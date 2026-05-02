    2 мая 2026, 08:54 • Новости дня

    «Санкэй»: Япония возобновила прием нефти с «Сахалина-2»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Японская нефтяная компания Taiyo Oil, прекратившая закупки российской нефти после 2022 года, примет партию сырья с проекта «Сахалин-2» по запросу министерства экономики, торговли и промышленности Японии, сообщает газета «Санкэй».

    Японская компания Taiyo Oil примет партию нефти с проекта «Сахалин-2» по запросу министерства экономики, торговли и промышленности Японии, передает РИА «Новости». Как пояснил представитель компании изданию «Санкэй», они получили официальный запрос от профильного министерства и сообщили, что данный импорт не подпадает под международные санкции.

    Газета «Никкэй» уточняет, что речь идет о спотовой закупке легкой нефти марки Sakhalin Blend, которая используется для производства дизельного топлива и нафты. В Агентстве природных ресурсов и энергетики Японии подчеркнули, что даже ограниченные объемы российской нефти важны для энергобезопасности страны.

    Чиновники отметили, что на фоне нестабильности на Ближнем Востоке российская нефть остается значимой для стабильного энергоснабжения. Они добавили, что вопрос координируется с США, и риски санкций по данному контракту отсутствуют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Япония на фоне напряженности вокруг Ирана и перекрытия Ормузского пролива закупила российскую нефть сорта Sakhalin Blend для НПЗ компании Taiyo Oil.

    Японский МИД подтвердил исключение нефти проекта «Сахалин-2» из механизма ценового потолка при соблюдении требований к подтверждению происхождения сырья.

    Минэкономики Японии заявило о важности импорта энергоресурсов из России для энергобезопасности страны и назвало долю этих поставок на уровне около 3% энергетических потребностей.

    1 мая 2026, 18:36 • Новости дня
    Япония закупила российскую нефть на фоне ситуации вокруг Ирана
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Япония приобрела российскую нефть на фоне напряженности вокруг Ирана и перекрытия Ормузского пролива, которые повлияли на традиционные маршруты импорта топлива.

    Обычно через Ормузский пролив Япония получала около 95% всех импортируемых объемов нефти с Ближнего Востока, однако новые обстоятельства вынудили изменить логистику, передает ТАСС.

    В настоящее время танкер Voyager под флагом Омана направляется к южному побережью острова Кюсю. Ожидается, что 3 мая судно прибудет в порт Кикума на острове Сикоку, где располагается нефтеперерабатывающий завод компании Taiyo Oil.

    Представитель Taiyo Oil сообщил корреспонденту агентства, что закупленный сорт нефти – российский Sakhalin Blend. «Приобретаемый сорт нефти – Sakhalin Blend. Мы тесно сотрудничаем с правительством Японии по этому вопросу», – заявил он. Подробности контракта, включая объемы поставки, компания не раскрывает.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что российская нефть набирает бешеную популярность в Азии на фоне блокировки ближневосточной нефти.

    Президент России Владимир Путин подчеркивал, что полное переключение поставок ближневосточной нефти без использования Ормузского пролива сейчас нереально.

    29 апреля 2026, 14:19 • Новости дня
    В Туапсе установили новые заграждения после удара по нефтезаводу

    В Туапсе выставили боновые заграждения для сбора разлившихся нефтепродуктов

    Tекст: Вера Басилая

    В районе Туапсе продолжаются круглосуточные работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, специалисты установили дополнительные барьеры и усилили защитные меры на реке, сообщил оперштаб Краснодарского края.

    Вдоль берега реки Туапсе в Краснодарском крае специалисты выставили еще один рубеж боновых заграждений для сдерживания распространения нефтепродуктов после пожара на НПЗ, возникшего в результате атаки ВСУ. Сообщается, что несколько уровней заграждений и нефтеловушки размещены по течению реки, вдоль промышленных объектов и в устье, а также на береговой линии протяженностью около одного километра, передает ТАСС.

