Участники флотилии «Сумуд» пожаловались на избиения израильскими военными

Турецкие активисты заявили об избиениях при захвате флотилии «Сумуд» Израилем

Tекст: Мария Иванова

Израильские военные подвергли участников флотилии «Сумуд» избиениям и обливали их водой в контейнерах после задержания в международных водах, передает РИА «Новости».

Активист Халил Эрдогуш рассказал, что захват 65 судов произошел ночью на четвертый день плавания.

По словам Эрдогуша, участники ожидали атак беспилотников, но столкнулись с военными. «Некоторые из наших товарищей получили очень сильные побои. Мы не можем смотреть на их лица», – рассказал он. Людей разместили в подготовленных контейнерах на судне, облили водой и оставили мерзнуть до утра без одежды и обуви.

Другой участник миссии, Али Дениз, назвал произошедшее тяжелым испытанием, но отметил, что оно несопоставимо с ситуацией в секторе Газа. Заместитель министра иностранных дел Турции Хаджы Али Озел сообщил, что Анкара вернула на родину своих граждан и 41 иностранца из 14 стран. Действия Израиля, по мнению турецких властей, нарушают международное право.

Главы МИД 11 стран, включая Турцию, Бразилию, Испанию и ЮАР, осудили атаку на флотилию. Они призвали привлечь Израиль к юридической ответственности за перехват судов и исчезновение двух участников миссии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные приступили к перехвату судов гуманитарной миссии недалеко от острова Крит. Около 200 участников международной флотилии вынужденно высадились на берег этого греческого острова.

В прошлом году австралийские активисты обвинили солдат Израиля в жестоком обращении при задержании.