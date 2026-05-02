    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета
    Белый дом уведомил Конгресс США об окончании войны с Ираном
    Эксперт объяснил значение взятия под контроль Покаляного в Харьковской области
    В Армении заявили о риске ухудшения отношений с Россией из-за визита Зеленского
    Лавров обсудил с главой МИД Ирана пропуск российских судов через Ормуз
    США выведут 5 тыс. военных из Германии
    Дмитриев назвал «смертельным ударом» пошлины США на автоэкспорт ЕС
    Чехия разрешила пролет самолета премьера Словакии в Москву
    «Единая Россия» заступилась за уроженку Бурятии после инцидента в автобусе
    2 мая 2026, 06:12 • Новости дня

    Посол Нечаев: Берлин не продвинулся в деле о терактах на «Северных потоках»

    Tекст: Антон Антонов

    Германия не смогла добиться значимых результатов в расследовании террористических актов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

    Нечаев подчеркнул, что Москва и Берлин приняли ряд конвенций, которые «обязывают участников оказывать друг другу содействие в расследовании террористических преступлений», передает РИА «Новости».

    «Тем не менее, этого не происходит. Германская сторона игнорировала все наши запросы о правовой помощи и предложения о совместном расследовании. Немецкому следствию, как известно, за эти годы особо продвинуться не удалось», – заявил дипломат.

    Нечаев отметил, что в Германии по-прежнему придерживаются версии о причастности к подрывам украинских диверсантов-любителей. При этом в сентябре 2024 года Россия официально выдвинула досудебные претензии к властям Германии, Дании, Швеции и Швейцарии в связи с ходом расследования акта терроризма.

    Российская сторона готова к предметному диалогу с Германией в связи с расследованием акта терроризма, заявил Нечаев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об игнорировании Берлином российских запросов о правовой помощи. Москва официально предъявила Германии претензии по расследованию подрыва газопроводов. Нечаев потребовал объективного расследования теракта на критически важной инфраструктуре.

    29 апреля 2026, 10:54 • Новости дня
    Трамп: Мерц не понимает, что говорит
    Трамп: Мерц не понимает, что говорит
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Заявление немецкого канцлера об унижении дипломатов США в Иране вызвало жесткую реакцию Дональда Трампа, упрекнувшего оппонента в абсолютном непонимании проблемы.

    Политический конфликт разгорелся из-за разногласий вокруг иранской ядерной программы, передает Bloomberg.

    Ранее Фридрих Мерц заявил студентам, что американские переговорщики терпят унижение от руководства Исламской республики, а стратегия выхода США из кризиса остается неясной. Немецкий политик также высоко оценил мастерство дипломатов из Тегерана.

    Ответная реакция последовала незамедлительно в соцсети Truth Social. «Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что для Ирана нормально иметь ядерное оружие. Он не понимает, о чем говорит!» – написал Дональд Трамп. Политик добавил, что появление атомной бомбы у Тегерана сделает весь мир заложником ситуации.

    Американский деятель подчеркнул, что жесткое давление на ядерную программу следовало оказать давным-давно. Кроме того, глава Белого дома связал экономические трудности Германии с некомпетентностью ее нынешнего руководства. Официальный представитель канцлера отказался комментировать эти выпады.

    Берлин последовательно требует от Тегерана прекратить обогащение урана и отказаться от создания атомного оружия. Издание отмечает, что инцидент подчеркивает растущее разочарование европейских лидеров в выстраивании отношений с Трампом.

    Напомним, накануне Мерц заявил об «унижении» США на переговорах с Ираном.

    Канцлер ФРГ поддержал прекращение огня между США и Ираном.

    Президент США на прошлой неделе  выдвинул Ирану новый ультиматум.

    29 апреля 2026, 21:44 • Новости дня
    Мерц заявил о завершении эпохи благополучия для немцев
    Мерц заявил о завершении эпохи благополучия для немцев
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с предупреждением о том, что страна больше не сможет жить в условиях прежнего благополучия, отметив необходимость реформ.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью журналу Der Spiegel отметил, что жители страны за последние 20 лет «слишком уютно устроились в атмосфере всеобщего благополучия», передает ТАСС. По его словам, иллюзия вечного процветания не сохранится, а населению и политическому классу следует осознать происходящие в мире перемены.

    Мерц подчеркнул: «Я первый канцлер за последние 20 лет, который говорит немцам прямо: наша иллюзия вечного процветания не сохранится. Нам нужно делать и менять гораздо больше, чем мы делали до сих пор».

