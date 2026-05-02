Суд арестовал прорывавшегося к Паслеру мужчину

Суд Екатеринбурга арестовал мужчину за попытку прорыва к губернатору Паслеру

Tекст: Тимур Шайдуллин

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал на 14 суток мужчину, который во время первомайского митинга попытался прорваться к губернатору Свердловской области Денису Паслеру, передает ТАСС. Об инциденте сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

В официальном сообщении суда отмечается: «Мужчине назначено наказание в виде административного ареста на срок 14 суток». Причиной задержания стали попытки приблизиться к главе региона, несмотря на требования силовиков соблюдать дистанцию.

Суд квалифицировал действия мужчины как нарушение порядка проведения массового мероприятия. Другие подробности инцидента, а также личность задержанного пока не раскрываются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники службы безопасности обезвредили мужчину, который пытался приблизиться к губернатору Свердловской области Денису Паслеру во время первомайской акции.

Позже участница инцидента Наталья Грехова рассказала, как губернатор Паслер прикрыл ее во время нападения. Мужчина, который пытался прорваться к Паслеру, вел себя агрессивно и оказывал сопротивление при задержании около двух минут, рассказал местный журналист.