    На территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода специалисты продолжают укреплять защитные сооружения, чтобы максимально снизить попадание загрязняющих веществ в реку. За прошедшие сутки в Туапсе собрано и вывезено 9793 кубометра загрязненного грунта и водомазутной смеси, из которых 2523 кубометра были убраны за последние сутки.

    Работы проводятся на трех основных участках: на территории морского терминала и НПЗ, по течению и в устье реки Туапсе, а также на береговой линии от впадения реки в Черное море на протяжении около одного километра. На месте задействованы 323 человека и 51 единица техники, включая сотрудников МЧС России, «Кубань-СПАС» и предприятий топливно-энергетического комплекса Туапсе. В течение дня предполагается увеличение числа специалистов и техники.

    Депутат Госдумы Сергей Алтухов сообщил, что в Туапсе запланированы обвалка береговой линии и тампонирование водной поверхности для сбора нефтепродуктов.

    Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, которая вызвала пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

    Специалисты собрали более семи тысяч кубометров загрязненного мазутом грунта.

    Спасательные службы развернули на центральном городском пляже специальные боновые заграждения.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что власти региона принимают все возможные меры, чтобы не допустить попадания нефтепродуктов в Черное море после пожара на НПЗ в Туапсе.


    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    29 апреля 2026, 13:17 • Новости дня
    Кремль выразил надежду на сохранение ОПЕК+ после выхода ОАЭ
    @ Lisa Leutner/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль рассчитывает, что уход ОАЭ из ОПЕК+ не приведет к прекращению деятельности объединения, несмотря на неожиданность решения для участников, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил журналистам, что Москва надеется на сохранение работы формата ОПЕК+ после выхода ОАЭ, передает РИА «Новости».

    «Мы хотели бы на это надеяться», – сказал Песков в ответ на вопрос о перспективах существования объединения после решения ОАЭ.

    Источник в одной из делегаций ОПЕК сообщил, что организация не была заранее осведомлена о намерениях ОАЭ выйти из соглашения.

    Ранее Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК с 1 мая 2026 года.

    В Кремле исключили возможность прекращения участия России в данном формате.

    В Совете Федерации спрогнозировали выгоду для Москвы на фоне сложившейся ситуации.

    29 апреля 2026, 23:03 • Новости дня
    Цена нефти Brent превысила 120 долларов за баррель

    Tекст: Вера Басилая

    Мировая стоимость нефти Brent с поставкой в июне превысила 120 долларов за баррель, достигнув максимума с июня 2022 года.

    Мировые цены на нефть продолжают расти в среду вечером. Стоимость барреля марки Brent с поставкой в июне увеличилась на 1,73% и достигла 120,13 доллара, что является максимальным значением с 17 июня 2022 года. Рост цены отмечен впервые за почти два года, передает РИА «Новости».

    Фьючерсы на американскую нефть WTI на июнь также подорожали, их стоимость увеличилась на 7,87% и составила 107,79 доллара за баррель. Участники рынка связывают динамику с текущей конъюнктурой мирового нефтяного рынка и спросом на энергоносители.

    Утром 29 апреля цена контрактов на североморскую смесь достигла 113 долларов. Позже стоимость июльского фьючерса увеличилась до 119 долларов.

    30 апреля 2026, 18:34 • Новости дня
    Новак объяснил перенос поставок нефти Казахстана с «Дружбы»

    Новак: Нефть Казахстана перенаправили с «Дружбы» из-за повреждений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Казахстан перенаправил поставки нефти с нефтепровода «Дружба» на альтернативные маршруты из-за технических ограничений и повреждений инфраструктуры, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак.

    По его словам, причиной стали атаки украинских военных на объекты нефтепроводной инфраструктуры, что привело к повреждению станций и ограничило возможности прокачки, передает ТАСС.

