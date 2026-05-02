Юрист Караваев предупредил об ответственности за фото объектов гостайны

Дмитрий Зубарев

Караваев сообщил, что фотографировать военный парад в России разрешено без ограничений, однако съемка объектов, относящихся к государственной тайне, может привести к уголовной ответственности, сообщает ТАСС. Он напомнил, что если сотрудник силовых структур просит прекратить съемку его самого или сопровождаемых им лиц, лучше выполнить это требование.

Караваев подчеркнул, что временные запреты на фото- и видеосъемку могут вводиться ради безопасности, например, во время визитов высокопоставленных гостей или при особых условиях. Кроме того, в России существуют постоянные ограничения на съемку военных объектов, территорий Федеральной таможенной службы, Министерства обороны и других охраняемых объектов.

Юрист отметил, что если снимки или видеозаписи будут содержать сведения, составляющие государственную тайну, нарушителю может грозить юридическая, вплоть до уголовной, ответственность. Право гражданина на фотографирование закреплено в статье 29 Конституции, однако существует ряд федеральных и региональных актов, которые устанавливают дополнительные правила и ограничения.

Караваев советует заранее знакомиться с действующими ограничениями и правилами, установленными организаторами мероприятий или властями, чтобы избежать возможных нарушений закона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жителя Феодосии обвиняют в госизмене за фотографирование военных объектов для спецслужб Украины.

Суд в Тульской области оштрафовал жителя Алексина на 25 тыс. рублей за публикацию в Telegram видео с налетом беспилотников и работой ПВО.

В Ростовской области ввели штрафы за фото- и видеосъемку атак беспилотников и распространение таких материалов в интернете и СМИ.