    Канцлер заявил, что не может и не хочет «просто продолжать в том же духе, как последние 20 лет». Он допустил, что подвергнется критике за подобную позицию, но подчеркнул, что присяга и совесть обязывают его говорить честно. Мерц также отметил, что ситуация настолько серьезная, что не будет смягчать свои слова или говорить дипломатичнее.

    Политик подчеркнул необходимость реформирования ключевых сфер – пенсионной системы, здравоохранения и налогообложения. Его правительство, состоящее из блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии, работает уже почти год. Тем временем позиции ХДС/ХСС и СДПГ в опросах пошатнулись, а «Альтернатива для Германии» по некоторым рейтингам выходит на первое место, становясь самой популярной партией страны.

    Ранее жители Германии организовали масштабный автопробег до Берлина, возмутившись ростом цен на бензин. До этого Фридрих Мерц отметил, что Германия больше не может позволить себе текущее финансирование системы соцобеспечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты выделяют как минимум пять причин кризиса модели государства всеобщего благосостояния в Германии.


    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    29 апреля 2026, 11:02 • Новости дня
    Politico: Мерц винит Трампа и Брюссель в развале экономики
    Politico: Мерц винит Трампа и Брюссель в развале экономики
    @ Ulrich Stamm/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне обрушения рейтингов до 15% глава немецкого правительства Фридрих Мерц решил оправдать экономическую стагнацию страны провалами американской политики и излишней европейской бюрократией.

    Немецкая экономика переживает серьезный спад, пишет Politico. Канцлер Фридрих Мерц, чья популярность упала до 15%, все чаще винит в кризисе внешние факторы. На встрече со студентами он заявил, что конфликт на Ближнем Востоке привел к скачку цен на энергоносители.

    «Это стоит нам огромных денег – денег налогоплательщиков – и лишает нас экономической мощи», – подчеркнул политик.

    Попытки Мерца раскритиковать американского президента за отсутствие стратегии вызвали резкую реакцию последнего.

    Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» тем временем бьет рекорды популярности.

    Власти страны также пытаются бороться с излишним регулированием со стороны Евросоюза. Более 90% немецких компаний требуют смягчения европейских правил, мешающих развитию бизнеса. Мерц призвал сократить бюрократию в сфере искусственного интеллекта и урезать бюджетные планы Еврокомиссии.

    Внутри страны у правительства практически не осталось инструментов для стимулирования экспорта. Выделенные ранее сотни млрд евро на инфраструктуру ушли на покрытие бюджетных дыр. Теперь коалиции предстоит согласовать непопулярные реформы здравоохранения и налоговой системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц накануне заявил об унижении США иранскими лидерами.

    Немецкие консерваторы ранее подготовили ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием сократить бюрократию. Глава немецкого правительства отметил тревожную экономическую ситуацию в стране.

    30 апреля 2026, 11:22 • Новости дня
    Трамп пригрозил Германии выводом американских войск

    Президент США сообщил о планах пересмотреть численность войск в Германии

    Трамп пригрозил Германии выводом американских войск
    @ Schoening/Imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за резких разногласий по иранскому кризису администрация США рассматривает возможность сокращения военного присутствия в Германии, где сейчас размещены 35 тыс. американских солдат.

    Американское руководство рассматривает варианты изменения военного присутствия в Европе, передает Bloomberg.

    «Соединенные Штаты изучают и пересматривают возможное сокращение войск в Германии, и решение будет принято в течение короткого периода времени», – заявил Дональд Трамп.

    В Белом доме связали эту публикацию президента с недавними словами немецкого канцлера Фридриха Мерца.

    Ранее глава правительства Германии отметил, что Иран откровенно унижает американских переговорщиков при обсуждении военного конфликта. В ответ американский лидер указал на полную некомпетентность Мерца в этом вопросе. Трамп также напомнил союзникам по НАТО о необходимости оказывать больше поддержки Вашингтону и Израилю.

    Во время первого срока политик уже пытался вывести 9,5 тыс. солдат с территории европейского союзника. Тот план не был реализован до конца, и сейчас в Германии остаются около 35 тыс. военнослужащих США. На фоне растущих разногласий британский король Карл III во время визита в Конгресс призвал Америку отказаться от изоляционизма.

