    Госдеп США объявил Евросоюзу войну в интернете
    1 мая 2026, 07:31 • Новости дня

    В Сенате США сочли бредом заявление об окончании войны с Ираном

    Сенатор США Шумер счел бредом заявление Белого дома о завершении войны с Ираном

    Tекст: Антон Антонов

    Заявление президентской администрации о прекращении военной операции США против Ирана является бредом, считает лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер.

    «Это бред. Это незаконная война, и каждый день, пока республиканцы остаются соучастниками и позволяют ей продолжаться, – это еще один день, когда жизни подвергаются опасности, вспыхивает хаос, а цены растут, и за все это платят американцы», – написал Шумер в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Таким образом он прокомментировал официальное обращение президента США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом официально уведомил Конгресс США об окончании военной операции против Ирана. Белый дом в письме Конгрессу США о завершении боевых действий против Ирана сообщил, что американский военный контингент продолжит находиться в регионе для сдерживания потенциальных угроз.

    1 мая 2026, 21:47 • Новости дня
    Белый дом уведомил Конгресс США об окончании войны с Ираном
    Белый дом уведомил Конгресс США об окончании войны с Ираном
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп направил официальное послание спикеру Палаты представителей Майку Джонсону о полном прекращении вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

    Американская администрация официально оповестила законодателей о завершении силовой операции против исламской республики, передает ТАСС. Соответствующий правительственный документ был напрямую направлен спикеру Палаты представителей Майку Джонсону.

    В тексте послания главы Белого дома констатируется завершение кампании. «Военные действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, закончились», – говорится в официальном письме главы государства.

    В пятницу президент США отказался запрашивать у конгресса разрешение на возможное продолжение военной операции против Ирана после истечения предусмотренного законом 60-дневного срока. Кроме того глава Белого дома выразил недовольство последним предложением Ирана по ядерной сделке.

    Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов напомнил, что 1 мая истек срок, после которого президент США не может вести военные действия без разрешения Конгресса. «В связи с этим Белый дом сообщил законодателям, что считает войну с Ираном законченной, то есть никакого разрешения уже не требуется. Элегантно. Какая война?», – написал политолог в Telegram-канале.

    Ранее Пентагон приостановил отсчет 60 дней ведения военной операции без одобрения Конгресса из-за временного перемирия.

    Комментарии (13)
    1 мая 2026, 23:18 • Новости дня
    CNN заявила о разрушении Ираном военных баз США на Ближнем Востоке

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе конфликта с Ираном военная инфраструктура США на Ближнем Востоке получила сильный ущерб, некоторые из военных баз непригодны для использования, сообщает CNN.

    По данным CNN, «удары нанесли ущерб по меньшей мере 16 объектам США в восьми странах». «Это большинство американских военных баз в регионе, и некоторые из них теперь практически непригодны для использования», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Один из американских чиновников признался, что Иран применил продвинутые технологии, обеспечившие высокую точность и скорость. Главными целями стали самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry и локационные пункты наблюдения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телеканал NBC оценил восстановление американских баз в миллиарды долларов. Сообщалось, что вооруженные силы Ирана уничтожили более 80% радиолокационных систем США на Ближнем Востоке.

    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    1 мая 2026, 22:00 • Новости дня
    Лавров обсудил с главой МИД Ирана пропуск российских судов через Ормуз

    МИД: Лавров обсудил с Аракчи пропуск российских судов через Ормузский пролив

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи вопросы прохода российских судов и грузов через Ормузский пролив.

    Разговор состоялся 1 мая и стал продолжением встречи президента России Владимира Путина с Аракчи, прошедшей 27 апреля 2026 года в Петербурге, сообщил МИД.

    По информации с сайта ведомства, собеседники обменялись мнениями о перспективах прекращения боевых действий и стабилизации военно-политической ситуации на Ближнем Востоке. Особое внимание уделили обеспечению свободы судоходства и вопросам урегулирования вокруг иранской ядерной программы.

    Российская сторона подчеркнула, что поддерживает посреднические усилия и готова содействовать политико-дипломатическому процессу для достижения устойчивых договоренностей и долгосрочного мира в регионе.

    Отдельно были обсуждены вопросы, связанные с обеспечением беспрепятственного прохода российских судов и грузов через Ормузский пролив.

