Японца арестовали за сожжение тела супруги в зоопарке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Японские правоохранительные органы арестовали 33-летнего сотрудника зоопарка Асахияма на острове Хоккайдо по подозрению в сожжении тела своей жены, передает «360». По данным следствия, инцидент произошел в конце марта внутри зоопарка, где мужчина сжигал труп супруги на протяжении нескольких часов.

Во время допроса подозреваемый признался в уничтожении тела жены и, по словам следователей, намекнул на свою причастность к ее смерти. Официального подтверждения факта убийства пока нет, однако в печи обнаружили фрагменты человеческих останков. Известно также, что погибшая ранее жаловалась родственникам на угрозы со стороны мужа.

В материале «360» также упоминается похожий случай в Нью-Йорке, где рецидивист убил мужчину, а его жену, прикованную к инвалидному креслу, заживо сжег. После этого преступник украл кредитную карту семьи, потратил 500 долларов на одежду и отправился в кинотеатр.

