2026, 11:32 • Новости дня

    Власти ФРГ не удивились решению США сократить военный контингент

    Писториус назвал ожидаемым решение США сократить военный контингент

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что объявление о выводе пяти тысяч американских военных из страны не стало неожиданностью для Берлина.

    Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что решение США о выводе 5 тыс. американских военнослужащих с территории страны не стало неожиданностью. По его словам, присутствие американских военных в Европе и особенно на территории Германии отвечает интересам обеих стран. Глава Минобороны отметил, что сокращение контингента США в Европе и Германии было предсказуемым шагом, передает ТАСС.

    Писториус отметил, что Германия и США продолжают тесно сотрудничать на военных базах в Рамштайне, Графенвёре, Франкфурте и других местах ради поддержания мира, безопасности в Европе, а также ради Украины и сдерживания общих угроз. Он пояснил, что американские базы в Германии также выполняют важные задачи, связанные с обеспечением безопасности США в Африке и на Ближнем Востоке.

    Министр подчеркнул, что НАТО должна стать более европейской структурой, чтобы сохранять статус трансатлантического союза. «Мы, европейцы, должны брать на себя больше ответственности за нашу безопасность», – заявил Писториус. Он добавил, что Германия движется в нужном направлении: Бундесвер расширяется, ускоряются закупки техники и создаётся необходимая военная инфраструктура.

    Писториус также сообщил, что намерен согласовать дальнейшие шаги с партнёрами по европейской военной «пятёрке», в которую, помимо Германии, входят Британия, Франция, Польша и Италия. По мнению министра, такой подход позволит обеспечить слаженную работу в вопросах безопасности Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник военного министра США по связям с общественностью Шон Парнелл заявил, что глава Пентагона Пит Хегсет распорядился вывести 5 тыс. американских военнослужащих из Германии.

    Ранее Белый дом заявил о планах сократить военное присутствие в Германии. Источники в Пентагоне указали, что причиной этого решения стало отсутствие «должной активности» европейских стран.

    Сейчас читатели немецкого портала Die Welt бурно обсуждают решение США, выражая тревогу за будущее Германии и осуждая политику канцлера Фридриха Мерца.


    2 мая 2026, 10:42 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал создание в России оружия на новых физических принципах

    @ Алексей Ерешко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оружие на новых физических принципах могут разрабатывать в России, заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием, военный аналитик Игорь Коротченко.

    Коротченко заявил, что Россия может разрабатывать оружие на новых физических принципах, передает ТАСС.

    Эксперт отметил: «Очевидно, мы говорим о тех перспективных проектах военного назначения, которые есть у предприятий и конструкторских бюро российского оборонно-промышленного комплекса. Во-первых, можно предположить, что речь может идти о разработках в области создания систем оружия на новых физических принципах. Разумеется, это оружие стратегического класса».

    Коротченко добавил, что современные гиперзвуковые технологии позволяют создавать новые виды ракет различного класса. По словам аналитика, Дмитрий Медведев в своем недавнем выступлении анонсировал возможное завершение испытаний и начало серийного производства целого ряда новых вооружений, что актуально на фоне разрушения прежнего миропорядка и активного использования военной силы Западом для решения политических и экономических вопросов.

    Эксперт считает, что обладание Россией новыми системами вооружения крайне важно для сдерживания потенциальных противников. По его мнению, это становится особенно актуально в нынешних условиях глобального противостояния.

    Ранее Дмитрий Медведев сообщил, что в арсенале России, помимо баллистических ракет «Орешник» и беспилотных подводных аппаратов «Посейдон», есть и другие перспективные виды вооружения, подробности о которых он раскрывать не стал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин лично курирует создание вооружений на новых физических принципах.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о наличии у страны уникального секретного оружия.

    Ранее глава государства анонсировал успешное прохождение новейшими образцами этапа испытаний.

