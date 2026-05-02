    2 мая 2026, 10:59 • Новости дня

    Bloomberg сообщил о попытке танкера из Индии пройти Ормуз

    @ Jesus Vargas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Супертанкер Sarv Shakti, пунктом назначения которого является Индия, предпринимает попытку пройти Ормузский пролив, сообщает в субботу Bloomberg со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов.

    Супертанкер Sarv Shakti, следующий в Индию, пытается пройти через Ормузский пролив, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Bloomberg. Судно под флагом Маршалловых островов перевозит 45 тыс. тонн сжиженного углеводородного газа для государственной индийской компании Indian Oil Corporation. На борту находится экипаж из граждан Индии.

    Танкер прибыл в Персидский залив еще в начале февраля и загрузился у берегов Дубая. Сейчас Sarv Shakti движется в сторону иранских островов Ларак и Кешм, направляясь к Оманскому заливу. Прохождение пролива может занять от 10 до 14 часов, однако точное отслеживание положения судна затруднено применением радиоэлектронных средств и отключением передатчиков.

    По данным Bloomberg, если Sarv Shakti удастся пройти Ормузский пролив, это будет первое подобное судно, связанное с Индией, пересекающее этот маршрут после начала блокады США иранских портов 13 апреля. Ранее через пролив смог пройти только один индийский танкер Desh Garima – его экипаж отключал транспондеры для сокрытия данных о передвижении.

    С начала ближневосточного конфликта после переговоров с Тегераном Индия уже провела через Ормузский пролив восемь судов со сжиженным природным газом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон решил продолжить жесткую экономическую блокаду иранских портов.

    В конце апреля мониторинговые ресурсы зарегистрировали проход танкера-газовоза со сжиженным природным газом через Ормузский пролив.

    До этого Индия провела восемь судов с топливом по данному маршруту.

    1 мая 2026, 21:47 • Новости дня
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп направил официальное послание спикеру Палаты представителей Майку Джонсону о полном прекращении вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

    Американская администрация официально оповестила законодателей о завершении силовой операции против исламской республики, передает ТАСС. Соответствующий правительственный документ был напрямую направлен спикеру Палаты представителей Майку Джонсону.

    В тексте послания главы Белого дома констатируется завершение кампании. «Военные действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, закончились», – говорится в официальном письме главы государства.

    В пятницу президент США отказался запрашивать у конгресса разрешение на возможное продолжение военной операции против Ирана после истечения предусмотренного законом 60-дневного срока. Кроме того глава Белого дома выразил недовольство последним предложением Ирана по ядерной сделке.

    Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов напомнил, что 1 мая истек срок, после которого президент США не может вести военные действия без разрешения Конгресса. «В связи с этим Белый дом сообщил законодателям, что считает войну с Ираном законченной, то есть никакого разрешения уже не требуется. Элегантно. Какая война?», – написал политолог в Telegram-канале.

    Ранее Пентагон приостановил отсчет 60 дней ведения военной операции без одобрения Конгресса из-за временного перемирия.

    1 мая 2026, 23:18 • Новости дня
    CNN заявила о разрушении Ираном военных баз США на Ближнем Востоке

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе конфликта с Ираном военная инфраструктура США на Ближнем Востоке получила сильный ущерб, некоторые из военных баз непригодны для использования, сообщает CNN.

    По данным CNN, «удары нанесли ущерб по меньшей мере 16 объектам США в восьми странах». «Это большинство американских военных баз в регионе, и некоторые из них теперь практически непригодны для использования», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Один из американских чиновников признался, что Иран применил продвинутые технологии, обеспечившие высокую точность и скорость. Главными целями стали самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry и локационные пункты наблюдения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телеканал NBC оценил восстановление американских баз в миллиарды долларов. Сообщалось, что вооруженные силы Ирана уничтожили более 80% радиолокационных систем США на Ближнем Востоке.

    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    2 мая 2026, 07:31 • Новости дня
    В Сенате США сочли бредом заявление об окончании войны с Ираном

    @ CNP/ AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Заявление президентской администрации о прекращении военной операции США против Ирана является бредом, считает лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер.

