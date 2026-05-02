Владельцу Destinus в России пригрозили пожизненным сроком за экстремизм

Владельцу Destinus в России Кокоричу пригрозили пожизненным сроком за экстремизм

Tекст: Дмитрий Зубарев

Меткина сообщила, что уголовное дело против владельца компании Destinus Михаила Кокорича, который включён в перечень террористов и экстремистов в России, подразумевает наказание от 10 до 12 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение, передает РИА Новости. Она добавила, что дело возбуждено по статьям 278 и 205.4 УК РФ, предусматривающим столь строгие санкции в зависимости от квалификации деяния.

Меткина уточнила, что Кокорич с момента возбуждения дела уже является его фигурантом и может быть задержан немедленно в случае возвращения на территорию России. Вопрос о мере пресечения, по её словам, решается судом по правилам уголовно-процессуального кодекса.

Михаил Кокорич, ныне проживающий в Швейцарии, ранее заявил французскому журналу Challenges, что его компания Destinus поставляет Украине сотни беспилотников, и активно публикует соответствующие сообщения в соцсетях. Он также называет себя основателем компаний Astro Digital, Dauria Aerospace и Momentus.

В октябре 2025 года Кокорич был включён в число фигурантов громкого уголовного дела, возбужденного против Михаила Ходорковского и членов «Антивоенного комитета России». Дело касается обвинений по статьям о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. В ноябре 2025 года Кокорич был внесён Росфинмониторингом в официальный перечень террористов и экстремистов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ России завела уголовное дело в отношении Михаила Ходорковского и 22 членов «Антивоенного комитета России».

Позже Росфинмониторинг внес предпринимателя в перечень террористов и экстремистов.

В марте 2026 года фигурантом дела о создании террористического сообщества стал бывший вице-премьер Альфред Кох.