    Комментарии (7)
    2 мая 2026, 01:28 • Новости дня
    Пентагон подтвердил решение вывести 5 тыс. военных из Германии

    Представитель Пентагона Парнелл: США выведут 5 тыс. военных из Германии

    @ Emmanuele Contini/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В течение года территорию Германии покинут около 5 тыс. военнослужащих США, подтвердил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.

    Парнелл сообщил, что глава ведомства Пит Хегсет отдал соответствующее распоряжение, передает РИА «Новости».

    «Данное решение было принято по итогам тщательного анализа расстановки сил ведомства в Европе и продиктовано требованиями театра военных действий, а также обстановкой на местах», – сообщил представитель Пентагона.

    Парнелл также добавил, что процесс вывода войск планируется завершить в течение ближайших шести–двенадцати месяцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее о том, что Хегсет отдал распоряжение о выводе 5 тыс. американских солдат из Германии, сообщало Reuters. Белый дом заявлял о планах сократить военное присутствие в Германии. Источники в Пентагоне заявили, что причиной такого решения стало отсутствие «должной активности» европейских стран.


    Комментарии (6)
    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 05:55 • Новости дня
    NZZ: В ситуации с «Северными потоками» Германия пресмыкается перед Киевом
    @ IMAGO/Andre Gschweng/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Берлин «пресмыкается перед Киевом», замалчивая акт государственного терроризма на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2», заявил главный редактор швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung Эрик Гуйер.

    По мнению главного редактора Neue Zurcher Zeitung, сейчас ни у кого не осталось сомнений в том, что подрыв газопроводов был украинским государственным терроризмом, передает ТАСС.

    Он напомнил, что генеральный прокурор Германии уже выдал ордер на арест преступников, а один из подозреваемых находится в немецком следственном изоляторе и ожидает суда. Несмотря на это, Берлин не разорвал отношения с Киевом, а наоборот, стал его крупнейшим спонсором.

    «Возмущения не последовало. Владимир Зеленский не был объявлен государственным врагом номер один. Напротив, в Берлине его по-прежнему принимают с почестями», – подчеркивает Гуйер.

    Он считает, что осведомленность Зеленского о планах проведения теракта не имеет значения, так как он несет ответственность за спецслужбы своей страны.

    Гуйер уверен, что недвусмысленное осуждение украинского теракта стало бы проявлением немецкого самоуважения. Он отметил, что у Берлина есть достаточно дипломатических возможностей для выражения протеста, и резюмировал, что никто не уважает страну, которая не защищается от вопиющего нарушения своих национальных интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный федеральный суд Германии назвал Украину заказчиком взрывов на газопроводах. Немецкие политики потребовали прекратить финансовую поддержку Киева из-за этих диверсий. Москва отвергла версию об исключительно украинском следе в данном преступлении.

    Комментарии (2)
    2 мая 2026, 12:36 • Новости дня
    Командование ВСУ скрыло от штаба ситуацию в Сумской области

    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащие группировки «Север» взяли под контроль село Мирополье в Сумской области, при этом командование ВСУ скрывало реальное положение дел от штаба, сообщили в российских силовых структурах.

    Командование ВСУ скрывало от вышестоящего штаба реальную обстановку в селе Мирополье Сумской области, которое было взято под контроль российскими войсками, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

    «Командование ВСУ скрывало от вышестоящего штаба реальную обстановку в Мирополье и окрестностях села. Зная ситуацию в стане врага, наши журналисты, военблогеры и военкоры приняли консолидированное решение длительное время не сообщать о боевых действиях на этом направлении», – сообщили силовики.

    Минобороны России 2 мая объявило, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над селом. По данным российских силовых структур, до начала эвакуации ВСУ в селе проживало почти три тысячи человек, а само Мирополье, основанное около 1650 года, было превращено в укрепленный район, где каждое строение использовалось как огневая точка.

    Штурм населенного пункта осуществляли главным образом подразделения Ленинградского военного округа при поддержке артиллерии, расчетов реактивных систем, операторов беспилотников и специалистов по радиационной, химической и биологической защите из других подразделений группировки «Север».

