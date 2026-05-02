Володин сообщил о росте числа бегущих из ЕС европейцев

Tекст: Дмитрий Зубарев

Володин заявил в MAX, что количество граждан стран Европы, несогласных с политикой западных государств и переезжающих в Россию, стремительно увеличивается.

Он добавил, что растущее число европейцев бежит от навязываемых неолиберальных установок на Западе.

Володин отметин, что на конец октября 2025 года от граждан Европы поступило 2275 заявлений на временное проживание в России, а к настоящему времени эта цифра достигла примерно 3400. Володин подчеркнул, что за полгода количество заявлений выросло в 1,5 раза.

Он отметил, что интерес к России проявляют европейцы, разделяющие российские духовно-нравственные ценности. Володин также заявил: «Главы европейских государств не оставляют другого выбора своим гражданам, как уехать из страны. Что они и делают, переезжая в Россию».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об оказании помощи при переселении иностранцам с традиционными духовно-нравственными ценностями.