    «В первую очередь это связано с техническими возможностями прокачки по нефтепроводу «Дружба». Вы знаете, что украинские военные атакуют в том числе и нефтепроводную инфраструктуру, и мы видим повреждения нефтеперекачивающих станций, инфраструктуры», – сказал Новак. Он также подчеркнул, что для казахстанской нефти уже найдены альтернативные маршруты поставок, что позволяет избежать потерь в объемах экспорта.

    Вице-премьер добавил, что на данный момент нефтеперерабатывающий завод в Шведте в Германии не получает нефть по трубопроводу «Дружба».

    На прошлой неделе Новак объявил о перенаправлении казахстанской нефти на другие логистические направления.

    Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил остановку поставок Германии казахской нефти по «Дружбе».

    1 мая 2026, 07:19 • Новости дня
    JW: Выход ОАЭ из ОПЕК может перерасти в конфликт с Саудовской Аравией

    Tекст: Вера Басилая

    Объединенные Арабские Эмираты планируют покинуть ОПЕК первого мая, что может значительно обострить ситуацию на Аравийском полуострове из-за экономических разногласий с Саудовской Аравией, сообщила газета Junge Wel.

    Газета Junge Welt отмечает, что Объединенные Арабские Эмираты планируют покинуть ОПЕК первого мая, что может значительно обострить ситуацию на Аравийском полуострове. Причиной такого шага стали экономические разногласия между Абу-Даби и Эр-Риядом, поскольку ОАЭ стремится увеличить объемы экспорта нефти, считая установленные ОПЕК квоты чрезмерно ограничивающими. Эти квоты в значительной степени определяются Саудовской Аравией, что вызывает недовольство эмиратских властей, передает RT.

    Отношения между двумя государствами ухудшаются уже несколько лет, несмотря на близкое партнерство в прошлом десятилетии. Авторы публикации подчеркивают, что напряженность заметна не только на экономическом, но и на внешнеполитическом уровне.

    «Похоже, в Абу-Даби побеждают жесткие сторонники более тесного партнерства с Израилем и США, а в Эр-Рияде преобладает поиск... баланса с Ираном. В регионе, и без того напряженном, надвигается следующий конфликт», – отмечается в публикации издания.

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК и альянса ОПЕК+ с 1 мая 2026 года.

    Экономист Игорь Юшков назвал это решение возможным элементом сделки Абу-Даби с США для снижения цен на топливо перед американскими выборами.

    Итальянская газета La Repubblica спрогнозировала усиление раскола на Ближнем Востоке из-за самостоятельной политики стран Персидского залива.

    29 апреля 2026, 22:54 • Новости дня
    В Туапсе отменили мероприятия на майские праздники из-за атаки БПЛА ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Все массовые мероприятия, запланированные на майские праздники в Туапсе, отменены, сообщил глава округа Сергей Бойко.

    Мероприятия, запланированные в Туапсе на майские праздники, отменены после атаки БПЛА со стороны ВСУ, в результате которой возник крупный пожар на территории нефтеперерабатывающего завода, передают «Вести».

    Сергей Бойко пояснил, что это решение связано с текущей обстановкой и событиями последних дней: «Учитывая события последних дней и сложившуюся обстановку, в муниципалитете принято решение отменить все мероприятия», – говорится в официальном заявлении.

    В то же время Бойко отметил, что отмена не касается церемоний возложения цветов к мемориалам и мини-концертов для ветеранов. По его словам, местные власти не могут оставить без внимания четверых фронтовиков, которые проживают на территории округа.

    Ранее падение обломков сбитого беспилотника вызвало пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Туапсе.

    Для ликвидации масштабного возгорания власти направили более 160 специалистов.

    Вдоль берега местной реки спасатели выставили боновые заграждения для сбора разлившихся нефтепродуктов.

    29 апреля 2026, 17:40 • Новости дня
    Цена барреля Brent впервые с марта превысила 116 долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в июле 2026 года на лондонской бирже ICE поднялась выше 116 долларов за баррель впервые с 30 марта 2026 года.