    Конфликт вокруг Ирана привел к закрытию Ормузского пролива, что спровоцировало резкий скачок мировых цен на энергоносители. Трамп подчеркнул готовность продолжать жесткую блокаду судов, направляющихся в иранские порты. Президент добавил, что категорически отверг последнее предложение Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об унижении США иранскими лидерами. Президент США в ответ упрекнул оппонента в абсолютном непонимании проблемы.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал слова американского лидера о сокращении военного контингента черной меткой для немецкого политика.

    29 апреля 2026, 14:06 • Новости дня
    Мерц пожаловался на беспрецедентную травлю в соцсетях
    Мерц пожаловался на беспрецедентную травлю в соцсетях
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц столкнулся с масштабной волной критики онлайн, отметив рекордный уровень агрессии со стороны общества по сравнению со своими предшественниками.

    «Я лишь изредка захожу в соцсети. Но если вы посмотрите, что там обо мне распространяют, как меня атакуют и унижают – ни одному федеральному канцлеру до меня не приходилось терпеть ничего подобного. Я не жалуюсь, но такова реальность», – рассказал о давлении в интернете политик, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что бывшему канцлеру Олафу Шольцу также доставалось от критиков. Однако предшественник пытался убедить граждан в позитивном развитии событий при своей победе, скрывая реальные проблемы. Мерц добавил, что времена компромиссов между политикой безопасности и социальной сферой безвозвратно ушли.

    При этом руководитель кабинета министров осознает, что его резкие высказывания часто провоцируют общественное возмущение. Ранее он признавал неудачными слова о влиянии мигрантов на немецкие города. Политик также отказался извиняться за спорную фразу о возвращении журналистов из Бразилии.

    Согласно недавнему опросу института INSA для газеты Bild, политик стал самым непопулярным государственным деятелем в стране. В рейтинге из 20 позиций он занял последнее место со средней оценкой 2,9 балла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фридрих Мерц впервые занял последнее место в рейтинге популярности политических деятелей Германии. С 2021 года канцлер подал сотни заявлений о возбуждении уголовных дел из-за оскорблений в интернете. Политика главы немецкого правительства вызывает отторжение у 68% граждан страны.

    29 апреля 2026, 18:22 • Новости дня
    В ФРГ назвали Мерца «канцлером-лжецом»

    В ФРГ назвали Мерца «канцлером-лжецом»

    В ФРГ назвали Мерца «канцлером-лжецом»
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Основательница германской партии BSW (ранее – партия «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость») Сара Вагенкнехт резко осудила проект бюджета Германии на 2027 год, указав на рекордное перевооружение и увеличение государственного долга страны.

    Основательница партии BSW Сара Вагенкнехт выступила с резкой критикой государственного бюджета Германии на 2027 год, передает ТАСС. По словам политика, бюджет предусматривает самое масштабное перевооружение с 1945 года и значительное увеличение государственных заимствований, большая часть которых пойдет на военные нужды и дальнейшую милитаризацию страны.

    Вагенкнехт написала в соцсетях: «Бюджет на 2027 год предусматривает самое масштабное перевооружение с 1945 года и бесстыдное наращивание долгов. 200 млрд евро новых заимствований, почти полностью направленных на новые вооружения и тотальную милитаризацию Германии, становятся сокрушительным ударом по будущему нашей страны».

    Она отметила, что только расходы на выплату процентов при канцлере Фридрихе Мерце ежегодно растут на 50 млрд евро, что она назвала «сжиганием денег налогоплательщиков в чистом виде».

    Вагенкнехт также напомнила, что Мерц ранее обещал решить стоящие перед страной задачи без новых сборов и долгов, однако по ее мнению, он войдет в историю как «канцлер-лжец», приведший Германию к упадку. Она также обвинила Мерца и вице-канцлера, министра финансов Ларса Клингбайля в некомпетентности и отсутствии системности, подчеркнув, что их действия превзошли по этим показателям даже предыдущих руководителей.

    В среду правительство Германии утвердило основные параметры бюджетного планирования, согласно которым в 2027 году расходы основного бюджета составят 543,3 млрд евро по сравнению с 524,5 млрд евро в 2026 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Вагенкнехт раскритиковала решение канцлера Германии Фридриха Мерца по строительству социального жилья на Украине. Она также призвала правительство Германии срочно вернуться к закупкам нефти и газа из России, чтобы спасти экономику страны.

