Румыния потеряла сотни миллионов евро от ЕК из-за провала реформ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пыслару заявил, что Румыния потеряет 458,7 млн евро от Еврокомиссии из-за задержек в реализации реформ, передает РИА «Новости». Об этом он сообщил, комментируя решение Европейской комиссии частично приостановить выплату средств по Национальной программе восстановления и повышения устойчивости (PNRR).

По словам министра, изначально Еврокомиссия заморозила большую сумму, однако часть – 350,7 млн евро – удалось вернуть. Окончательные потери связаны с задержками, неполной или некачественной реализацией реформ в последние годы.

Пыслару возложил ответственность на политиков, которые, по его мнению, использовали любые возможности для отсрочки или отмены реформ, опасаясь лишиться своих привилегий. Он также заявил: «Всем нам, румынам, снова приходится расплачиваться за злодеяния или некомпетентность некоторых мошенников, которые пришли к власти в партии и хотят держать нас в нищете и необразованности, потому что это единственный способ манипулировать людьми, чтобы получить от них еще один голос. Возможно, однако, в следующий раз мы поумнеем».

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Социал-демократической партии и «Альянса за объединение румын» планируют зарегистрировать общую инициативу об отставке премьер-министра Илие Боложана.

Ранее шесть министров и вице-премьер из Социал-демократической партии Румынии подали в отставку, лишив главу правительства парламентского большинства.