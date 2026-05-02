    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета
    2 мая 2026, 03:51 • Новости дня

    МИД указал на заигрывание неядерных стран Европы с идеей обзавестись ЯО

    Tекст: Антон Антонов

    Некоторые неядерные европейские государства заигрывают с идеей размещения на своей территории ядерного оружия, заявил посол по особым поручениям МИД России и глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО Андрей Белоусов.

    «Ряд неядерных государств Европы заигрывает с идеей обзавестись ядерным оружием или выступить реципиентами этого вида ОМУ», – приводит слова Белоусова РИА «Новости».

    По его словам, эти действия наносят «прямой и очевидный ущерб режиму договора о нераспространении ядерного оружия».

    Дипломат отметил глубокую деградацию отношений между пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН, «которые одновременно являются де-юре ядерными державами», из-за деструктивных действий западных стран. По его словам, это провоцирует рост стратегических рисков и грозит прямым военным столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями для мира.

    Кроме того, представитель МИД обратил внимание на политику Британии и Франции. Он пояснил, что ядерные амбиции Лондона и Парижа отражают их многолетний курс на уклонение от участия в соглашениях по контролю над вооружениями. Западные страны продолжают бесконтрольно наращивать потенциал, вовлекая неядерных союзников в дестабилизирующие схемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши заявил о намерении получить собственное ядерное оружие. Париж и Варшава намерены провести масштабные военные учения с применением данных вооружений. Цель мероприятий – отработка ударов по объектам в России и Белоруссии.

    30 апреля 2026, 22:04 • Новости дня
    Барделла пообещал снять флаги ЕС с Елисейского дворца в случае победы

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил о намерении снять флаг Евросоюза с Елисейского и Матиньонского дворцов при избрании президентом, сообщил телеканал BFMTV.

    Лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла пообещал снять флаги Евросоюза с Елисейского дворца и резиденции премьер-министра Франции Матиньонского дворца, если будет избран президентом страны, передает РИА «Новости».

    В интервью телеканалу BFMTV он заявил: «На крыльце Елисейского дворца, на крыльце Матиньона… да, я думаю, что оставлю только французский флаг. Потому что это символ».

    Барделла добавил, что первой его зарубежной поездкой на посту президента станет визит в Брюссель. Ранее, в конце марта, ряд недавно избранных мэров от «Национального объединения» уже сняли флаги Евросоюза со зданий мэрий городов и коммун, которыми руководят.

    Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро обвинил в предательстве снявших флаги Евросоюза мэров.

    30 апреля 2026, 09:47 • Новости дня
    Британия объявила о создании единого флота с Европой против России
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британия и девять европейских стран договорились о создании совместного военно-морского соединения для противодействия российским угрозам с северной морской границы, пишет The Guardian.

    Британия объявила о создании единого военно-морского объединения с девятью европейскими странами для сдерживания потенциальных угроз со стороны России на «открытой морской границе на севере», сообщает The Guardian.

    Как заявил глава Королевского флота адмирал Гвин Дженкинс, несмотря на кризис на Ближнем Востоке и закрытие Ормузского пролива, «Россия остается самой серьезной угрозой нашей безопасности».

    В своем выступлении адмирал отметил, что участники Совместных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF) – Великобритания, Нидерланды, пять северных и три балтийские страны – на прошлой неделе подписали заявление о намерениях по созданию многонационального морского формирования, которое должно стать «дополнительной силой к НАТО».

    Канада также рассматривает возможность присоединения, в то время как часть членов НАТО корректирует свою реакцию на рост угроз со стороны России.

    Дженкинс подчеркнул, что целью новой группировки станет совместная подготовка и постоянная готовность к действиям, включая «реальные возможности, настоящие военные планы и интеграцию», а при необходимости командование будет осуществляться из штаба в Нортууде под Лондоном. По его словам, за последние два года число российских вторжений в британские воды увеличилось почти на треть, а недавно были замечены российские подлодки, ведущие скрытое наблюдение за подводной инфраструктурой.

    При этом сотрудничество между США и Британией переживает непростые времена из-за разногласий вокруг Ормузского пролива: Вашингтон критикует обсуждения Лондона и Парижа об оборонительных патрулях. Среди проблем также отмечается нехватка инвестиции в британский военный флот, что сказалось на готовности кораблей к экстренным операциям.