    До этого Вагенкнехт заявила, что Европа должна перестать препятствовать усилиям по установлению мира на Украине после возможного саммита России и США.


    2 мая 2026, 01:28 • Новости дня
    Пентагон подтвердил решение вывести 5 тыс. военных из Германии

    Представитель Пентагона Парнелл: США выведут 5 тыс. военных из Германии

    Пентагон подтвердил решение вывести 5 тыс. военных из Германии
    @ Emmanuele Contini/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В течение года территорию Германии покинут около 5 тыс. военнослужащих США, подтвердил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.

    Парнелл сообщил, что глава ведомства Пит Хегсет отдал соответствующее распоряжение, передает РИА «Новости».

    «Данное решение было принято по итогам тщательного анализа расстановки сил ведомства в Европе и продиктовано требованиями театра военных действий, а также обстановкой на местах», – сообщил представитель Пентагона.

    Парнелл также добавил, что процесс вывода войск планируется завершить в течение ближайших шести–двенадцати месяцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее о том, что Хегсет отдал распоряжение о выводе 5 тыс. американских солдат из Германии, сообщало Reuters. Белый дом заявлял о планах сократить военное присутствие в Германии. Источники в Пентагоне заявили, что причиной такого решения стало отсутствие «должной активности» европейских стран.


    30 апреля 2026, 13:45 • Новости дня
    «Газпром» увеличил экспорт трубопроводного газа в Китай за 2025 год почти на 25%
    «Газпром» увеличил экспорт трубопроводного газа в Китай за 2025 год почти на 25%
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российский энергетический гигант значительно увеличил объемы поставок трубопроводного газа на китайский рынок, зафиксировав рост почти на четверть по итогам года.

    По итогам 2025 года экспорт трубопроводного газа в Китай вырос на 24,8%, сообщил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов, передает Telegram-канал Газпрома.

    «Несмотря на давление внешних факторов, «Газпром» достиг хороших финансовых результатов по итогам 2025 года», – отметил он. За отчетный период выручка группы составила 9 771 млрд рублей. Значительный вклад внес внутренний рынок: доходы от продаж газа в России увеличились на 8% по сравнению с предыдущим годом.

    Чистая прибыль компании возросла на 7% и достигла 1 307 млрд рублей. Положительное влияние на этот показатель оказало увеличение финансовых доходов за счет переоценки валютной части долга на фоне укрепления рубля. Показатель EBITDA снизился лишь на 6%, составив 2 917 млрд рублей, что значительно лучше среднеотраслевых результатов.

    Операционный денежный поток достиг 2 889 млрд рублей, что на 24% больше, чем в 2024 году. Свободный денежный поток составил 294 млрд рублей, превысив уровень предыдущего года в восемь раз. Общий долг группы на конец 2025 года сохранился на уровне 6,7 трлн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году «Газпром» впервые превысил объемы поставок газа в Китай по сравнению с Европой.

    Глава компании Алексей Миллер анонсировал превышение годовых контрактных обязательств почти на 800 млн кубометров.

    В начале декабря холдинг установил очередной исторический рекорд суточного экспорта по газопроводу «Сила Сибири».

    29 апреля 2026, 21:46 • Новости дня
    В Туапсе восстановили газоснабжение после атаки дронов ВСУ

    В Туапсе восстановили подачу газа после атаки дронов ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Туапсе вновь подали газ в микрорайон Грознефть после атаки беспилотника ВСУ, из-за которой временно приостанавливали подачу топлива, сообщили власти города.

    Газоснабжение в Туапсе Краснодарского края полностью восстановлено после атаки беспилотников ВСУ. Об этом глава муниципалитета Сергей Бойко сообщил в своем Telegram-канале. Он напомнил, что в ходе пожара, возникшего после атаки, для безопасности была перекрыта газовая труба, снабжавшая часть жителей микрорайона Грознефть.

    «Сегодня газоснабжение возобновлено», – отметил Бойко в своем сообщении. Он добавил, что сейчас в городе продолжается восстановление поврежденной инфраструктуры.

    Ранее в среду в Туапсе удалось возобновить подачу электричества для более 400 абонентов, но еще 130 потребителей остаются без света.

    Кроме того, специалисты Роспотребнадзора усилили лабораторный контроль после пожара на НПЗ, возникшего из-за атаки БПЛА, однако рисков для здоровья жителей нет. На данный момент пожарным удалось ликвидировать открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе.