    «Это бред. Это незаконная война, и каждый день, пока республиканцы остаются соучастниками и позволяют ей продолжаться, – это еще один день, когда жизни подвергаются опасности, вспыхивает хаос, а цены растут, и за все это платят американцы», – написал Шумер в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Таким образом он прокомментировал официальное обращение президента США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом официально уведомил Конгресс США об окончании военной операции против Ирана. Белый дом в письме Конгрессу США о завершении боевых действий против Ирана сообщил, что американский военный контингент продолжит находиться в регионе для сдерживания потенциальных угроз.

    1 мая 2026, 22:00 • Новости дня
    Лавров обсудил с главой МИД Ирана пропуск российских судов через Ормуз

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи вопросы прохода российских судов и грузов через Ормузский пролив.

    Разговор состоялся 1 мая и стал продолжением встречи президента России Владимира Путина с Аракчи, прошедшей 27 апреля 2026 года в Петербурге, сообщил МИД.

    По информации с сайта ведомства, собеседники обменялись мнениями о перспективах прекращения боевых действий и стабилизации военно-политической ситуации на Ближнем Востоке. Особое внимание уделили обеспечению свободы судоходства и вопросам урегулирования вокруг иранской ядерной программы.

    Российская сторона подчеркнула, что поддерживает посреднические усилия и готова содействовать политико-дипломатическому процессу для достижения устойчивых договоренностей и долгосрочного мира в регионе.

    Отдельно были обсуждены вопросы, связанные с обеспечением беспрепятственного прохода российских судов и грузов через Ормузский пролив.

    В пятницу иранский МИД сообщил, что Лавров и Аракчи рассмотрели актуальные инициативы Тегерана и позицию страны по вопросу урегулирования конфликта с США.

    В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с Аракчи в Петербурге.

    Ранее Иран пообещал открыть Ормузский пролив в случае отсутствия угроз безопасности страны.

    1 мая 2026, 15:48 • Новости дня
    Иран передал Пакистану новое предложение по перемирию с США

    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран передал Пакистану, который выступает посредником в переговорах между Тегераном и Вашингтоном, текст нового предложения для обсуждения долгосрочного перемирия, сообщает агентство IRNA.

    По данным IRNA, представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что приоритетом Исламской Республики является прекращение конфликта и установление мира.

    Ранее США отказались принять мирные предложения Ирана.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран продолжит диалог с США при отказе от провокаций с их стороны.

    2 мая 2026, 05:46 • Новости дня
    Иран передал США новое предложение об окончании войны

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран направил Вашингтону инициативу по завершению войны, включающую предложение обсудить условия разблокировки Ормузского пролива, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    По данным Wall Street Journal, «Иран передал Вашингтону новое предложение об окончании войны», передает РИА «Новости».

    Инициатива подразумевает начало дискуссии об открытии Ормузского пролива. Взамен Тегеран требует от Соединенных Штатов гарантий прекращения ударов и снятия блокады со своих морских гаваней.

    Кроме того, план включает обсуждение иранской ядерной программы ради возможного смягчения американских санкций. Представители Ирана уже уведомили посредников о готовности провести переговоры в Пакистане в начале следующей недели, если Вашингтон продемонстрирует заинтересованность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом направил официальное послание спикеру Палаты представителей Майку Джонсону о полном прекращении вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. IRNA сообщает, что Иран передал Пакистану, который выступает посредником в переговорах между Тегераном и Вашингтоном, текст нового предложения для обсуждения долгосрочного перемирия.

    1 мая 2026, 20:00 • Новости дня
    Трамп сообщил о недовольстве предложением Ирана по ядерной сделке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство последним предложением Ирана по ядерной сделке.

    По словам американского лидера, Тегеран проявляет заинтересованность в соглашении, однако представленный вариант не устраивает Вашингтон, передает РИА «Новости».

    «Они стремятся к соглашению, однако меня оно (последнее предложение Ирана) не устраивает. Посмотрим, как будут развиваться события», – сказал он журналистам.

    Ранее президент США пообещал заключить принципиально новую ядерную сделку с Ираном.

    Госсекретарь США Марко Рубио пригрозил Ирану усилением давления при отказе от сделки с Вашингтоном.

    1 мая 2026, 21:12 • Новости дня
    Трамп отказался просить одобрение конгресса на продолжение операции против Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп отказался запрашивать у конгресса разрешение на возможное продолжение военной операции против Ирана после истечения предусмотренного законом 60-дневного срока.