    На фоне этих вызовов Британия делает ставку на внедрение крупных морских дронов-эскортов для сопровождения боевых кораблей и усиления возможностей флота, что позволит снизить затраты. Несмотря на публичные угрозы Лондона задерживать российские танкеры, связанные с санкциями, реально это пока не реализовано: только с марта через британские воды прошли 98 таких судов, хотя Россия уже сопровождает их своими фрегатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий Королевским военно-морским флотом Великобритании Гвин Дженкинс заявил о подготовке Россией диверсий против подводных кабелей.

    Военно-морские силы Британии и Норвегии создали объединенный флот для круглосуточного наблюдения за российскими субмаринами.

    Министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили сообщил об охоте британских военных за подводными лодками России.

    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    1 мая 2026, 07:34 • Новости дня
    МИД сообщил о планах ЕС и НАТО блокировать судоходство на Балтике

    Tекст: Вера Басилая

    Посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов заявил о готовности стран Евросоюза и НАТО испытать в Балтийском море новые схемы ограничения судоходства против неугодных государств.

    По словам Булатова, ЕС и НАТО намерены опробовать в Балтийском море новые механизмы блокирования судоходства, чтобы в дальнейшем применять их против неугодных стран, передает РИА «Новости».

    Булатов заявил, что западные страны проводят кампанию против судов, осуществляющих перевозки в интересах России, чтобы не только присвоить чужое имущество, но и лишить Россию доходов от торговли.

    Он подчеркнул, что такие действия Запада служат предупреждением для государств мирового большинства.

    Дипломат сообщил, что Россия уже ведет работу с зарубежными партнерами для противодействия подобным тенденциям. Булатов отметил, что попытки Запада размывать основы международного морского права и заменять их односторонними решениями могут угрожать жизненно важным интересам государств по всему миру. В частности, он указал на изобретение терминов вроде «теневого флота» и использование псевдоюридических конструкций для давления на неугодные страны.

    МИД России заявил о намерении Москвы использовать весь спектр имеющихся средств для защиты свободы судоходства в Балтийском море на фоне возросшей активности НАТО в регионе.

    Булатов предупредил о готовности принять решительные меры при попытках блокады Калининградской области.

    Президент Владимир Путин одобрил инициативы по противодействию западным ограничениям судоходства в Балтийском море.

    29 апреля 2026, 09:50 • Новости дня
    Карл III пошутил о сожжении Белого дома британцами

    Tекст: Вера Басилая

    Король Великобритании Карл III во время выступления в Белом доме с юмором напомнил про историческое сожжение здания британскими войсками и сравнил его с обновлением восточного крыла.

    Во время выступления в Белом доме Карл III позволил себе шутку, напомнив о сожжении Белого дома британцами в 1814 году, передает РИА «Новости».

    Монарх назвал это событие «небольшой попыткой девелопмента» и сравнил с текущей реновацией восточного крыла, которую инициировал президент США.

    Карл III обратился к президенту США, отметив перемены в восточном крыле после его визита в Виндзорский замок в прошлом году.

    «К сожалению, мы, британцы, конечно, тоже совершили небольшую попытку девелопмента Белого дома в 1814 году», – заявил монарх, вызвав смех аудитории.

    Сожжение Белого дома произошло во время англо-американской войны 1812–1815 годов, когда британские войска атаковали Вашингтон. В результате нападения были уничтожены несколько правительственных зданий, включая Капитолий.

    Ранее король Великобритании Карл III с официальным визитом прибыл в США.

    Президент США при встрече с монархом нарушил королевский протокол, похлопав его по плечу.

    Также американский лидер заявил, что мечтает жить в Букингемском дворце и планирует обсудить это с Карлом III, который прибыл в США с визитом.

    Карл III вручил президенту США корабельный колокол с разобранной британской подлодки HMS Trump.

    30 апреля 2026, 11:12 • Новости дня
    Франция утратила рост экономики

    Tекст: Мария Иванова

    Рост французского ВВП полностью остановился в первом квартале на фоне резкого ускорения инфляции до 2,5% и падения внутреннего спроса.

    Отсутствие экономического роста стало неожиданностью для аналитиков, прогнозировавших сохранение темпов на уровне 0,2%, передает Bloomberg.

