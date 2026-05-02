    Запасы газа в Европе упали до пятилетнего минимума

    Закачка газа в европейские хранилища по итогам апреля снизилась на 8%

    Tекст: Мария Иванова

    Объем заполнения подземных резервуаров Евросоюза сократился, достигнув критической отметки в 33% на фоне возросшего отбора топлива.

    Показатели поступления энергоносителей в резервуары снизились по сравнению с прошлым годом, передает ТАСС. В апреле отбор ресурса увеличился на 10%, составив 1,7 млрд кубических метров. При этом объемы закачки упали до минимума за два года и составили 6,7 млрд кубических метров.

    К концу месяца резервуары были заполнены лишь на 32,73%, что является самым низким значением за последние пять лет. Сейчас в европейских газовых хранилищах находится около 36 млрд кубических метров топлива. Ранее представители Газпрома предупреждали о риске невыполнения плана по запасам к предстоящему отопительному сезону.

    Согласно регламенту Еврокомиссии, государствам необходимо обеспечить заполненность мощностей на 90% к началу зимы. Для достижения этой цели потребуется закачать не менее 68 млрд кубических метров газа. Ожидается, что текущая кампания пройдет в условиях высоких цен из-за конкуренции за сжиженный природный газ со странами Азии.

    Импорт сжиженного газа в регион остается на стабильно высоком уровне. За первые четыре месяца поступления с терминалов в транспортную систему превысили 50,8 млрд кубических метров. Это на 9% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине января уровень заполненности европейских хранилищ упал до 53%. К концу февраля запасы топлива в них снизились до 29,98% от максимальной мощности.

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к скачку газовых котировок до 544 долларов за тысячу кубометров.

    1 мая 2026, 11:47 • Новости дня
    Азербайджан разорвал связи с Европарламентом
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Баку принял решение о полной заморозке контактов с европейскими депутатами на фоне продолжающихся недружественных действий и заявлений в адрес республики, сообщила пресс-служба Милли Меджлиса (парламента) страны.

    Законодательный орган республики прекратил взаимодействие с европейскими коллегами по всем возможным направлениям, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу.

    В парламенте подчеркнули, что причиной стала откровенно враждебная позиция европейских структур.

    Отмечается, что сотрудничество приостанавливается по всем направлениям.

    Для оценки действий европейских депутатов создана специальная парламентская комиссия. Ее председателем назначен Зияфет Аскеров, в состав также вошли еще шесть парламентариев.

    Спикер Сахиба Гафарова напомнила, что отношения уже прерывались ранее, но были восстановлены осенью 2016 года. При этом она отметила, что прошедшие десять лет доказали нежелание европейского института отказываться от предвзятости, которая только усилилась после восстановления территориальной целостности страны.

    1 мая 2026, 21:48 • Новости дня
    Дмитриев назвал «смертельным ударом» пошлины США на автоэкспорт ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новые пошлины США на автомобили и грузовики из Евросоюза в размере 25% могут стать фатальным испытанием для промышленности блока, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Он подчеркнул, что в условиях продолжающегося энергетического кризиса европейская промышленность и так испытывает серьезные трудности, передает РИА «Новости».

    По словам Дмитриева, введение столь высоких тарифов в сочетании с ростом цен на энергоносители будет «смертельным ударом по и без того разваливающемуся промышленному сектору союза».

    Напомним, США объявили о повышении ставки пошлины на автоэкспорт ЕС до 25%.

    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    1 мая 2026, 09:42 • Новости дня
    Трамп пригрозил вывести войска из Италии и Испании
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп не исключил вариант сокращения военного присутствия в европейских странах из-за глубокого недовольства их действиями.

    Глава Белого дома не исключил вероятность отзыва американских военнослужащих с территорий Испании и Италии, передает РИА «Новости».

    «Возможно, я так и сделаю. А почему бы и нет? Италия нам ничем не помогла, а Испания ведет себя ужасно, просто ужасно», – сказал он.

    Ранее он заявлял, что США рассматривают возможность сокращения военного присутствия в Германии. Дональд Трамп упрекнул немецкого канцлера Фридриха Мерца в абсолютном непонимании иранской проблемы.

    1 мая 2026, 19:24 • Новости дня
    В Ирландии отметили одержимость Каллас темой «российской угрозы»

    Журналист Макдональд: Каллас одержима темой «российской угрозы»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ирландский журналист Брайан Макдональд обратил внимание на риторику главы евродипломатии Каи Каллас.

    По его словам, Каллас «одержима темой российской угрозы», передает РИА «Новости».

