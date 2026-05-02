Запасы газа в Европе упали до пятилетнего минимума

Закачка газа в европейские хранилища по итогам апреля снизилась на 8%

Tекст: Мария Иванова

Показатели поступления энергоносителей в резервуары снизились по сравнению с прошлым годом, передает ТАСС. В апреле отбор ресурса увеличился на 10%, составив 1,7 млрд кубических метров. При этом объемы закачки упали до минимума за два года и составили 6,7 млрд кубических метров.

К концу месяца резервуары были заполнены лишь на 32,73%, что является самым низким значением за последние пять лет. Сейчас в европейских газовых хранилищах находится около 36 млрд кубических метров топлива. Ранее представители Газпрома предупреждали о риске невыполнения плана по запасам к предстоящему отопительному сезону.

Согласно регламенту Еврокомиссии, государствам необходимо обеспечить заполненность мощностей на 90% к началу зимы. Для достижения этой цели потребуется закачать не менее 68 млрд кубических метров газа. Ожидается, что текущая кампания пройдет в условиях высоких цен из-за конкуренции за сжиженный природный газ со странами Азии.

Импорт сжиженного газа в регион остается на стабильно высоком уровне. За первые четыре месяца поступления с терминалов в транспортную систему превысили 50,8 млрд кубических метров. Это на 9% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине января уровень заполненности европейских хранилищ упал до 53%. К концу февраля запасы топлива в них снизились до 29,98% от максимальной мощности.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к скачку газовых котировок до 544 долларов за тысячу кубометров.