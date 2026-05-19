Во Франции начали расследование против идущего в президенты экс-премьера

Французский судья начал расследование против экс-премьера Филиппа

Tекст: Вера Басилая

Во Франции планируют начать расследование в отношении бывшего премьер-министра Эдуара Филиппа, который намеревается участвовать в президентских выборах, передает РИА «Новости». Политика подозревают в нецелевом расходовании государственных средств.

СМИ пишут, что Филипп по подозревают в нецелевом использовании государственных средств, фаворитизме, конфликте интересов и взяточничестве , а именно в хищении зарплаты госслужащего в Гавре.

Жалобы на предполагаемые злоупотребления в Гавре поступили в национальную финансовую прокуратуру еще осенью 2023 года. В прошлом году против экс-премьера стартовало расследование, сопровождавшееся обысками. В июне 2025 года заявитель подал жалобу в прокуратуру и стал гражданским участником дела.

Сам политик подтвердил факт судебного расследования, но подчеркнул, что узнал о нем из СМИ. Он отверг все обвинения, выразив готовность сотрудничать со следствием. Подозрения связаны с соглашением 2020 года об управлении центром инновационного развития «Цифровой город Гавра».

Летом прошлого года против Филиппа подали жалобу по обвинению в коррупции и фаворитизме.

По итогам мартовских выборов Эдуар Филипп остался в кресле мэра Гавра.

Годом ранее бывший премьер-министр Франции обнаружил в присланном конверте письмо с угрозами и использованный патрон.