    По данным на 16.21 мск, цена Brent увеличилась на 4,35% и достигла 116,1 доллара за баррель, передает ТАСС.

    К 16.31 мск котировки Brent продолжили ускорять рост и торговались уже на уровне 116,82 доллара за баррель, что на 5% выше предыдущих значений. Одновременно с этим стоимость фьючерса на нефть WTI с поставкой в июне 2026 года выросла на 4,76% и составила 104,69 доллара за баррель.

    Утром стоимость барреля Brent поднялась выше 113 долларов.

    30 апреля 2026, 07:35 • Новости дня
    Цена нефти Brent превысила 124 доллара впервые с июня 2022 года
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мировые цены на нефть в мире продолжают усиленный рост, стоимость барреля марки Brent с поставкой в июне на последних торгах апреля впервые с 14 июня 2022 года превысила уровень в 124 доллара, следует из данных торгов.

    Мировые цены на нефть продолжают уверенный рост, сообщает РИА «Новости». Стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в июне на последней апрельской сессии впервые с 14 июня 2022 года превысила 124 доллара, достигнув 124,5 доллара за баррель к 7:13 по московскому времени.

    Таким образом, июньские фьючерсы на Brent прибавили 5,48% по сравнению с предыдущим закрытием. Одновременно с этим июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 2,83%, их цена достигла 109,9 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем 29 апреля стоимость барреля нефти марки Brent превысила 116 долларов.

    К вечеру цена июльских фьючерсов достигла отметки в 119 долларов.

    Позднее мировая стоимость июньских контрактов поднялась выше 120 долларов за баррель.

    29 апреля 2026, 13:35 • Новости дня
    Китай обнаружил сотни новых месторождений нефти и газа

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабная программа геологоразведки стоимостью около 450 млрд юаней ( 65,7 млрд долларов) принесла Китаю 225 новых нефтегазовых месторождений на севере страны.

    В рамках нового этапа исследований специалисты нашли 225 крупных и средних объектов, передает РИА «Новости». На реализацию этого проекта государство направило около 450 млрд юаней, что эквивалентно почти 65,7 млрд долларов.

    «В Таримском, Ордосском бассейнах, а также в районе Бохайского залива обнаружено 225 крупных и средних месторождений, включая 13 нефтяных месторождений с запасами более 100 млн тонн и 26 газовых месторождений с запасами свыше 100 млрд кубических метров», – заявили в министерстве природных ресурсов КНР.

    Кроме того, страна активно осваивает ресурсы на континентальном шельфе и больших морских глубинах. Первая разведочная скважина глубиной 10 тыс. метров успешно достигла нефтяного пласта. Одновременно было запущено сверхглубокое газовое месторождение «Шэньхай-1».

    Эти достижения значительно укрепили позиции государства в сфере глубоководной добычи. Общий объем извлеченных на морском шельфе углеводородов уже превысил 90 млн тонн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай ввел в эксплуатацию крупногабаритное судно для гидроразрыва пласта.

    Китайская национальная нефтегазовая корпорация завершила бурение сверхглубокой скважины в Таримском бассейне.

    Компания «Газпром нефть» в феврале обнаружила крупнейшее за последние 30 лет нефтяное месторождение на Ямале.

    29 апреля 2026, 12:47 • Новости дня
    В Кремле исключили выход России из соглашения ОПЕК+
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская Федерация не рассматривает возможность прекращения участия в формате ОПЕК+, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

     Отвечая на соответствующий вопрос журналистов об изменении статуса страны в картеле, Песков сказал: «Нет», передает РИА «Новости».

    Накануне стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты приняли решение выйти из состава ОПЕК и ОПЕК+. Данные изменения официально вступят в силу 1 мая.


    29 апреля 2026, 11:49 • Новости дня
    Стоимость барреля Brent поднялась выше 113 долларов

    Июньские фьючерсы на нефть марки Brent превысили 113 долларов за баррель

    Tекст: Мария Иванова

    На утренних торгах стоимость контрактов на североморскую смесь достигла максимальных значений с 23 марта на фоне общего удорожания углеводородов.

