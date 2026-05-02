Экс-следователь выдвинул новые версии исчезновения Героя России в Кузбассе

Экс-следователь Козлов выдвинул новые версии исчезновения Героя России в Кузбассе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Козлов заявил, что несчастный случай и бытовой конфликт рассматриваются как возможные причины исчезновения Героя России Алексея Асылханова в Юрге, сообщает РИА «Новости». Ранее он предполагал, что Асылханов мог стать жертвой расправы врага или застрять в тайге.

По словам Козлова, не исключено, что исчезновение связано с несчастным случаем недалеко от места, где последний раз видели Асылханова. Он привёл примеры подобных происшествий: падения в открытые люки или утопление при выходе к водоёму. В Юрге протекает река Томь, куда, по словам бывшего следователя, часто уносит тела утонувших.

Козлов также отметил, что причиной исчезновения может быть бытовой конфликт с кем-то из окружения Асылханова либо случайная ссора на улице. Он подчеркнул, что эти версии необходимо тщательно отработать. По словам ветерана, каждая из гипотез требует внимательной проверки со стороны следствия.

Алексей Асылханов был удостоен звания Героя России в декабре 2024 года, награду ему вручал президент Владимир Путин. К этому моменту на счету военнослужащего было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Кузбасса сообщило о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве в связи с исчезновением Героя России Алексея Асылханова.

Супруга пропавшего заявила о посадке мужа в неизвестный автомобиль перед исчезновением.

Ранее она опровергла версию о его тайном отъезде в зону проведения специальной военной операции.