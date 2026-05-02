Bloomberg сообщил о попытке танкера из Индии пройти Ормуз

Tекст: Дмитрий Зубарев

Супертанкер Sarv Shakti, следующий в Индию, пытается пройти через Ормузский пролив, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Bloomberg. Судно под флагом Маршалловых островов перевозит 45 тыс. тонн сжиженного углеводородного газа для государственной индийской компании Indian Oil Corporation. На борту находится экипаж из граждан Индии.

Танкер прибыл в Персидский залив еще в начале февраля и загрузился у берегов Дубая. Сейчас Sarv Shakti движется в сторону иранских островов Ларак и Кешм, направляясь к Оманскому заливу. Прохождение пролива может занять от 10 до 14 часов, однако точное отслеживание положения судна затруднено применением радиоэлектронных средств и отключением передатчиков.

По данным Bloomberg, если Sarv Shakti удастся пройти Ормузский пролив, это будет первое подобное судно, связанное с Индией, пересекающее этот маршрут после начала блокады США иранских портов 13 апреля. Ранее через пролив смог пройти только один индийский танкер Desh Garima – его экипаж отключал транспондеры для сокрытия данных о передвижении.

С начала ближневосточного конфликта после переговоров с Тегераном Индия уже провела через Ормузский пролив восемь судов со сжиженным природным газом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон решил продолжить жесткую экономическую блокаду иранских портов.