    Он заявил, что норма Закона о военных полномочиях 1973 года, требующая подобного разрешения, никогда не применялась и, по мнению любого президента, является неконституционной, передает РИА «Новости». «Многие президенты, как вы знаете, выходили за эти рамки. Это никогда не применялось, этого никогда не придерживались, и каждый президент считал это абсолютно неконституционным – и мы с этим согласны», – отметил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов у Белого дома.

    Кроме того, президент США заявил, что Соединенные Штаты располагают рекордными запасами боеприпасов по всему миру. Американский лидер также заверил, что в данный момент боезапасы США полностью укомплектованы.

    Ранее Пентагон приостановил отсчет военной операции против Ирана из-за перемирия.

    Исследование Ipsos, ABC и Washington Post показало, что большинство граждан США назвали ошибкой начало военной операции против Ирана.

    1 мая 2026, 22:31 • Новости дня
    США после завершения войны против Ирана решили оставить войска в регионе

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом в письме Конгрессу США о завершении боевых действий против Ирана сообщил, что американский военный контингент продолжит находиться в регионе для сдерживания потенциальных угроз.

    «Начиная с 7 апреля 2026 года, между вооруженными силами Соединенных Штатов и Ирана не было зафиксировано ни одного случая обмена огнем», – говорится в послании.

    В документе уточняется, что военное ведомство США продолжит корректировать расстановку сил в зоне ответственности для противодействия угрозам со стороны Тегерана и его союзников. Указывается, что подробности изменений боеготовности американских войск изложены в секретном приложении к письму, передает РИА «Новости».

    Согласно Закону о военных полномочиях 1973 года, глава Белого дома вправе использовать вооруженные силы за рубежом без санкции конгресса в течение 60 дней. Срок военных полномочий Трампа по иранскому направлению истекает первого мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США отказался запрашивать у Конгресса разрешение на продолжение военной операции против Ирана. Он направил официальное послание спикеру Палаты представителей Майку Джонсону о полном прекращении вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

    2 мая 2026, 05:31 • Новости дня
    КСИР заявил о грядущем изменении правил управления Персидским заливом

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран планирует ввести обновленный режим контроля над Персидским заливом, его определит верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, следует из заявления командования военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

    «Новые правила и условия управления Персидским заливом будут установлены и реализованы под руководством верховного лидера», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim официальное заявление ведомства.

    На сегодняшний день под контролем иранских военных находятся 2 тыс. км морской границы, пролегающей вдоль залива и Ормузского пролива. В документе подчеркивается, что руководство страны намерено использовать этот водный маршрут как надежное средство к существованию для иранского народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи объявил о начале новой эпохи в Персидском заливе. Reuters сообщало, что после гибели Али Хаменеи реальная власть в стране сконцентрировалась в руках Корпуса стражей исламской революции.

    1 мая 2026, 17:48 • Новости дня
    Axios: США требуют от Ирана не вывозить обогащенный уран с поврежденных объектов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон якобы потребовал от Тегерана не вывозить обогащенный уран с подвергшихся бомбардировкам ядерных объектов на время переговоров, пишет журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

    «(Вашингтон требует), чтобы Иран обязался не пытаться вывозить обогащенный уран со своих подвергшихся бомбардировкам ядерных объектов и не возобновлять какую-либо деятельность на этих объектах до тех пор, пока продолжаются переговоры», – написал он в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Ранее американский президент заявил, что представители США и Ирана будут совместно работать над процессом вывоза обогащенного урана с территории исламской республики.

    Власти Ирана отвергли возможность передачи обогащенного урана в США.

    1 мая 2026, 19:59 • Новости дня
    Reuters: Элита Ирана создала крупнейшую криптобиржу для обхода санкций

    Tекст: Мария Иванова

    Крупнейшая криптобиржа Ирана Nobitex, контролируемая наследниками династии Харрази, превратилась в скрытый финансовый коридор для структур под западными санкциями, включая КСИР, пишет Reuters.

    Сыновья из влиятельной иранской династии Харрази тайно управляют платформой Nobitex, передает Reuters.

    Братья Али и Мохаммад запустили эту площадку в 2018 году под вымышленной фамилией Агамир. Сегодня сервис обрабатывает около 70% всех криптовалютных транзакций в исламской республике.

    Платформа обслуживает 11 млн пользователей, что составляет десятую часть населения страны. Через нее проходят сотни миллионов долларов в интересах подсанкционных структур, включая иранский Центробанк и Корпус стражей исламской революции. При этом сама биржа до сих пор избегает ограничений со стороны западных государств.