    Ситуация усугубляется тем, что Европа сталкивается с угрозой стагфляции из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    В апреле рост цен во Франции достиг максимальной отметки с середины 2024 года. Основной удар пришелся на потребительские расходы, которые сократились на 0,1%, а также на инвестиции домохозяйств, упавшие на 0,7%. Экспорт страны рухнул на 3,8%, что оказало негативное влияние на общие показатели.

    «Экономический рост Франции неожиданно застопорился, поскольку внутренний спрос разочаровал на фоне повышенной неопределенности, связанной с лимитом расходов и началом войны в Иране», – заявил экономист Жан Дальбар.

    Он добавил, что энергетический шок продолжит оказывать давление на спрос в ближайшие два квартала.

    На фоне французских трудностей другие европейские страны показали смешанные результаты. Испанская экономика выросла на 0,6%, опередив прогнозы аналитиков. При этом Германия уже снизила свой прогноз роста на 2026 год в два раза, до 0,5%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Франции заморозили 6 млрд евро государственных расходов из-за ближневосточного кризиса.

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил о достижении экономикой Европы состояния стагфляционного шока.

    Международный валютный фонд спрогнозировал снижение роста ВВП Евросоюза до 1,1% в 2026 году.

    1 мая 2026, 01:01 • Новости дня
    МИД заявил о готовности России жестко ответить на попытки блокады Калининграда

    Tекст: Вера Басилая

    Москва крайне серьезно воспринимает звучащие на Западе заявления о возможной блокаде Калининградской области, и даст решительный ответ на любые такие попытки, заявил посол по особым поручениям МИД Артем Булатов.

    По словам Булатова, Россия серьезно относится к заявлениям представителей НАТО и Евросоюза о возможной блокаде Калининградской области и готова решительно ответить на любые такие шаги, передает РИА «Новости».

    «На любые такие поползновения будет дан самый решительный ответ», – заявил Булатов.

    Дипломат отметил, что авторы подобных идей недооценивают масштаб возможных военно-политических рисков для собственных стран. По его словам, подобные инициативы могут привести к опасным последствиям в регионе.

    Губернатор Калининградской области ответил на угрозу блокады Калининграда словами Невского на литовском.

    Президент Владимир Путин заявил, что попытки блокады Калининградской области могут привести к крупномасштабному вооруженному конфликту.

    «Все должны это понимать и отдавать себе отчет, что действия подобного рода приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта и выведут его на совершенно другой уровень и расширят вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта», – заявил Путин.

    1 мая 2026, 15:12 • Новости дня
    Макрон оценил шутку Карла III о французском языке в США
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон оценил шутку короля Британии Карла III о том, что без Британии США говорили бы на французском языке, и отметил, что такое развитие событий было бы «шикарным.

    Макрон написал об этом на своей странице в соцсетях, комментируя высказывание британского монарха, передает РИА «Новости».

    Ранее во время визита в США Карл III напомнил фразу президента США Дональда Трампа, который заявлял, что без Вашингтона Европа говорила бы «по-немецки и немного по-японски». На это король пошутил: если бы не Британия, американцы могли бы говорить по-французски.

    В понедельник Карл III прибыл в США с визитом. Во вторник он выступил перед конгрессом, призвав к единству НАТО в контексте Украины.

    30 апреля 2026, 22:56 • Новости дня
    Трамп обвинил Европу в создании «полного бардака» с Украиной

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские члены НАТО довели ситуацию на Украине до состояния «полного бардака».

    Президент США обвинил европейских союзников по НАТО в создании «полного бардака» на Украине, передает РИА «Новости».

    «И мы помогаем союзникам по НАТО с Украиной. Они устроили на Украине полный бардак, тотальный хаос, а мы им с этим помогаем», – заявил американский лидер журналистам в Овальном кабинете.

    Ранее 1 апреля президент США всерьез рассматривал возможность выхода США из НАТО после того, как альянс не поддержал действия Вашингтона в операции против Ирана. По его словам, реакция союзников стала «несмываемым пятном», и США, как он подчеркнул, не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его мнению, лишь имитируют поддержку.

    Ранее президент США  назвал бессмысленным взаимодействие с европейцами по украинскому урегулированию. Американский лидер указал на неэффективность действий руководства стран Европы в зоне конфликта.


