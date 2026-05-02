Василевский побил рекорд по «сухим» матчам плей-офф НХЛ среди россиян

Дмитрий Зубарев

Андрей Василевский установил новый рекорд среди российских голкиперов по числу «сухих» матчей в плей-офф НХЛ – он не пропустил ни одной шайбы в восьмом матче Кубка Стэнли, передает ТАСС. В шестой игре серии первого раунда «Тампа» обыграла «Монреаль» со счетом 1:0 в овертайме, а Василевский превзошел достижение Евгения Набокова, который ранее провёл семь матчей «на ноль».

На днях НХЛ объявила финальную тройку претендентов на «Везина трофи». В этот список вошли Василевский, Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс» и Джереми Свэйман из «Бостона». Приз ежегодно вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата.

Василевскому сейчас 31 год, в 2012 году он был выбран «Тампой» под 19-м номером драфта. Вместе с командой россиянин дважды выигрывал Кубок Стэнли в 2020 и 2021 годах. В 2019 году он стал обладателем «Везина трофи», а в 2021-м получил «Конн Смайт трофи» как самый ценный игрок плей-офф.

Евгению Набокову сейчас 50 лет, его выбрали на драфте 1994 года под 219-м номером клубом «Сан-Хосе». За карьеру в НХЛ он сыграл 697 матчей, пропуская в среднем 2,44 шайбы за игру. Помимо «Сан-Хосе», Набоков выступал за «Тампу» и «Нью-Йорк Айлендерс», а в 2008 году стал чемпионом мира в составе сборной России.

