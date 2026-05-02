Tекст: Дмитрий Зубарев

Читатели немецкого портала Die Welt бурно обсуждают решение США о выводе части своего военного контингента из Германии, передает РИА «Новости».

На фоне объявления Дональда Трампа о планах вывести пять тысяч американских военных немцы выражают тревогу за будущее своей страны и осуждают политику канцлера Фридриха Мерца.

В комментариях к публикации на Die Welt пользователи отмечают, что такой шаг «не самый лучший день для Германии» и обвиняют Мерца в разрушении отношений как с американской стороной, так и внутри самой страны. Один из читателей заявил: «Спасибо вам, Мерц», подчеркивая негативное отношение к действиям немецких властей.

Некоторые комментаторы считают, что Германия сама виновата в ухудшении ситуации, поскольку «постоянно указывает пальцем и читает нотации президентам других стран», тогда как в самой ФРГ ситуация выходит из-под контроля. Также звучит мнение, что «уничтожение Германии руками Мерца продолжается», а вывод американских войск приведет к потере рабочих мест и снижению доходов муниципалитетов.

Ранее Дональд Трамп открыто раскритиковал канцлера Мерца за его позицию по Ирану, подчеркнув, что тот «совершенно не понимает, о чем говорит». Через два дня после этого официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил планы по сокращению американского военного присутствия в Германии на пять тысяч военнослужащих.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал слова американского лидера черной меткой для главы правительства Германии.