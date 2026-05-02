Эксперт Лебедева предупредила о риске употребления кожуры магазинных лимонов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Лебедева заявила, что употребление кожуры лимонов, купленных в магазине, может быть опасным из-за наличия воска и химикатов, которыми обрабатывают фрукты для транспортировки и длительного хранения,передает ТАСС. Эксперт пояснила, что эти вещества способны накапливаться в организме и представлять угрозу здоровью.

Лебедева подчеркнула, что хотя кожура лимона содержит в пять-десять раз больше витаминов и минералов, чем мякоть, а также богата клетчаткой и эфирными маслами, потенциальный вред от магазинных лимонов перевешивает пользу. Она заявила: «Лимоны, купленные в магазине, часто обрабатывают воском и химикатами для транспортировки и хранения. Эти вещества могут накапливаться в организме и наносить вред. Поэтому кожуру магазинных лимонов лучше не употреблять».

Экологически чистые или домашние лимоны, по ее словам, можно есть с кожурой, но только после тщательного мытья. Однако людям с болезнями почек, желчного пузыря или желудочно-кишечного тракта следует соблюдать осторожность, так как содержащиеся в кожуре оксалаты способны провоцировать образование камней.

Исследования нефрологов показывают риск движения камней у пациентов с мочекаменной болезнью при употреблении продуктов с повышенным содержанием оксалатов.