    29 апреля 2026, 13:35 • Новости дня
    Китай обнаружил сотни новых месторождений нефти и газа

    Власти Китая открыли сотни крупных нефтегазовых месторождений на севере страны

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабная программа геологоразведки стоимостью около 450 млрд юаней ( 65,7 млрд долларов) принесла Китаю 225 новых нефтегазовых месторождений на севере страны.

    В рамках нового этапа исследований специалисты нашли 225 крупных и средних объектов, передает РИА «Новости». На реализацию этого проекта государство направило около 450 млрд юаней, что эквивалентно почти 65,7 млрд долларов.

    «В Таримском, Ордосском бассейнах, а также в районе Бохайского залива обнаружено 225 крупных и средних месторождений, включая 13 нефтяных месторождений с запасами более 100 млн тонн и 26 газовых месторождений с запасами свыше 100 млрд кубических метров», – заявили в министерстве природных ресурсов КНР.

    Кроме того, страна активно осваивает ресурсы на континентальном шельфе и больших морских глубинах. Первая разведочная скважина глубиной 10 тыс. метров успешно достигла нефтяного пласта. Одновременно было запущено сверхглубокое газовое месторождение «Шэньхай-1».

    Эти достижения значительно укрепили позиции государства в сфере глубоководной добычи. Общий объем извлеченных на морском шельфе углеводородов уже превысил 90 млн тонн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай ввел в эксплуатацию крупногабаритное судно для гидроразрыва пласта.

    Китайская национальная нефтегазовая корпорация завершила бурение сверхглубокой скважины в Таримском бассейне.

    Компания «Газпром нефть» в феврале обнаружила крупнейшее за последние 30 лет нефтяное месторождение на Ямале.

    1 мая 2026, 10:18 • Новости дня
    Цена газа в Европе взлетела на треть в апреле

    Средняя стоимость газа в Европе за апрель выросла на треть

    Tекст: Мария Иванова

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к скачку газовых котировок до 544 долларов за 1 тыс. кубометров по итогам второго весеннего месяца.

    Увеличение стоимости энергоносителей зафиксировано на лондонской бирже ICE, передает ТАСС.

    В конце апреля торги закрылись на отметке 562 доллара за одну тыс. кубометров. При этом средний показатель за месяц оказался на 33% выше котировок аналогичного периода прошлого года.

    Главными причинами удорожания стали ближневосточный кризис и угроза перекрытия Ормузского пролива. Через этот маршрут проходит пятая часть мировых поставок энергоносителей. В результате европейские и азиатские страны вынуждены жестко конкурировать за свободные объемы сырья.

    Сейчас европейские подземные хранилища заполнены лишь на 32%, в них находится около 36 млрд кубометров. К началу осенне-зимнего периода странам Евросоюза необходимо накопить не менее 68 млрд кубометров для выполнения норматива в 90%.

    Представители компании «Газпром» ранее спрогнозировали возможные проблемы с подготовкой к зиме. «Запасы газа в ПХГ Европы к следующему отопительному сезону могут не достигнуть даже 70%», – заявили в корпорации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте средняя стоимость голубого топлива подскочила почти на 60% из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.

    В конце апреля газовые котировки на европейском рынке закрепились вблизи отметки 550 долларов за тысячу кубометров.

    30 апреля 2026, 09:37 • Новости дня
    Стоимость европейского газа резко выросла на фоне биржевых торгов

    Цена газа на европейских биржах превысила 580 долларов за 1 тыс. кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки топлива на европейском рынке увеличились почти на 3%, достигнув максимальных значений с конца февраля текущего года.

    Июньские фьючерсы по индексу крупнейшего нидерландского хаба TTF открыли сессию ростом, передает РИА «Новости».

    К утру показатель достиг 582 долларов за одну тыс. кубометров, прибавив почти 3%. Базовой расчетной ценой предыдущего дня выступала отметка в 567 долларов.

    Средняя стоимость европейского топлива за март увеличилась почти на 60% по сравнению с февральскими значениями. Эксперты связывают такую динамику с серьезным обострением ближневосточного конфликта. Котировки начали активный рост после взаимных ударов США, Израиля и Ирана.

    На данный момент показатели превышают значения конца зимы на 39%. Максимальный уровень текущего года зафиксировали 19 марта, когда цена составила 853 доллара за 1 тыс. кубометров.