    После того, как российские военные взяли под контроль Мирополье, была существенно увеличена площадь освобожденных территорий Сумской области и расширена полоса безопасности вдоль российской границы, отметили в силовых структурах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские подразделения также скрывают от высшего командования ВСУ потери в Константиновке, выдавая погибших за живых.

    Ранее Генеральный штаб ВСУ принял решение снять с должностей командиров 14-й бригады и 10-го корпуса из-за скандала с нехваткой продовольствия у солдат.

    До этого командование 71-й отдельной егерской бригады ВСУ скрыло от своих подчиненных информацию о направлении их на штурм позиций ВС России.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 14:48 • Новости дня
    Кипрский журналист заявил о подготовке Германии к войне с Россией

    Журналист Христофору: Германия готовится к войне с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кипрский журналист Александр Христофору заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц готовится к вооруженному конфликту с Россией.

    По словам Христофору, немецкие власти делают ставку на усиление военной промышленности, несмотря на жесткие меры экономии и сокращения в других секторах, передает РИА «Новости».

    «Мерц идет ва-банк ради будущей войны с Россией. Немцы проспонсируют военные расходы на ВПК в условиях строгой экономии и сокращений финансирования здравоохранения», – написал журналист в соцсетях.

    Христофору также напомнил, что Германия недавно одобрила кредит на Украине в размере 90 млрд евро, и выплачивать его предстоит гражданам Германии.

    Ранее Мерц выступил с предупреждением о том, что страна больше не сможет жить в условиях прежнего благополучия, отметив необходимость реформ.

    В ноябре сообщалось, что Германия готовит план «на случай войны с Россией».

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 20:56 • Новости дня
    Берлин отказался принимать советы президента США

    Вице-канцлер Германии Клингбайль заявил об отказе Берлина слушать советы США

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкие власти выступили против вмешательства американского лидера во внутренние дела страны и раскритиковали его политику на Ближнем Востоке.

    Вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль поддержал канцлера Фридриха Мерца на фоне критики со стороны Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Политик подчеркнул, что немецкое правительство не нуждается в наставлениях хозяина Белого дома.

    «Нам точно не нужны советы Дональда Трампа. Он должен увидеть, какой хаос он создал. Он должен обеспечить проведение серьезных мирных переговоров в Иране», – заявил Клингбайль во время выступления в регионе Рура. Министр финансов ФРГ раскритиковал американскую стратегию в отношении Ирана, отметив, что Вашингтон несет ответственность за скорейшее завершение конфликта.

    Клингбайль добавил, что издержки от действий США не должны ложиться на плечи европейских рабочих и экономики. По его словам, Европе необходимо стать экономически сильной, чтобы избежать шантажа и зависимости от настроений американского президента.

    Ранее глава Белого дома негативно оценил работу Фридриха Мерца и заявил о возможном сокращении американского военного контингента в Германии. Это произошло после того, как канцлер ФРГ обвинил президента США в отсутствии стратегии при начале военной операции против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США назвал ужасной работу канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Американский лидер жестко раскритиковал позицию немецкого политика по иранской проблеме.

    Администрация Соединенных Штатов рассмотрела возможность сокращения военного присутствия в Германии.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 01:55 • Новости дня
    Немцы потребовали отставки Мерца на первомайских демонстрациях

    Tекст: Антон Антонов

    Участники массовых первомайских демонстраций в Германии потребовали отставки канцлера Фридриха Мерца, свидетельствуют видео и фото с акций.

    В 413 мероприятиях по всей стране приняли участие более 366 тыс. человек, сообщает Объединение немецких профсоюзов (DGB). Граждане Германии вышли на улицы под лозунгом защиты рабочих мест и доходов трудящихся, передает РИА «Новости».

    Председатель организации Ясмин Фахими на митинге в Нюрнберге жестко раскритиковала инициативы политиков и бизнеса по отмене восьмичасового рабочего дня и урезанию пенсий.

