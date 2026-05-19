«Арсенал» досрочно стал чемпионом Англии впервые за 22 года

Tекст: Катерина Туманова

После того, как «Манчестер Сити» и «Борнмут» сыграли вничью 1:1 в матче 37 тура чемпионата Англии, ни первые с 78 очками, ни вторые догнать лидирующий лондонский клуб с 82 баллами уже не смогут.

«Арсенал» досрочно стал чемпионом Англии впервые с сезона 2003/04, завоевав 14-й титул в истории, передает РИА «Новости».

Чаще в чемпионате Англии побеждали только «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» – по 20 титулов.

За единственные голы в матче «Манчестер Сити» и «Борнмута» на пятой компенсированной минуте ответственен Эрлинг Холанд, а на 39-й минуте – Эли Жуниор Крупи, ставший рекордсменом Премьер-лиги по числу голов в дебютном сезоне среди игроков не старше 19 лет.

Благодаря ничьей «Борнмут» впервые обеспечил себе участие в еврокубках, гарантировав минимум седьмое место и выход в Лигу Европы. Клуб набрал 56 очков и продлил беспроигрышную серию в Премьер-лиге до 17 матчей. «Борнмут» продолжает бороться за попадание в Лигу чемпионов.

Матчи заключительного тура пройдут 24 мая: «Манчестер Сити» сыграет дома с «Астон Виллой», а «Борнмут» встретится в гостях с «Ноттингем Форест».

Лондонский «Арсенал» впервые за 20 лет вышел в финал ЛЧ.