    29 апреля 2026, 09:27 • Новости дня
    Захарова назвала заявления политиков Запада «чудовищной шариковщиной»

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заявления западных лидеров напоминают «чудовищную шариковщину».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала заявления политиков западных стран как чудовищную шариковщину, передает радио Sputnik.

    По словам дипломата, в современной мировой политике прослеживается множество параллелей с произведениями Михаила Булгакова.

    «Как раз из «Собачьего сердца» – какая-то чудовищная шариковщина, которая творится вокруг, – если посмотреть на заявления глав государства западного мира, которые себя выдают за светочей, за просветителей, за хранителей некоего «наукообразовательного огня», – указала Захарова.

    Представитель ведомства подчеркнула, что за претензиями западных лидеров на просветительство скрывается чудовищная безграмотность. Эта черта, помноженная на хамство и фанаберию, обильно приправлена высокомерным пренебрежением к остальным людям.

    Ранее дипломат использовала фрагмент из фильма «Собачье сердце» для комментария о перепалке президентов США и Украины.

    Также Мария Захарова указала на неадекватность поведения лидеров европейских стран.

    29 апреля 2026, 21:59 • Новости дня
    Трамп заявил о сохранении разногласий США и Европы по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп отметил, что между США и европейскими странами сохраняются разногласия относительно ситуации на Украине.

    Президент США во время общения с журналистами заявил о сохраняющихся разногласиях между США и европейскими государствами по вопросу Украины, передает ТАСС.

    По его словам, разногласия в большей степени касаются не НАТО в целом, а именно отдельных европейских стран.

    Президент США счел бессмысленной работу с европейцами по украинскому урегулированию и подчеркнул значительное расстояние США от зоны конфликта.

    Американский лидер в интервью Politico назвал ситуацию на Украине большой проблемой для Европы и обвинил европейские страны в неспособности должным образом реагировать на конфликт.

    1 мая 2026, 05:18 • Новости дня
    Карла III встретили на кладбище в США с перевернутым флагом Британии

    Tекст: Вера Басилая

    Во время визита Карла III на военное кладбище в пригороде Вашингтона американский солдат держал британский флаг вверх ногами, сообщает газета Daily Mail.

    По данным Daily Mail, американский солдат во время визита Карла III и королевы Камиллы на Арлингтонское национальное кладбище под Вашингтоном держал британский флаг вверх ногами, передает РИА «Новости».

    Этот момент попал на видеозапись церемонии: на кадрах отчетливо видно, что красная диагональная полоса располагается выше широкой белой, что считается ошибкой по правилам британской геральдики.

    Встреча королевской четы сопровождалась военным салютом и исполнением гимнов Британии и США. Однако именно ошибка в расположении флага омрачила официальную часть событий. Геральдическая палата отмечает, что правильное расположение подразумевает, что широкая белая полоса всегда должна быть выше красной.

    Флаг, размещенный вверх ногами, обычно трактуется как сигнал бедствия или неуважения. Daily Mail подчеркивает, что этот геральдический промах был замечен британскими зрителями в прямом эфире, вызвав волну бурных обсуждений в социальных сетях.

    Король Великобритании Карл III прибыл в США с официальным визитом.

    Власти Вашингтона вывесили австралийские флаги вместо британских перед приездом Карла III.

    Президент США  нарушил протокол при встрече с британским монархом.

    30 апреля 2026, 18:16 • Новости дня
    Стармера освистали на встрече с еврейской общиной в Лондоне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Кир Стармер столкнулся с резкой критикой и обвинениями в предательстве со стороны еврейской общины после нападения на двух мужчин в Лондоне.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер столкнулся с критикой во время встречи с представителями еврейской общины. Она прошла после недавнего нападения с ножом на двух мужчин еврейской национальности в районе Голдерс-Грин на севере Лондона, сообщает ТАСС.

    Как передает Sky News, Стармера встретили плакаты с надписью «Кир Стармер, вредитель для евреев», а собравшиеся громко выражали недовольство и называли его предателем, критикуя за неэффективную борьбу с антисемитизмом. В ходе выступления в адрес премьера неоднократно звучали выкрики: «Позор тебе».