    Недовольство граждан также вылилось в политические требования. В социальных сетях распространились кадры с призывами к отставке Мерца, а соответствующая петиция к вечеру 1 мая собрала более 133 тыс. подписей из необходимых 150 тысяч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в немецком Марбурге в апреле состоялась масштабная акция протеста против политики канцлера. Глава правительства ранее предупредил граждан о завершении эпохи всеобщего благополучия. Он  впервые занял последнее место в рейтинге популярности государственных деятелей Германии.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 06:12 • Новости дня
    Посол Нечаев: Берлин не продвинулся в деле о терактах на «Северных потоках»

    Tекст: Антон Антонов

    Германия не смогла добиться значимых результатов в расследовании террористических актов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

    Нечаев подчеркнул, что Москва и Берлин приняли ряд конвенций, которые «обязывают участников оказывать друг другу содействие в расследовании террористических преступлений», передает РИА «Новости».

    «Тем не менее, этого не происходит. Германская сторона игнорировала все наши запросы о правовой помощи и предложения о совместном расследовании. Немецкому следствию, как известно, за эти годы особо продвинуться не удалось», – заявил дипломат.

    Нечаев отметил, что в Германии по-прежнему придерживаются версии о причастности к подрывам украинских диверсантов-любителей. При этом в сентябре 2024 года Россия официально выдвинула досудебные претензии к властям Германии, Дании, Швеции и Швейцарии в связи с ходом расследования акта терроризма.

    Российская сторона готова к предметному диалогу с Германией в связи с расследованием акта терроризма, заявил Нечаев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об игнорировании Берлином российских запросов о правовой помощи. Москва официально предъявила Германии претензии по расследованию подрыва газопроводов. Нечаев потребовал объективного расследования теракта на критически важной инфраструктуре.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 00:44 • Новости дня
    Reuters сообщило о планах США вывести 5 тыс. военных из Германии

    Reuters: Хегсет распорядился вывести 5 тыс. военных США из Германии

    @ Robyn Haake/Planetpix/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Пентагон в течение года выведет 5 тыс. военных США из Германии, передает Reuters со ссылкой на ведомство.

    По данным Reuters, глава Пентагона Пит Хегсет уже отдал соответствующее распоряжение. Ожидается, что процесс возвращения солдат домой займет от шести до 12 месяцев, передает РИА «Новости».

    Вашингтонский корреспондент телеканала NewsNation Келли Мейер со ссылкой на источники в Пентагоне заявила, что причиной такого решения стало отсутствие «должной активности» европейских стран, которую ожидал Белый дом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом заявил о планах сократить военное присутствие в Германии. Сообщалось ,что руководство Пентагона заранее не знало об этой инициативе администрации США.

    После того, как канцлер ФРГ обвинил США в отсутствии стратегии при начале военной операции против Ирана, Белый дом раскритиковал работу Фридриха Мерца.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 14:55 • Новости дня
    Пентагон открыл доступ к военным секретам нейросетям

    Минобороны США решило интегрировать разработки IT-компаний в секретные сети

    Tекст: Мария Иванова

    Семь крупнейших технологических гигантов, включая OpenAI и Google, предоставят свои передовые нейросети для решения оперативных военных задач в закрытых американских системах Пентагона.

    Пентагон договорился о сотрудничестве с компаниями SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft и Amazon Web Services для использования их ИИ-разработок в военных целях, передает РИА «Новости

    Интеграция передовых технологий в защищенные сети направлена на ускорение обработки данных и улучшение понимания оперативной обстановки.

    «Министерство заключило соглашения с семью ведущими мировыми компаниями в сфере передового искусственного интеллекта – SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft и Amazon Web Services – для развертывания их передовых ИИ-возможностей в секретных сетях министерства для законного оперативного применения», – говорится в заявлении американского военного ведомства.

    В Минобороны США отметили, что эти соглашения призваны трансформировать вооруженные силы в структуру, где искусственному интеллекту отводится ключевая роль. Это поможет американским военным сохранять стратегическое преимущество в принятии решений во всех сферах боевых действий.