    При этом исторический рекорд стоимости был установлен весной 2022 года. Тогда котировки достигали 3892 долларов за 1 тыс. кубометров, что стало абсолютным максимумом за всю историю работы газовых хабов с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне биржевая стоимость газа преодолела отметку в 541 доллар за тысячу кубометров.

    В начале недели европейские газовые котировки закрепились ниже уровня 550 долларов. До этого цена голубого топлива на лондонской бирже ICE достигла 550 долларов.

    29 апреля 2026, 14:10 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе пошли в рост

    Стоимость газа на европейских биржах превысила 541 доллар за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевая стоимость голубого топлива на европейском рынке продемонстрировала уверенный рост, преодолев отметку в 541 доллар за тысячу кубометров на фоне геополитической напряженности.

    Стоимость майских фьючерсов по индексу TTF на лондонской бирже ICE увеличилась на 2,6%, достигнув 541,2 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости». Торги стартовали с отметки 528,4 доллара, показав рост на 0,1% к расчетной цене предыдущего дня.

    Средняя стоимость газа в Европе за март подскочила почти на 60% по сравнению с февральскими показателями. Впервые с февраля 2023 года котировки превысили 600 долларов за тысячу кубометров на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Повышение цен началось после ударов США и Израиля по Ирану. Максимальное значение было зафиксировано 19 марта на уровне 853,7 доллара за тысячу кубометров. Текущие показатели на 39% превышают уровень конца февраля.

    Исторический максимум был установлен в начале весны 2022 года, когда цена достигла 3892 долларов. Подобных стабильно высоких показателей не наблюдалось за всю историю работы европейских газовых хабов с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром стоимость тысячи кубометров газа на лондонской бирже ICE достигла 533 долларов.

    Несколькими днями ранее котировки голубого топлива продемонстрировали рост до 550 долларов.

    До этого майские фьючерсы по индексу TTF подскочили на фоне нового витка напряженности на Ближнем Востоке.

    29 апреля 2026, 10:15 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе возобновили рост

    Стоимость газа в Европе показала слабый рост после заметного падения накануне

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки майских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба открыли торги среды в зеленой зоне, оттолкнувшись от отметки 528 долларов за тысячу кубометров.

    Показатель прибавил более одного процента к уровню закрытия предыдущей сессии, передает РИА «Новости». К утру стоимость тысячи кубометров достигла 533 долларов на лондонской бирже ICE.

    В марте средняя стоимость голубого топлива выросла почти на 60% по сравнению с февралем. Резкий скачок спровоцировало обострение конфликта на Ближнем Востоке и удары по Ирану. Тогда котировки впервые с февраля 2023 года превысили 600 долларов.

    Максимальное значение было зафиксировано 19 марта на уровне 853 долларов за тысячу кубометров. Сейчас цены остаются на 37% выше показателей конца зимы.

    Исторический рекорд стоимости газа в Европе был установлен весной 2022 года. Тогда котировки достигали 3892 долларов за тысячу кубометров, что стало абсолютным максимумом за всю историю торгов с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале новой торговой недели газовые котировки на европейском рынке закрепились ниже отметки 550 долларов за тысячу кубометров.

    До этого стоимость майских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF выросла до 548 долларов.

    Днем ранее цена голубого топлива на торгах превысила 541 доллар.

    29 апреля 2026, 15:07 • Новости дня
    Захарова обвинила Германию в затягивании дела по «Северным потокам»

    Захарова: ФРГ продолжает затягивать расследование подрывов «Северных потоков»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германия продолжает затягивать расследование подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

    По ее словам, немецкая сторона уклоняется от предоставления содержательной информации по этому делу как Совету Безопасности ООН, так и собственным гражданам, передает РИА «Новости».

    Ранее посол России заявил о нежелании Дании раскрывать подрыв «Северных потоков».

    В январе газета Der Spiegel писала, что Верховный федеральный суд Германии с высокой долей вероятности считает, что взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были совершены по заказу иностранного государства, в частности Украины.

    CNN заявила о разрушении Ираном военных баз США на Ближнем Востоке
    Мендель: Зеленский создал мафиозную структуру на Украине
    Число пострадавших при жесткой посадке вертолета в Коми выросло до 11 человек
    ВСУ ударили дроном по телебашне в Курской области
    Япония закупила российскую нефть на фоне ситуации вокруг Ирана
    Сын связанных с Эпштейном норвежских дипломатов покончил с собой
    Освобожденный археолог Бутягин процитировал «Кавказского пленника»