    В пятницу иранский МИД сообщил, что Лавров и Аракчи рассмотрели актуальные инициативы Тегерана и позицию страны по вопросу урегулирования конфликта с США.

    В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с Аракчи в Петербурге.

    Ранее Иран пообещал открыть Ормузский пролив в случае отсутствия угроз безопасности страны.

    1 мая 2026, 15:48 • Новости дня
    Иран передал Пакистану новое предложение по перемирию с США

    IRNA: Иран передал Пакистану новое предложение по перемирию с США

    Иран передал Пакистану новое предложение по перемирию с США
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран передал Пакистану, который выступает посредником в переговорах между Тегераном и Вашингтоном, текст нового предложения для обсуждения долгосрочного перемирия, сообщает агентство IRNA.

    По данным IRNA, представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что приоритетом Исламской Республики является прекращение конфликта и установление мира.

    Ранее США отказались принять мирные предложения Ирана.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран продолжит диалог с США при отказе от провокаций с их стороны.

    1 мая 2026, 10:15 • Новости дня
    Тегеран выступил против присутствия коалиции Европы в Ормузском проливе

    Посол Ирана назвал неприемлемым иностранное присутствие в Ормузском проливе

    Тегеран выступил против присутствия коалиции Европы в Ормузском проливе
    @ Shane Wsilly/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Ирана категорически отвергли планы западных стран по созданию коалиции в Ормузском проливе, назвав иностранное вмешательство недопустимым.

    Любое иностранное присутствие в Ормузском проливе, включая силы европейской коалиции, является неприемлемым для Ирана, передает ТАСС. Об этом заявил посол страны в Италии Мохаммад Реза Сабури.

    «С точки зрения Исламской Республики Иран любое иностранное вмешательство или присутствие в Ормузском проливе неприемлемо. Это относится и к недавним планам и заявлениям, представленным в качестве инициатив Великобритании и Франции, а также европейской коалиции. Иран отвергает и осуждает эти планы и действия, считает их неприемлемыми», – подчеркнул дипломат.

    Представитель Тегерана призвал западные страны обратить внимание на истинные причины напряженности в регионе. По его словам, кризис спровоцирован действиями США и Израиля против Ирана как прибрежного государства. Дипломат добавил, что для обеспечения безопасности судоходства необходимо уважать территориальную целостность республики и оказать политическое давление на Вашингтон и Тель-Авив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США предложила другим странам сформировать новый альянс для возобновления движения судов в Ормузском проливе. Лидеры ряда европейских государств выразили готовность внести вклад в обеспечение свободы судоходства в этом регионе. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пообещал пресечь любые попытки злоупотреблений со стороны третьих государств.

    1 мая 2026, 20:00 • Новости дня
    Трамп сообщил о недовольстве предложением Ирана по ядерной сделке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство последним предложением Ирана по ядерной сделке.

    По словам американского лидера, Тегеран проявляет заинтересованность в соглашении, однако представленный вариант не устраивает Вашингтон, передает РИА «Новости».

    «Они стремятся к соглашению, однако меня оно (последнее предложение Ирана) не устраивает. Посмотрим, как будут развиваться события», – сказал он журналистам.

    Ранее президент США пообещал заключить принципиально новую ядерную сделку с Ираном.

    Госсекретарь США Марко Рубио пригрозил Ирану усилением давления при отказе от сделки с Вашингтоном.

    1 мая 2026, 13:06 • Новости дня
    Тегеран уличил Пентагон во лжи о военных расходах

    МИД Ирана: Военная операция обошлась Вашингтону в 100 млрд долларов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Реальные затраты Вашингтона на военные действия на Ближнем Востоке оказались в четыре раза выше официальных оценок американского оборонного ведомства, заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи.

    Американская администрация потратила на удары по иранским объектам около 100 млрд долларов.При этом косвенные издержки для простых граждан оказались еще более существенными. Такую точку зрения высказал министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.

    Свою позицию дипломат опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России). «Пентагон лжет. Авантюра Нетаньяху уже обошлась Америке в 100 млрд долларов, что в четыре раза больше заявленной суммы», – написал глава ведомства.