    «О чем будет говорить Каллас, если из ее лексикона исключить слово «Россия» на один месяц?», – написал Макдональд в соцсетях.

    В начале апреля Каллас заявила о «нападениях» России на страны Африки.

    Она также заявила, что «Донбасс не является конечной целью России».

    2 мая 2026, 05:55 • Новости дня
    NZZ: В ситуации с «Северными потоками» Германия пресмыкается перед Киевом

    Tекст: Антон Антонов

    Берлин «пресмыкается перед Киевом», замалчивая акт государственного терроризма на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2», заявил главный редактор швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung Эрик Гуйер.

    По мнению главного редактора Neue Zurcher Zeitung, сейчас ни у кого не осталось сомнений в том, что подрыв газопроводов был украинским государственным терроризмом, передает ТАСС.

    Он напомнил, что генеральный прокурор Германии уже выдал ордер на арест преступников, а один из подозреваемых находится в немецком следственном изоляторе и ожидает суда. Несмотря на это, Берлин не разорвал отношения с Киевом, а наоборот, стал его крупнейшим спонсором.

    «Возмущения не последовало. Владимир Зеленский не был объявлен государственным врагом номер один. Напротив, в Берлине его по-прежнему принимают с почестями», – подчеркивает Гуйер.

    Он считает, что осведомленность Зеленского о планах проведения теракта не имеет значения, так как он несет ответственность за спецслужбы своей страны.

    Гуйер уверен, что недвусмысленное осуждение украинского теракта стало бы проявлением немецкого самоуважения. Он отметил, что у Берлина есть достаточно дипломатических возможностей для выражения протеста, и резюмировал, что никто не уважает страну, которая не защищается от вопиющего нарушения своих национальных интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный федеральный суд Германии назвал Украину заказчиком взрывов на газопроводах. Немецкие политики потребовали прекратить финансовую поддержку Киева из-за этих диверсий. Москва отвергла версию об исключительно украинском следе в данном преступлении.

    1 мая 2026, 19:36 • Новости дня
    США объявили о повышении ставки пошлины на автоэкспорт ЕС до 25%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ставка импортной пошлины на автомобили и грузовики, поставляемые в Соединенные Штаты из стран Европейского союза, будет увеличена до 25% со следующей недели, объявил американский президент Дональд Трамп.

    Глава Белого дома отметил, что этого шаг связан с невыполнением ЕС условий ранее достигнутого торгового соглашения между сторонами, передает ТАСС.

    «Рад объявить о том, что, поскольку Европейский союз не выполняет целиком нашу согласованную торговую сделку, я на следующей неделе увеличу пошлины на произведенные в ЕС автомашины и грузовики, ввозимые в США. Ставка пошлины будет увеличена до 25%», – написал он на своей странице в Truth Social.

    В январе США объявили о введении 10% пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Финляндии и Нидерландов до тех пор, пока не будут достигнуты договоренности о приобретении Гренландии Соединенными Штатами.

    Ранее США собрались ввести пошлину в 133% на ввоз палладия из России.

    1 мая 2026, 10:18 • Новости дня
    Цена газа в Европе взлетела на треть в апреле

    Tекст: Мария Иванова

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к скачку газовых котировок до 544 долларов за 1 тыс. кубометров по итогам второго весеннего месяца.

    Увеличение стоимости энергоносителей зафиксировано на лондонской бирже ICE, передает ТАСС.

    В конце апреля торги закрылись на отметке 562 доллара за одну тыс. кубометров. При этом средний показатель за месяц оказался на 33% выше котировок аналогичного периода прошлого года.

    Главными причинами удорожания стали ближневосточный кризис и угроза перекрытия Ормузского пролива. Через этот маршрут проходит пятая часть мировых поставок энергоносителей. В результате европейские и азиатские страны вынуждены жестко конкурировать за свободные объемы сырья.

    Сейчас европейские подземные хранилища заполнены лишь на 32%, в них находится около 36 млрд кубометров. К началу осенне-зимнего периода странам Евросоюза необходимо накопить не менее 68 млрд кубометров для выполнения норматива в 90%.

    Представители компании «Газпром» ранее спрогнозировали возможные проблемы с подготовкой к зиме. «Запасы газа в ПХГ Европы к следующему отопительному сезону могут не достигнуть даже 70%», – заявили в корпорации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте средняя стоимость голубого топлива подскочила почти на 60% из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.

    В конце апреля газовые котировки на европейском рынке закрепились вблизи отметки 550 долларов за тысячу кубометров.

