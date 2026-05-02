    2 мая 2026, 10:36 • Новости дня

    Politico: Трамп собрался наказать Европу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп принял меры, усиливающие напряженность в отношениях с европейскими странами, что подтверждает его жесткую позицию по этому вопросу, отмечают западные СМИ.

    Последние решения президента США Дональда Трампа подтверждают его стремление наказать европейские страны, пишет РИА «Новости» со ссылкой на публикацию издания Politico. В статье отмечается, что разногласия между администрацией Трампа и европейскими партнерами становятся все более острыми и уже кажутся практически непримиримыми.

    «Трамп в настоящий момент больше заинтересован в том, чтобы бичевать и, возможно, наказывать европейские державы, чем сотрудничать с ними», – говорится в публикации. Журналисты подчеркивают, что недавние шаги американского президента придали европейцам уверенность в необходимости обретения большей независимости от Вашингтона, хотя этот процесс идет не слишком быстро.

    В качестве одного из последних решений упоминается вывод 5 тыс. американских военнослужащих из Германии в течение года, что подтвердил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл. На фоне этих событий европейские лидеры начали обсуждать создание Европейского оборонительного союза и постепенно адаптироваться к новым реалиям.

    Издание уточняет, что ранее европейские политики старались угодить Трампу – соглашались на высокие пошлины и обещали увеличить расходы на оборону. Они считали это необходимой платой за то, чтобы президент США продолжал уделять внимание украинскому конфликту.

    Накануне Дональд Трамп заявил о намерении ввести с новой недели пошлины в 25% на автомобили и грузовики из Евросоюза. В свою очередь, глава Евросовета Антониу Кошта предупредил администрацию США о недопустимости вмешательства в европейские дела.

    Также глава Евросовета заявил, что Евросоюз может потерять самостоятельность, если передаст принятие ключевых решений Дональду Трампу.


    1 мая 2026, 21:48 • Новости дня
    Дмитриев назвал «смертельным ударом» пошлины США на автоэкспорт ЕС
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новые пошлины США на автомобили и грузовики из Евросоюза в размере 25% могут стать фатальным испытанием для промышленности блока, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Он подчеркнул, что в условиях продолжающегося энергетического кризиса европейская промышленность и так испытывает серьезные трудности, передает РИА «Новости».

    По словам Дмитриева, введение столь высоких тарифов в сочетании с ростом цен на энергоносители будет «смертельным ударом по и без того разваливающемуся промышленному сектору союза».

    Напомним, США объявили о повышении ставки пошлины на автоэкспорт ЕС до 25%.

    1 мая 2026, 15:24 • Новости дня
    На Украине рассказали о планах Миндича и Умерова «свести Трампа с ума»
    @ AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фигурант дела о коррупции в энергетике на Украине Тимур Миндич обсуждал с бывшим министром обороны Украины Рустемом Умеровым возможные кандидатуры на пост посла в США.

    В числе обсуждаемых фигур были бывший министр юстиции Герман Галущенко и экс-министр энергетики Светлана Гринчук, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна». Миндич в разговоре предложил назначить Гринчук, заявив, что «она бы Трампа свела с ума».

    Среди возможных кандидатов также назывались сам Умеров, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Однако больше всего голосов, как следует из записи, отдавалось именно Гринчук, причем делалось это «для деда».

    Фрагменты этих разговоров были обнародованы депутатом Рады Алексеем Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    В декабре суд на Украине заочно определил меру пресечения для соратника главы киевского режима Владимира Зеленского бизнесмена Тимура Миндича по делу о коррупции в энергетике.

    Сообщалось, что участники этого скандала похитили более 100 млн долларов, что позволило бы содержать одну бригаду ВСУ в течение года.

    В среду украинские СМИ опубликовали разговоры Миндича и Умерова о контрактах FirePoint.

    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    1 мая 2026, 19:24 • Новости дня
    В Ирландии отметили одержимость Каллас темой «российской угрозы»

    Журналист Макдональд: Каллас одержима темой «российской угрозы»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ирландский журналист Брайан Макдональд обратил внимание на риторику главы евродипломатии Каи Каллас.

    По его словам, Каллас «одержима темой российской угрозы», передает РИА «Новости».

    «О чем будет говорить Каллас, если из ее лексикона исключить слово «Россия» на один месяц?», – написал Макдональд в соцсетях.

    В начале апреля Каллас заявила о «нападениях» России на страны Африки.

    Она также заявила, что «Донбасс не является конечной целью России».

    1 мая 2026, 20:00 • Новости дня
    Трамп сообщил о недовольстве предложением Ирана по ядерной сделке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство последним предложением Ирана по ядерной сделке.

