Ученые раскрыли неожиданную причину солнечной активности

Эксперт Бурмистров: Земля, Юпитер и Венера влияют на солнечную активность

Tекст: Мария Иванова

Гравитация Земли, Юпитера и Венеры играет ключевую роль в формировании11-летнего цикла солнечной активности, сообщает ТАСС.

В преддверии Всемирного дня Солнца эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета Евгений Бурмистров рассказал о влиянии планет на наше светило.

Долгое время в научном сообществе преобладало мнение, что цикл активности зависит исключительно от внутренних процессов Солнца. Считалось, что потоки заряженных частиц трансформируют свою энергию в мощное магнитное поле без внешнего вмешательства.

«Однако в последние десятилетия ученые выдвинули убедительную теорию о том, что планеты нашей системы, особенно Юпитер, Венера и Земля, тоже влияют на цикл. Каждые 11 лет они выстраиваются в одну линию, и их суммарное гравитационное притяжение создает на звезде эффекты, похожие на лунные приливы на Земле. Это воздействие работает как метроном: подталкивает магнитные поля светила к перестройке и помогает им сохранять стабильный 11-летний ритм», – пояснил Бурмистров.

В течение этого периода звезда переходит от состояния полного покоя к максимальной активности, сопровождающейся появлением множества пятен, мощными вспышками и выбросами плазмы. По словам специалиста, эти процессы напрямую влияют на Землю, вызывая магнитные бури, северные сияния в неполярных широтах, а также перегрузки спутников и линий электропередач. Несмотря на то что текущий цикл идет на спад, вероятность сильных вспышек сохраняется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 28 апреля ученые зафиксировали на Солнце мощную вспышку класса M1.0. За несколько дней до этого на звезде произошли два аналогичных события разной продолжительности. Специалисты Института космических исследований РАН заранее спрогнозировали эти геомагнитные возмущения.