    1 мая 2026, 22:57 • Новости дня
    FT заявила о горькой для Зеленского правде по вопросу вступления Украины в ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские политики на кипрском саммите попытались умерить ожидания украинского лидера Владимира Зеленского относительно присоединения Украины к ЕС, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

    Один из источников Financial Times заявил: «Ему пришлось услышать некоторую горькую правду... Вступление в ЕС будет не таким простым, как он думает», – передает РИА «Новости».

    Согласно недавней инициативе Франции и Германии, предполагается лишь поэтапное присоединение с символическими выгодами. Полноправное членство может потребовать от Киева десятилетия ожиданий. Собеседники газеты подчеркнули непонимание украинской делегацией реальных механизмов расширения европейского блока.

    Дополнительным препятствием для интеграции стало снижение темпов проведения необходимых преобразований на Украине. Европейские дипломаты и чиновники зафиксировали заметное ослабление усилий властей страны в сферах обеспечения верховенства права и борьбы с коррупцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, настойчивые требования украинских властей об ускоренном вступлении в Евросоюз спровоцировали серьезное напряжение среди западных союзников. Европейские страны готовят для Киева пакет краткосрочных экономических привилегий вместо быстрого принятия в объединение. Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против немедленного присоединения Украины к европейскому сообществу.

    2 мая 2026, 06:45 • Новости дня
    Евросоюз возмутился планами США ввести пошлины на автомобили из ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Намерение Вашингтона обложить налогом в 25% ввоз европейских машин неприемлемо, заявил глава комитета по международной торговле Европейского парламента Бернд Ланге.

    Ланге заявил, что план установить «25% пошлины на автомобили из ЕС неприемлем». Он подчеркнул, что «Европарламент продолжает выполнять соглашение, достигнутое в Шотландии, и работает над завершением законодательства», передает РИА «Новости».

    «Пока ЕС выполняет свои обязательства, американская сторона продолжает их нарушать», – написал европейский политик. По его словам, Вашингтон уже предпринимал подобные произвольные шаги, когда вводил ограничения на более чем 400 видов стали и алюминия. В связи с нынешними мерами, нацеленными на автомобильный сектор, европейским странам необходимо сохранять ясность позиции и твердость, резюмировал Ланге.

    Евросоюз оставляет за собой право ответить на повышение пошлин США для защиты своих интересов, заявил неназванный представитель Европейской комиссии агентству «Синьхуа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил об увеличении пошлин на европейские автомобили до 25%. В январе Европарламент заморозил ратификацию торгового соглашения с США после того, как Белый дом пригрозил пошлинами из-за разногласий по Гренландии.

    1 мая 2026, 12:23 • Новости дня
    Глава МИД Ирана провел телефонные переговоры с Каей Каллас

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас обсудили актуальную мировую повестку.

    Иранский дипломат лично сообщил о состоявшемся диалоге в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    По словам руководителя иранского ведомства, в ходе беседы стороны «обменялись мнениями о последних региональных и международных событиях».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от Евросоюза вмешательства для прекращения военных действий. Позже иранский министр усомнился в готовности США к дипломатии. Для обсуждения конфликта с Вашингтоном дипломат анонсировал переговоры в России.

    1 мая 2026, 15:45 • Новости дня
    Министр обороны Италии усомнился в выводе американских войск из страны

    Tекст: Мария Иванова

    Руководитель итальянского военного ведомства Гуидо Крозетто не поверил угрозам президента США лишить Рим военной поддержки из-за разногласий по иранскому вопросу.

    Итальянское руководство скептически оценивает вероятность ухода вооруженных сил США с территории государства, передает РИА «Новости». Подобная реакция последовала после недавних заявлений главы Белого дома о возможном отзыве контингента из-за недостаточной помощи Рима.

    «Я не думаю, что он это сделает. Еще потому, что я бы не понял мотива», – заявил Гуидо Крозетто. Министр подчеркнул, что итальянская сторона предлагала участие в миссии по защите судоходства, и американские военные высоко оценили эту инициативу.

    Ранее американский президент раскритиковал папу Римского за позицию по Ирану. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала слова политика неприемлемыми. В ответ американский лидер пригрозил лишить Рим поддержки, обвинив партнеров в отказе помогать Вашингтону в антииранской операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США пригрозил вывести американских военнослужащих из Италии и Испании на фоне недовольства действиями союзников.

    Министр обороны Италии Гуидо Крозетто назвал угрозу Трампа прекратить поддержку Рима поспешной.

    Ранее Крозетто усомнился в намерении США выйти из НАТО и в возможности сохранения безопасности Европы без американских войск.