    По словам американского лидера, Тегеран проявляет заинтересованность в соглашении, однако представленный вариант не устраивает Вашингтон, передает РИА «Новости».

    «Они стремятся к соглашению, однако меня оно (последнее предложение Ирана) не устраивает. Посмотрим, как будут развиваться события», – сказал он журналистам.

    Ранее президент США пообещал заключить принципиально новую ядерную сделку с Ираном.

    Госсекретарь США Марко Рубио пригрозил Ирану усилением давления при отказе от сделки с Вашингтоном.

    1 мая 2026, 19:36 • Новости дня
    США объявили о повышении ставки пошлины на автоэкспорт ЕС до 25%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ставка импортной пошлины на автомобили и грузовики, поставляемые в Соединенные Штаты из стран Европейского союза, будет увеличена до 25% со следующей недели, объявил американский президент Дональд Трамп.

    Глава Белого дома отметил, что этого шаг связан с невыполнением ЕС условий ранее достигнутого торгового соглашения между сторонами, передает ТАСС.

    «Рад объявить о том, что, поскольку Европейский союз не выполняет целиком нашу согласованную торговую сделку, я на следующей неделе увеличу пошлины на произведенные в ЕС автомашины и грузовики, ввозимые в США. Ставка пошлины будет увеличена до 25%», – написал он на своей странице в Truth Social.

    В январе США объявили о введении 10% пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Финляндии и Нидерландов до тех пор, пока не будут достигнуты договоренности о приобретении Гренландии Соединенными Штатами.

    Ранее США собрались ввести пошлину в 133% на ввоз палладия из России.

    2 мая 2026, 07:49 • Новости дня
    Трамп: Мы как пираты

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сравнил американскую блокаду Ормузского пролива с пиратством.

    Выступая на мероприятии во Флориде, он заявил, что блокада оказалась крайне прибыльным делом, передает РИА «Новости».

    «Кто бы мог подумать, что мы будем этим заниматься? Мы как пираты», – заявил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана. Американский лидер отказался принять мирные предложения Тегерана по урегулированию конфликта.

    1 мая 2026, 22:57 • Новости дня
    FT заявила о горькой для Зеленского правде по вопросу вступления Украины в ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские политики на кипрском саммите попытались умерить ожидания украинского лидера Владимира Зеленского относительно присоединения Украины к ЕС, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

    Один из источников Financial Times заявил: «Ему пришлось услышать некоторую горькую правду... Вступление в ЕС будет не таким простым, как он думает», – передает РИА «Новости».

    Согласно недавней инициативе Франции и Германии, предполагается лишь поэтапное присоединение с символическими выгодами. Полноправное членство может потребовать от Киева десятилетия ожиданий. Собеседники газеты подчеркнули непонимание украинской делегацией реальных механизмов расширения европейского блока.

    Дополнительным препятствием для интеграции стало снижение темпов проведения необходимых преобразований на Украине. Европейские дипломаты и чиновники зафиксировали заметное ослабление усилий властей страны в сферах обеспечения верховенства права и борьбы с коррупцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, настойчивые требования украинских властей об ускоренном вступлении в Евросоюз спровоцировали серьезное напряжение среди западных союзников. Европейские страны готовят для Киева пакет краткосрочных экономических привилегий вместо быстрого принятия в объединение. Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против немедленного присоединения Украины к европейскому сообществу.

    1 мая 2026, 21:12 • Новости дня
    Трамп отказался просить одобрение конгресса на продолжение операции против Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп отказался запрашивать у конгресса разрешение на возможное продолжение военной операции против Ирана после истечения предусмотренного законом 60-дневного срока.

    Он заявил, что норма Закона о военных полномочиях 1973 года, требующая подобного разрешения, никогда не применялась и, по мнению любого президента, является неконституционной, передает РИА «Новости». «Многие президенты, как вы знаете, выходили за эти рамки. Это никогда не применялось, этого никогда не придерживались, и каждый президент считал это абсолютно неконституционным – и мы с этим согласны», – отметил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов у Белого дома.

    Кроме того, президент США заявил, что Соединенные Штаты располагают рекордными запасами боеприпасов по всему миру. Американский лидер также заверил, что в данный момент боезапасы США полностью укомплектованы.

    Ранее Пентагон приостановил отсчет военной операции против Ирана из-за перемирия.

    Исследование Ipsos, ABC и Washington Post показало, что большинство граждан США назвали ошибкой начало военной операции против Ирана.

    2 мая 2026, 06:45 • Новости дня
    Евросоюз возмутился планами США ввести пошлины на автомобили из ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Намерение Вашингтона обложить налогом в 25% ввоз европейских машин неприемлемо, заявил глава комитета по международной торговле Европейского парламента Бернд Ланге.