    Официальной ИИ-платформой ведомства GenAI.mil уже воспользовались более 1,3 млн сотрудников, которые за пять месяцев создали десятки миллионов запросов и развернули сотни тысяч ИИ-агентов. Пентагон подчеркнул важность использования решений разных компаний, чтобы избежать зависимости от одного поставщика, и назвал лидерство США в сфере искусственного интеллекта необходимым условием национальной безопасности.

    Накануне сообщалось, что создатели ИИ тайно обсудили киберугрозы с Конгрессом США.

    Компания Anthropic признала невозможность отключения переданного Пентагону искусственного интеллекта.

    Агентство национальной безопасности США задействовало для работы мощную ИИ-модель Mythos Preview.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 08:05 • Новости дня
    Корабли Тихоокеанского флота покинули порт Циндао

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил деловой заход в порт Циндао Китайской Народной Республики, сообщила пресс-служба ТОФ.

    Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил деловой визит в порт Циндао Китайской Народной Республики, передает РИА «Новости». В составе отряда – дизель-электрическая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский», корвет «Громкий» и морской буксир «Андрей Степанов». Корабли покинули порт и направились в Жёлтое море согласно плану дальнего похода.

    Во время стоянки в Китае российские моряки приняли участие в протокольных мероприятиях и конференциях по обмену опытом с военнослужащими ВМС Народно-Освободительной Армии Китая. Для экипажей провели экскурсии по городу, а также спортивные мероприятия совместно с китайскими военными.

    Отряд отправился из Владивостока в начале марта 2026 года для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. До Китая российские корабли уже посетили порт Джакарта в Индонезии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта этот отряд кораблей прибыл с деловым визитом в индонезийский порт Танджунг Приок.

    Вблизи Джакарты российские моряки провели совместное маневрирование с военно-морскими силами Индонезии.


    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 10:29 • Новости дня
    В Германии обсудили вывод 5 тыс. военных США из страны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают план США по выводу своих войск из Германии.

    Читатели немецкого портала Die Welt бурно обсуждают решение США о выводе части своего военного контингента из Германии, передает РИА «Новости».

    На фоне объявления Дональда Трампа о планах вывести пять тысяч американских военных немцы выражают тревогу за будущее своей страны и осуждают политику канцлера Фридриха Мерца.

    В комментариях к публикации на Die Welt пользователи отмечают, что такой шаг «не самый лучший день для Германии» и обвиняют Мерца в разрушении отношений как с американской стороной, так и внутри самой страны. Один из читателей заявил: «Спасибо вам, Мерц», подчеркивая негативное отношение к действиям немецких властей.

    Некоторые комментаторы считают, что Германия сама виновата в ухудшении ситуации, поскольку «постоянно указывает пальцем и читает нотации президентам других стран», тогда как в самой ФРГ ситуация выходит из-под контроля. Также звучит мнение, что «уничтожение Германии руками Мерца продолжается», а вывод американских войск приведет к потере рабочих мест и снижению доходов муниципалитетов.

    Ранее Дональд Трамп открыто раскритиковал канцлера Мерца за его позицию по Ирану, подчеркнув, что тот «совершенно не понимает, о чем говорит». Через два дня после этого официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил планы по сокращению американского военного присутствия в Германии на пять тысяч военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал позицию немецкого канцлера Фридриха Мерца по иранской ядерной программе.

    На фоне этих разногласий американская администрация рассмотрела возможность сокращения военного присутствия в ФРГ.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал слова американского лидера черной меткой для главы правительства Германии.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 11:08 • Новости дня
    Застрявшего у берегов Германии горбатого кита выпустили на свободу

    Горбатого кита вывезли с немецкого мелководья на барже в Северное море

    Tекст: Мария Иванова

    Проведя почти месяц на балтийских отмелях, 15-тонный морской гигант покинул транспортировочную баржу и ушел в воды пролива Скагеррак.

    Животное перевезли на судне на расстояние около 70 километров от мыса Скаген, передает ТАСС.