    Динамика биржевых торгов свидетельствует о заметном подорожании сырья, передает РИА «Новости».

    К 10.55 по московскому времени цена фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в июне выросла на 1,64%. Показатель зафиксировался на уровне 113,08 доллара за баррель.

    Отметка в 113 долларов была преодолена впервые с 23 марта. Одновременно с этим восходящий тренд затронул и другие эталонные сорта.

    Июньские контракты на американскую легкую нефть WTI также прибавили в цене. Их стоимость увеличилась на 1,75%, достигнув 101,68 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась выше 111 долларов за баррель.

    Мировые котировки нефти увеличились после отмены второго раунда переговоров США и Ирана в Пакистане.

    Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 года на лондонской бирже ICE превысила 107 долларов за баррель.

    29 апреля 2026, 20:19 • Новости дня
    Стоимость барреля нефти Brent превысила 119 долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2026 года на лондонской бирже ICE превысила 119 долларов за баррель впервые с 19 марта 2026 года.

    Согласно данным торгов на 18.56 по московскому времени, цена Brent увеличилась на 7,12% и достигла 119,18 доллара за баррель, передает ТАСС.

    К 19.06 по московскому времени темпы роста замедлились: нефть марки Brent торговалась на уровне 118,39 доллара, что на 6,41% выше предыдущих показателей. Параллельно стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в июне 2026 года поднялась на 6,47% и достигла 106,4 доллара за баррель.

    Утром в среду стоимость барреля Brent поднялась выше 113 долларов. Днем цена впервые с марта превысила 116 долларов.

    30 апреля 2026, 11:40 • Новости дня
    Новак заявил о сохранении участия России в ОПЕК+

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что Россия продолжит сотрудничество с ОПЕК+, считая этот механизм эффективным для регулирования нефтяного рынка.

    Как заявил Новак на полях Кавказского инвестиционного форума, Россия не планирует выходить из соглашения ОПЕК+, передает РИА «Новости».

     «Мы как крупнейшая страна – производитель нефти – не собирается выходить из этой кооперации», – заявил Новак, отвечая на вопрос о возможном выходе России из организации.

    Новак подчеркнул, что механизм ОПЕК+ эффективен и помогает сглаживать риски для мирового нефтяного рынка во время кризисов. По его словам, сотрудничество в рамках группы позволяет поддерживать стратегические инвестиции, развивать отрасль и выстраивать постоянное взаимодействие между странами-участниками.

    Между тем стало известно, что ОАЭ с 1 мая выйдут из ОПЕК и ОПЕК+, об этом сообщило государственное информационное агентство WAM. Как пояснила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели, решение принято на основе долгосрочного экономического видения страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК с 1 мая 2026 года.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил возможность прекращения участия России в данном формате.

    Первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков спрогнозировал выгоду Москвы от сложившейся ситуации.

    29 апреля 2026, 13:02 • Новости дня
    Песков заявил о росте дефицита нефти из-за преступных действий Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Нехватка нефти на мировых рынках усугубляется преступными действиями украинских властей, что создает серьезные трудности для глобального энергетического сообщества, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о влиянии действий украинских властей на глобальный рынок углеводородов, передает РИА «Новости».

    «Мировое энергетическое сообщество отчаянно борется с последствиями дефицита нефти на международных рынках, что подстегивается такими преступными действиями киевского режима», – сказал Песков журналистам.

    Ранее Песков обвинил Киев в дестабилизации мировых энергорынков из-за ударов по нефтехранилищам в Туапсе.

    Оперативный штаб Краснодарского края сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, которая вызвала пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что власти региона принимают все возможные меры, чтобы не допустить попадания нефтепродуктов в Черное море после пожара на НПЗ в Туапсе.

    Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что утечек нефтепродуктов после пожара на НПЗ в Туапсе сейчас не происходит.