    Ланге заявил, что план установить «25% пошлины на автомобили из ЕС неприемлем». Он подчеркнул, что «Европарламент продолжает выполнять соглашение, достигнутое в Шотландии, и работает над завершением законодательства», передает РИА «Новости».

    «Пока ЕС выполняет свои обязательства, американская сторона продолжает их нарушать», – написал европейский политик. По его словам, Вашингтон уже предпринимал подобные произвольные шаги, когда вводил ограничения на более чем 400 видов стали и алюминия. В связи с нынешними мерами, нацеленными на автомобильный сектор, европейским странам необходимо сохранять ясность позиции и твердость, резюмировал Ланге.

    Евросоюз оставляет за собой право ответить на повышение пошлин США для защиты своих интересов, заявил неназванный представитель Европейской комиссии агентству «Синьхуа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил об увеличении пошлин на европейские автомобили до 25%. В январе Европарламент заморозил ратификацию торгового соглашения с США после того, как Белый дом пригрозил пошлинами из-за разногласий по Гренландии.

    1 мая 2026, 20:56 • Новости дня
    Берлин отказался принимать советы президента США

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкие власти выступили против вмешательства американского лидера во внутренние дела страны и раскритиковали его политику на Ближнем Востоке.

    Вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль поддержал канцлера Фридриха Мерца на фоне критики со стороны Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Политик подчеркнул, что немецкое правительство не нуждается в наставлениях хозяина Белого дома.

    «Нам точно не нужны советы Дональда Трампа. Он должен увидеть, какой хаос он создал. Он должен обеспечить проведение серьезных мирных переговоров в Иране», – заявил Клингбайль во время выступления в регионе Рура. Министр финансов ФРГ раскритиковал американскую стратегию в отношении Ирана, отметив, что Вашингтон несет ответственность за скорейшее завершение конфликта.

    Клингбайль добавил, что издержки от действий США не должны ложиться на плечи европейских рабочих и экономики. По его словам, Европе необходимо стать экономически сильной, чтобы избежать шантажа и зависимости от настроений американского президента.

    Ранее глава Белого дома негативно оценил работу Фридриха Мерца и заявил о возможном сокращении американского военного контингента в Германии. Это произошло после того, как канцлер ФРГ обвинил президента США в отсутствии стратегии при начале военной операции против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США назвал ужасной работу канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Американский лидер жестко раскритиковал позицию немецкого политика по иранской проблеме.

    Администрация Соединенных Штатов рассмотрела возможность сокращения военного присутствия в Германии.

    1 мая 2026, 14:10 • Новости дня
    Politico: В Пентагоне не знали о планах Трампа сократить контингент США в ФРГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пентагон не был заранее проинформирован о предложении президента США Дональда Трампа вывести часть американских военных из Германии, пишет Politico со ссылкой на источники.

    По данным Politico, три военных чиновника подтвердили, что впервые услышали о подобных планах именно из публикации Трампа в социальных сетях, передает «Интерфакс». «Пост Трампа на эту тему в соцсетях стал первым, из которого многие услышали о новой попытке вывести сотни, если не тысячи, американских военных из Германии», – говорится в материале.

    Ранее Трамп уже выступал с похожими инициативами, в частности, в свой первый президентский срок в 2020 году, однако они так и не были реализованы. Новые заявления главы Белого дома прозвучали вскоре после того, как генеральный инспектор Бундесвера генерал Карстен Бройер завершил переговоры с американскими чиновниками в Вашингтоне по вопросам военной стратегии Германии.

    Немецкие власти, по информации неназванного чиновника из ФРГ, были удивлены словами Трампа. В то же время министр армии США Дэн Дрисколл недавно посетил полигоны в Германии, чтобы подчеркнуть значимость американского военного присутствия в этой стране.

    Издание отмечает, что на территории Германии размещены от 35 до 40 тыс. американских военных, а сама страна играет ключевую роль как транспортный узел Европейского и Африканского командований вооруженных сил США.

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал черной меткой для канцлера Германии Фридриха Мерца слова президента США о сокращении американского военного контингента в ФРГ.

    1 мая 2026, 15:45 • Новости дня
    Министр обороны Италии усомнился в выводе американских войск из страны

    Tекст: Мария Иванова

    Руководитель итальянского военного ведомства Гуидо Крозетто не поверил угрозам президента США лишить Рим военной поддержки из-за разногласий по иранскому вопросу.

    Итальянское руководство скептически оценивает вероятность ухода вооруженных сил США с территории государства, передает РИА «Новости». Подобная реакция последовала после недавних заявлений главы Белого дома о возможном отзыве контингента из-за недостаточной помощи Рима.