    Арагчи добавил, что финансовое бремя для американских налогоплательщиков продолжает увеличиваться, достигая 500 долларов в месяц на каждую семью. Подводя итог, министр отметил, что приоритет израильских интересов означает пренебрежение нуждами самих американцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отсчет 60 дней для начала военной операции США против Ирана без одобрения Конгресса был приостановлен из-за перемирия между Вашингтоном и Тегераном. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности продолжать диалог с США при условии отказа Вашингтона от провокаций. Министерство юстиции США инициировало процедуру изъятия судов Tifani и Phonix, задержанных американскими военными в рамках морской блокады Ирана.

    1 мая 2026, 21:12 • Новости дня
    Трамп отказался просить одобрение конгресса на продолжение операции против Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп отказался запрашивать у конгресса разрешение на возможное продолжение военной операции против Ирана после истечения предусмотренного законом 60-дневного срока.

    Он заявил, что норма Закона о военных полномочиях 1973 года, требующая подобного разрешения, никогда не применялась и, по мнению любого президента, является неконституционной, передает РИА «Новости». «Многие президенты, как вы знаете, выходили за эти рамки. Это никогда не применялось, этого никогда не придерживались, и каждый президент считал это абсолютно неконституционным – и мы с этим согласны», – отметил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов у Белого дома.

    Кроме того, президент США заявил, что Соединенные Штаты располагают рекордными запасами боеприпасов по всему миру. Американский лидер также заверил, что в данный момент боезапасы США полностью укомплектованы.

    Ранее Пентагон приостановил отсчет военной операции против Ирана из-за перемирия.

    Исследование Ipsos, ABC и Washington Post показало, что большинство граждан США назвали ошибкой начало военной операции против Ирана.

    1 мая 2026, 10:10 • Новости дня
    КСИР нанес массированный удар по Иракскому Курдистану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военнослужащие Ирана применили ударные дроны для поражения объектов курдских группировок на территории соседнего Ирака, сообщил связанный с КСИР Telegram-канал.

    Атака осуществлялась с использованием летательных аппаратов Shahed-136, передают «Аргументы и Факты» со ссылкой на канал.

    «По меньшей мере четыре иранских беспилотника Shahed-136 атаковали район Койя в провинции Эрбиль Иракского Курдистана, нацеливаясь на курдские партии», – отмечается в публикации.

    В социальных сетях также появились видеозаписи инцидента. Очевидцы запечатлели перемещение светящихся объектов в небе над различными районами Ирака.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные при помощи беспилотников атаковали расположения оппозиционной группировки в Иракском Курдистане.

    2 мая 2026, 01:08 • Новости дня
    Власти Дубая отменили минимальный порог инвестиций для получения ВНЖ

    Tекст: Антон Антонов

    Земельный департамент Дубая обновил правила выдачи вида на жительство для иностранных инвесторов, снят минимальный порог инвестиций в недвижимость, сообщается на цифровой платформе DLD Cube для получения резидентства за инвестиции в недвижимость в Дубае.

    «Если вы являетесь единственным владельцем недвижимости в Дубае, то можете подать заявку на получение вида на жительство сроком на два года без требований к минимальной стоимости недвижимости», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    До введения новых правил иностранцам приходилось приобретать жилье стоимостью не менее 750 тыс. дирхамов ОАЭ, что эквивалентно 204 тыс. долларов. Теперь это ограничение полностью снято для тех, кто покупает объект в единоличную собственность.

    При этом ведомство сохранило финансовые рамки для недвижимости с несколькими хозяевами. В подобных случаях минимальный размер доли каждого претендента на получение статуса резидента должен составлять 400 тыс. дирхамов, или 109 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенные Арабские Эмираты на фоне экономических сложностей после конфликта США с Ираном пригрозили Вашингтону отказом от доллара при нефтяных расчетах. ОАЭ объявили о выходе из Организации стран-экспортеров нефти и альянса ОПЕК+ с 1 мая 2026 года.

    В марте биржевые показатели строительного сектора Объединенных Арабских Эмиратов стремительно снизились на фоне геополитической напряженности.

    1 мая 2026, 22:31 • Новости дня
    США после завершения войны против Ирана решили оставить войска в регионе

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом в письме Конгрессу США о завершении боевых действий против Ирана сообщил, что американский военный контингент продолжит находиться в регионе для сдерживания потенциальных угроз.