    Утром дроны зафиксировали плывущего гиганта, однако специалисты пока не получают сигналов с датчика слежения. Точное состояние выпущенного млекопитающего остается неизвестным.

    Биологи серьезно обеспокоены здоровьем спасенного из-за истощения и обрывков сетей в пасти.

    В организации Whale and Dolphin Conservation заявили: «О спасении можно будет говорить только тогда, когда кит вернется в Северную Атлантику и сможет там выжить в долгосрочной перспективе; когда его кожный покров полностью восстановится, он снова начнет самостоятельно охотиться, прибавит в весе и вернется к естественному поведению».

    Эксперты оценивают шансы на выживание как крайне низкие. Без работающего передатчика возможная гибель ослабленного животного рискует остаться незамеченной. Информацию о перемещениях поручили отслеживать спасательной группе и профильному министерству.

    Тимми впервые заметили на песчаной отмели 23 марта. Волонтеры несколько раз пытались помочь ему уйти на глубину с помощью экскаваторов, но кит постоянно возвращался на мелководье. Лишь 20 апреля спасатели решили транспортировать его на барже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после многочасовой спасательной операции морской гигант вновь оказался на мелководье. Благодаря поднявшемуся уровню воды животное самостоятельно сошло с мели.

    В конце апреля немецкие специалисты приступили к финальной стадии вывода млекопитающего в открытое море.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 10:03 • Новости дня
    Financial Times сообщила о задержках поставок оружия из США Европе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Предстоящие серьезные задержки в поставке американского оружия Европе в связи с истощением запасов из-за военной операцией против Ирана вызывают тревогу в европейских странах и являются плохой новостью для Украины, пишет газета Financial Times.

    Серьезные задержки в поставках американского оружия европейским странам вызывают тревогу среди союзников США и негативно сказываются на ситуации на Украине, передает РИА «Новости». По информации газеты Financial Times, Пентагон уведомил Великобританию, Польшу, Литву и Эстонию о возможных длительных задержках, связанных с пополнением собственных запасов, истощенных из-за военных действий против Ирана.

    Источники издания отмечают, что в особенности задержки затрагивают поставки нескольких видов ракетных систем. В материале подчеркивается, что задержки вызывают тревогу по всей Европе и считаются плохой новостью для Украины на фоне вопросов о поддержке страны со стороны США.

    Financial Times уточнила, что задержки распространяются и на боеприпасы для ракетных комплексов HIMARS и NASAMS, которые активно используются на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти уведомили европейских лидеров о возможных проблемах с поставками вооружений из-за ситуации в Иране.

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о риске многолетних срывов сроков передачи военной техники.

    Глава эстонского оборонного ведомства Ханно Певкур запросил у Вашингтона дополнительные ракетные комплексы в качестве компенсации.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 12:48 • Новости дня
    Дмитриев спрогнозировал усиление критики Мерца в Германии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что канцлера ФРГ Фридриха Мерца так и будут критиковать, пока он не научится исправлять ошибки или не уйдет в отставку.

    Дмитриев заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц продолжит сталкиваться с критикой, если не начнет исправлять собственные ошибки или не покинет свою должность, передает РИА «Новости». По его словам, «ответная реакция на неверные решения Мерца будет нарастать, пока он не научится исправлять свои ошибки или не уйдет с поста».

    Дмитриев прокомментировал недавнее решение президента США Дональда Трампа вывести пять тысяч американских военных из Германии. Такой шаг последовал после критики Мерца в адрес США по поводу конфликта в Иране.

    По мнению главы РФПИ, подобные действия усиливают давление на Мерца и могут вызвать дальнейшую волну недовольства внутри самой Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев охарактеризовал слова Дональда Трампа о сокращении американского контингента как «черную метку» для Фридриха Мерца.

    Читатели немецкого издания Die Welt осудили политику канцлера на фоне вывода пяти тысяч военных США из Германии.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал сокращение американского военного присутствия предсказуемым шагом.

    Комментарии (2)