    1 мая 2026, 12:12 • Новости дня
    Торговое соглашение Евросоюза и стран Mercosur вступило в силу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Временное торговое соглашение между Евросоюзом и южноамериканским блоком Mercosur начало действовать в пятницу, 1 мая, руководство европейских структур проведет специальную видеоконференцию с лидерами стран Южной Америки.

    «Было проделано много работы, чтобы довести до конца это знаковое соглашение. Теперь пришло время применить такие же усилия, чтобы наши граждане и предприятия немедленно получили от него выгоду», – заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет «Интерфакс».

    Она добавила, что снижение тарифов откроет новые экспортные возможности для европейского бизнеса и фермеров.

    Член Еврокомиссии по торговле Марош Шефчович подчеркнул важность исторической сделки и призвал сосредоточиться на практической реализации взаимных договоренностей.

    Ожидается, что новое соглашение постепенно ликвидирует таможенные сборы на более чем 91% товаров, которые Европа экспортирует в страны Mercosur.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Еврокомиссия объявила о запуске торговой сделки со странами МЕРКОСУР.

    2 мая 2026, 06:12 • Новости дня
    Посол Нечаев: Берлин не продвинулся в деле о терактах на «Северных потоках»

    Tекст: Антон Антонов

    Германия не смогла добиться значимых результатов в расследовании террористических актов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

    Нечаев подчеркнул, что Москва и Берлин приняли ряд конвенций, которые «обязывают участников оказывать друг другу содействие в расследовании террористических преступлений», передает РИА «Новости».

    «Тем не менее, этого не происходит. Германская сторона игнорировала все наши запросы о правовой помощи и предложения о совместном расследовании. Немецкому следствию, как известно, за эти годы особо продвинуться не удалось», – заявил дипломат.

    Нечаев отметил, что в Германии по-прежнему придерживаются версии о причастности к подрывам украинских диверсантов-любителей. При этом в сентябре 2024 года Россия официально выдвинула досудебные претензии к властям Германии, Дании, Швеции и Швейцарии в связи с ходом расследования акта терроризма.

    Российская сторона готова к предметному диалогу с Германией в связи с расследованием акта терроризма, заявил Нечаев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об игнорировании Берлином российских запросов о правовой помощи. Москва официально предъявила Германии претензии по расследованию подрыва газопроводов. Нечаев потребовал объективного расследования теракта на критически важной инфраструктуре.

    1 мая 2026, 16:37 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе показали умеренный рост

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки на энергоресурсы в Евросоюзе демонстрируют положительную динамику, удерживаясь на уровне чуть ниже 560 долларов за тысячу кубометров.

    Стоимость июньских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на старте торгов увеличилась на 1,4%, достигнув 563,8 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    К середине дня рост замедлился до 0,5%, а цена составила 558,8 доллара. Расчетная стоимость предыдущего торгового дня находилась на уровне 556 долларов.

    Средние показатели за март продемонстрировали скачок на 59% по сравнению с февралем. Это произошло на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, когда цены впервые с начала 2023 года превысили 600 долларов. В апреле наблюдалось снижение на 14%, до уровня чуть более 540 долларов за тысячу кубометров.

    Локальный максимум в 853,7 доллара был зафиксирован 19 марта после сообщений о повреждении линий производства сжиженного природного газа в Катаре. Исторический рекорд стоимости газа в Европе был установлен весной 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля стоимость газа на европейских биржах превысила 580 долларов за тысячу кубометров.

    Днем ранее котировки голубого топлива преодолели отметку в 541 доллар на фоне геополитической напряженности.

    По итогам марта средние биржевые цены на этот энергоресурс в Европе взлетели на 59%.


    1 мая 2026, 15:59 • Новости дня
    Газпром увеличил прокачку газа по «Турецкому потоку»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Газпром за первые четыре месяца года нарастил поставки энергоносителей европейским потребителям по южному маршруту.

    В январе-апреле объем поставок газа по европейской нитке «Турецкого потока» увеличился на 7,3%, передает РИА «Новости». Такие данные журналисты получили на основе статистики Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

    Прокачка энергоносителей через пункт «Странджа 2 – Малкочлар» на границе Болгарии и Турции за первые четыре месяца года достигла 6,19 млрд кубометров. Этот показатель превышает прошлогодние объемы за аналогичный период на 7,3%.

    При этом отмечается, что в апреле текущего года экспорт газа по данному направлению немного снизился. Падение составило 1,8% в годовом выражении, объем поставок сократился до 1,23 млрд кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам 2025 года экспорт российского топлива через Турцию составил рекордные 18 млрд кубометров.