    Инцидент, который стал поводом для встречи, произошел в среду и был признан терактом. По данным полиции, уроженец Сомали с британским гражданством напал на двух мужчин – 34 и 76 лет. Пострадавшие госпитализированы, их состояние врачи оценивают как стабильное.

    Ранее неизвестные подожгли четыре автомобиля волонтерской израильской организации в Лондоне. До этого СМИ сообщали о резком росте антисемитизма в Британии.

    А в октябре 2025 года мужчина совершил наезд на прохожих и напал на людей с ножом неподалеку от синагоги в Манчестере, в результате чего погибли два человека.


    29 апреля 2026, 14:42 • Новости дня
    Захарова предупредила Западную Европу о последствиях «ядерного шантажа» Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западная Европа рискует первой столкнуться с последствиями «ядерного шантажа» со стороны Владимира Зеленского, который выпрашивает у западных стран ядерное оружие, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Он, по сути, продолжает провоцировать ядерный конфликт подобными заявлениями, причем Западная Европа рискует стать первой жертвой этого самого ядерного шантажа», – сказала дипломат в ходе брифинга, передает РИА «Новости».

    Ранее Зеленский заявил, что хотел бы получить ядерное оружие в дополнение к гарантиям безопасности для Украины.

    До этого он заявил, что «с удовольствием» получил бы ядерное оружие от Франции и Великобритании.

    29 апреля 2026, 08:15 • Новости дня
    Карл III подарил Трампу колокол с разобранной британской подлодки

    Tекст: Мария Иванова

    На приеме в Белом доме британский монарх вручил президенту США латунный колокол с единственной субмарины королевского флота, носившей имя американского лидера.

    Во время ужина в Белом доме король Британии передал главе Соединенных Штатов латунный колокол с субмарины HMS Trump, передает ТАСС.

    «Если вам когда-нибудь понадобится связаться с нами, просто ударьте в колокол», – сказал монарх.

    На артефакте выгравировано имя Трампа и указан 1944 год, когда корабль покинул верфь. По словам Карла III, этот жест служит свидетельством общей истории двух государств.

    Монарх также в шутку отметил, что прошедший прием оказался значительным улучшением по сравнению с историческим Бостонским чаепитием.

    За всю историю британского флота только одна подводная лодка носила подобное имя. Субмарина базировалась в Австралии и покинула континент в начале 1969 года. Спустя два года корабль продали и разобрали на металлолом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, король Великобритании Карл III прибыл в США с официальным визитом. Западная пресса назвала эту поездку попыткой сохранения трансатлантических отношений.

    Во время встречи в Вашингтоне Дональд Трамп нарушил королевский протокол прикосновением к плечу монарха.

    30 апреля 2026, 13:09 • Новости дня
    Новая скульптура Бэнкси собрала толпы в центре Лондона

    Tекст: Мария Иванова

    На площади Ватерлоо появилась загадочная инсталляция в виде шагающего вслепую мужчины с флагом, постамент которой отмечен выгравированным автографом Бэнкси.

    Произведение искусства вызвало огромный интерес у публики, передает РИА «Новости».

    Скульптура изображает мужчину в деловом костюме, который шагает к краю постамента с закрывающим обзор флагом. Сам Бэнкси пока не подтвердил авторство, однако сзади на пьедестале выгравирована его фирменная подпись.

    Постамент выполнен из легкого материала и, вероятно, является полым. Утром объект стоял совершенно открыто, но вскоре вокруг него установили временное ограждение. Несмотря на это, инсталляция продолжает собирать толпы любопытных зрителей.

    Художник знаменит уличными муралами, но ранее уже выставлял объемные работы, включая пародию на роденовского «Мыслителя». Его последняя лондонская фреска появилась в декабре и была посвящена детской бездомности. Сентябрьский рисунок на здании Королевского судебного двора быстро закрасили, что даже привело к полицейскому расследованию из-за порчи исторического объекта.

    Личность всемирно известного творца до сих пор остается загадкой. Ранее журналисты выяснили, что настоящее имя художника при рождении – Робин Ганнингем, которое он позже сменил на Дэвид Джонс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Pest Control получила множество запросов из-за публикаций о настоящем имени художника.

    В декабре Бэнкси подтвердил свое авторство граффити с двумя детьми около российского посольства в Лондоне.

    Осенью неизвестный мужчина стер рисунок мастера с фасада здания Королевского судебного двора.