    Представители компании категорически отвергают любые обвинения в связях с властями. «Nobitex – это частный и независимый бизнес. Он никогда не был подразделением правительства и не имел никаких отношений, договоренностей, соглашений или контрактов с Центральным банком Ирана, КСИР или любым другим государственным органом», – заявили в организации.

    Директор по разведке Crystal Intelligence Ник Смарт отметил, что сервисом пользуется огромное число рядовых граждан. По его словам, из-за этого аналитикам крайне сложно отличить легальную финансовую активность простых иранцев от теневых операций правящего режима. Сама биржа утверждает, что незаконные транзакции проводились без ведома руководства.

    Напомним, на этой неделе США ввели новые санкции против Ирана.

    Неделей ранее американские власти ввели ограничительные меры против восьми уроженцев Ирана и авиаперевозчика Mahan Air.

    1 мая 2026, 17:42 • Новости дня
    Большинство граждан США назвали ошибкой начало военной операции против Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Более половины жителей Соединенных Штатов считают ошибочным решение о начале вооруженного конфликта в Иране, опасаясь роста террористической угрозы и экономического спада.

    Негативное отношение населения к ближневосточной кампании достигло уровня критики войн во Вьетнаме и Ираке, передает РИА «Новости». Совместное исследование Ipsos, ABC и Washington Post показало, что 61% респондентов считают ошибкой действия против Тегерана.

    Исторические данные Gallup подтверждают масштаб общественного недовольства. В 1971 году отправку войск во Вьетнам осудил 61% опрошенных, а в 2006 году о войне с Ираком аналогично высказались 59% американцев.

    Аналитики фиксируют серьезные опасения общества из-за возможных последствий конфликта. Повышенный риск терроризма отметили 61% граждан, вероятность экономической рецессии пугает 60% опрошенных. Ослабления отношений с союзниками ожидают 56% участников исследования.

    Срез общественного мнения проводился с 24 по 28 апреля. В исследовании приняли участие более 2,5 тыс. совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность составила около двух процентных пунктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон приостановил отсчет 60 дней для начала военной операции без одобрения Конгресса в связи с перемирием между США и Ираном. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности продолжать диалог с США при условии отказа Вашингтона от провокаций.

    1 мая 2026, 21:09 • Новости дня
    Tasnim: При разминировании кассетных бомб в Иране погибли 14 военных

    Tекст: Мария Иванова

    Операция по очистке сельскохозяйственных земель от неразорвавшихся авиационных мин в провинции Зенджан унесла жизни 14 военнослужащих Корпуса стражей исламской революции.

    При ликвидации неразорвавшихся снарядов погибли 14 военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР), еще двое получили ранения, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

    «После авиаударов противника с использованием кассетных бомб и авиационных мин ряд регионов в провинции Зенджан, включая около 1,2 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель, оказался под угрозой… Сегодня во время одной из операций по обезвреживанию боеприпасов 14 военнослужащих КСИР погибли и двое получили ранения», – говорится в сообщении.

    К настоящему моменту иранские саперы уже смогли обезвредить в регионе более 15 тыс. опасных объектов. Масштабные атаки США и Израиля по территории Ирана начались 28 февраля, их жертвами стали свыше трех тысяч человек.

    В начале апреля Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном перемирии. Последующие мирные переговоры в Исламабаде не принесли результатов. Хотя активные боевые действия не возобновились, американская сторона начала блокаду иранских морских портов, пока международные посредники пытаются организовать новый раунд встреч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы США и Израиля нанесли удары по 2 тыс. целей на территории Ирана. При бомбардировке города Кашан погибли 12 бойцов Корпуса стражей исламской революции.

    1 мая 2026, 20:24 • Новости дня
    Лавров и глава МИД Ирана обсудили урегулирование конфликта с США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели телефонные переговоры, сообщил иранский МИД.

    В ходе беседы дипломаты рассмотрели актуальные инициативы Тегерана и позицию страны по вопросу урегулирования конфликта с США, передает РИА «Новости».

    В начале апреля Лавров и Аракчи обсудили эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

    В ходе других переговоров министры обсудили переговоры Ирана и США в Исламабаде.

    В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с Аракчи в Петербурге.