    «Начиная с 7 апреля 2026 года, между вооруженными силами Соединенных Штатов и Ирана не было зафиксировано ни одного случая обмена огнем», – говорится в послании.

    В документе уточняется, что военное ведомство США продолжит корректировать расстановку сил в зоне ответственности для противодействия угрозам со стороны Тегерана и его союзников. Указывается, что подробности изменений боеготовности американских войск изложены в секретном приложении к письму, передает РИА «Новости».

    Согласно Закону о военных полномочиях 1973 года, глава Белого дома вправе использовать вооруженные силы за рубежом без санкции конгресса в течение 60 дней. Срок военных полномочий Трампа по иранскому направлению истекает первого мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США отказался запрашивать у Конгресса разрешение на продолжение военной операции против Ирана. Он направил официальное послание спикеру Палаты представителей Майку Джонсону о полном прекращении вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

    1 мая 2026, 12:23 • Новости дня
    Глава МИД Ирана провел телефонные переговоры с Каей Каллас

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас обсудили актуальную мировую повестку.

    Иранский дипломат лично сообщил о состоявшемся диалоге в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    По словам руководителя иранского ведомства, в ходе беседы стороны «обменялись мнениями о последних региональных и международных событиях».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от Евросоюза вмешательства для прекращения военных действий. Позже иранский министр усомнился в готовности США к дипломатии. Для обсуждения конфликта с Вашингтоном дипломат анонсировал переговоры в России.

    2 мая 2026, 05:46 • Новости дня
    Иран передал США новое предложение об окончании войны

    WSJ: Тегеран предложил Вашингтону обсудить условия открытия Ормузского пролива

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран направил Вашингтону инициативу по завершению войны, включающую предложение обсудить условия разблокировки Ормузского пролива, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    По данным Wall Street Journal, «Иран передал Вашингтону новое предложение об окончании войны», передает РИА «Новости».

    Инициатива подразумевает начало дискуссии об открытии Ормузского пролива. Взамен Тегеран требует от Соединенных Штатов гарантий прекращения ударов и снятия блокады со своих морских гаваней.

    Кроме того, план включает обсуждение иранской ядерной программы ради возможного смягчения американских санкций. Представители Ирана уже уведомили посредников о готовности провести переговоры в Пакистане в начале следующей недели, если Вашингтон продемонстрирует заинтересованность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом направил официальное послание спикеру Палаты представителей Майку Джонсону о полном прекращении вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. IRNA сообщает, что Иран передал Пакистану, который выступает посредником в переговорах между Тегераном и Вашингтоном, текст нового предложения для обсуждения долгосрочного перемирия.

    1 мая 2026, 17:48 • Новости дня
    Axios: США требуют от Ирана не вывозить обогащенный уран с поврежденных объектов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон якобы потребовал от Тегерана не вывозить обогащенный уран с подвергшихся бомбардировкам ядерных объектов на время переговоров, пишет журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

    «(Вашингтон требует), чтобы Иран обязался не пытаться вывозить обогащенный уран со своих подвергшихся бомбардировкам ядерных объектов и не возобновлять какую-либо деятельность на этих объектах до тех пор, пока продолжаются переговоры», – написал он в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Ранее американский президент заявил, что представители США и Ирана будут совместно работать над процессом вывоза обогащенного урана с территории исламской республики.

    Власти Ирана отвергли возможность передачи обогащенного урана в США.

    2 мая 2026, 05:31 • Новости дня
    КСИР заявил о грядущем изменении правил управления Персидским заливом

    КСИР: Новый порядок управления Персидским заливом установит Хаменеи

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран планирует ввести обновленный режим контроля над Персидским заливом, его определит верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, следует из заявления командования военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

    «Новые правила и условия управления Персидским заливом будут установлены и реализованы под руководством верховного лидера», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim официальное заявление ведомства.

    На сегодняшний день под контролем иранских военных находятся 2 тыс. км морской границы, пролегающей вдоль залива и Ормузского пролива. В документе подчеркивается, что руководство страны намерено использовать этот водный маршрут как надежное средство к существованию для иранского народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи объявил о начале новой эпохи в Персидском заливе. Reuters сообщало, что после гибели Али Хаменеи реальная власть в стране сконцентрировалась в руках Корпуса стражей исламской революции.

