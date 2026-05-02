«Санкэй»: Япония возобновила прием нефти с «Сахалина-2»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Японская компания Taiyo Oil примет партию нефти с проекта «Сахалин-2» по запросу министерства экономики, торговли и промышленности Японии, передает РИА «Новости». Как пояснил представитель компании изданию «Санкэй», они получили официальный запрос от профильного министерства и сообщили, что данный импорт не подпадает под международные санкции.

Газета «Никкэй» уточняет, что речь идет о спотовой закупке легкой нефти марки Sakhalin Blend, которая используется для производства дизельного топлива и нафты. В Агентстве природных ресурсов и энергетики Японии подчеркнули, что даже ограниченные объемы российской нефти важны для энергобезопасности страны.

Чиновники отметили, что на фоне нестабильности на Ближнем Востоке российская нефть остается значимой для стабильного энергоснабжения. Они добавили, что вопрос координируется с США, и риски санкций по данному контракту отсутствуют.

Японский МИД подтвердил исключение нефти проекта «Сахалин-2» из механизма ценового потолка при соблюдении требований к подтверждению происхождения сырья.

Минэкономики Японии заявило о важности импорта энергоресурсов из России для энергобезопасности страны и назвало долю этих поставок на уровне около 3% энергетических потребностей.