    «Я не думаю, что он это сделает. Еще потому, что я бы не понял мотива», – заявил Гуидо Крозетто. Министр подчеркнул, что итальянская сторона предлагала участие в миссии по защите судоходства, и американские военные высоко оценили эту инициативу.

    Ранее американский президент раскритиковал папу Римского за позицию по Ирану. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала слова политика неприемлемыми. В ответ американский лидер пригрозил лишить Рим поддержки, обвинив партнеров в отказе помогать Вашингтону в антииранской операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США пригрозил вывести американских военнослужащих из Италии и Испании на фоне недовольства действиями союзников.

    Министр обороны Италии Гуидо Крозетто назвал угрозу Трампа прекратить поддержку Рима поспешной.

    Ранее Крозетто усомнился в намерении США выйти из НАТО и в возможности сохранения безопасности Европы без американских войск.

    1 мая 2026, 16:37 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе показали умеренный рост

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки на энергоресурсы в Евросоюзе демонстрируют положительную динамику, удерживаясь на уровне чуть ниже 560 долларов за тысячу кубометров.

    Стоимость июньских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на старте торгов увеличилась на 1,4%, достигнув 563,8 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    К середине дня рост замедлился до 0,5%, а цена составила 558,8 доллара. Расчетная стоимость предыдущего торгового дня находилась на уровне 556 долларов.

    Средние показатели за март продемонстрировали скачок на 59% по сравнению с февралем. Это произошло на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, когда цены впервые с начала 2023 года превысили 600 долларов. В апреле наблюдалось снижение на 14%, до уровня чуть более 540 долларов за тысячу кубометров.

    Локальный максимум в 853,7 доллара был зафиксирован 19 марта после сообщений о повреждении линий производства сжиженного природного газа в Катаре. Исторический рекорд стоимости газа в Европе был установлен весной 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля стоимость газа на европейских биржах превысила 580 долларов за тысячу кубометров.

    Днем ранее котировки голубого топлива преодолели отметку в 541 доллар на фоне геополитической напряженности.

    По итогам марта средние биржевые цены на этот энергоресурс в Европе взлетели на 59%.


    2 мая 2026, 12:28 • Новости дня
    Стубб выразил готовность использовать отношения с Трампом в интересах Украины
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Финляндии Александр Стубб выразил желание использовать свои отношения с американским лидером Дональдом Трампом в интересах Украины.

    Стубб выразил мнение, что его контакты с президентом США могут принести пользу Украине, передает РИА «Новости».

    В беседе с телеканалом n-tv Стубб пояснил: «Я очень реалистичен. Президент Трамп – независимый человек. Если я смогу внести хотя бы одну из десяти идей по поводу войны на Украине, это будет хорошо».

    В то же время Стубб подчеркнул, что не намерен переоценивать свое влияние на ситуацию и не хочет приписывать себе чрезмерную роль в этом процессе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финский лидер получил неофициальный статус лучшего друга Дональда Трампа.

    Позже политик заявил о готовности Хельсинки участвовать в обеспечении мира на Украине.

    При этом он допустил фактическое признание Евросоюзом территориальных уступок Киева в пользу России.

    2 мая 2026, 10:25 • Новости дня
    Сенаторы США раскрыли уловку Трампа с письмом о войне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Письмо президента США Дональда Трампа конгрессу о якобы окончании войны с Ираном является уловкой для обхода запрета на ведение военных действий, такое мнение высказал сенатор от Демократической партии Крис Ван Холлен в социальной сети X.

    Письмо президента США Дональда Трампа конгрессу о якобы окончании войны с Ираном вызвало резкое осуждение среди представителей Демократической партии, передает РИА «Новости». Ван Холлен заявил в социальной сети X: «Это фарс. Трамп продолжает блокировать Ормузский пролив, что является актом войны. Это всего лишь очередная попытка обойти конгресс».

    Сенатор подчеркнул, что, по его мнению, ни один уважающий себя республиканец не должен верить этому письму, чтобы не подорвать свою репутацию перед избирателями.

    Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер также отреагировал на действия Трампа, назвав письмо «полной чушью». Он отметил, что считает войну незаконной и упрекнул республиканцев в соучастии, утверждая, что «каждый день, когда республиканцы позволяют ей продолжаться, жизни людей подвергаются опасности, вспыхивает хаос, растут цены, и все это происходит, пока американцы расплачиваются за это».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп направил спикеру Палаты представителей Майку Джонсону официальное послание о прекращении вооруженного конфликта с Ираном.

    В этом письме Белый дом сообщил конгрессменам о сохранении американского военного контингента в регионе для сдерживания потенциальных угроз.

    Ранее американский лидер отказался запрашивать у парламентариев разрешение на продолжение военной операции.

