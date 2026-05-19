    19 мая 2026, 22:18 • Новости дня

    Эстония обвинила Россию в появлении украинских беспилотников

    Глава МИД Эстонии Цахкна переложил вину на Россию за украинские дроны

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна возложил на Россию ответственность за появление украинского беспилотника в воздушном пространстве страны.

    Цахкна обвинил Россию в появлении украинского беспилотника в воздушном пространстве Эстонии, передают «Вести».

    «Эти инциденты являются прямым результатом конфликта и провокаций России», – заявил дипломат.

    Глава эстонского внешнеполитического ведомства считает, что именно российская сторона виновата в инцидентах с дронами.

    Ранее эстонские системы противовоздушной обороны перехватили беспилотник над озером Выртсъярв.

    Украинские военные официально признали принадлежность этого аппарата Киеву.

    Минобороны Эстонии уведомило украинскую сторону о незаконности полетов над своей территорией.

    18 мая 2026, 21:06 • Новости дня
    Глава МИД Литвы призвал НАТО напасть на Калининград
    Глава МИД Литвы призвал НАТО напасть на Калининград
    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил о возможности применения сил НАТО против российских объектов в Калининградской области. По его словам, альянс располагает средствами для поражения российских баз в эксклаве.

    Глава литовской дипломатии Кестутис Будрис в интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung озвучил агрессивные планы в отношении российского региона, передает РИА «Новости». «Мы должны показать русским, что можем проникнуть в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве», – заявил министр.

    Будрис заявил, что Вильнюс фактически допускает вероятность военного конфликта с Россией. Он добавил, что в этом, по его оценке, и заключается «сила нашей страны».

    Ранее президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал, что гипотетическая блокада Калининградской области спровоцирует масштабную эскалацию. Глава государства подчеркивал готовность ликвидировать любые угрозы безопасности территории.

    В Совете Федерации также указывали на недопустимость посягательств на эксклав или акваторию Балтийского моря. Парламентарии отмечали неизбежность незамедлительного ответа на любые военные провокации западных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил об отработке странами НАТО сценариев захвата Калининградской области.

    Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс пригрозил нейтрализовать российский регион в случае конфликта с альянсом. Министерство иностранных дел России предупредило о решительном ответе на любые попытки блокады эксклава.

    19 мая 2026, 11:21 • Новости дня
    СВР: Украина готовит удары по России с территории Латвии

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское командование намерено использовать инфраструктуру в Прибалтике для запуска дронов в сторону России, рассчитывая сократить время подлета и повысить эффективность атак по тыловым объектам, сообщила Служба внешней разведки (СВР).

    Украинское руководство стремится доказать европейским спонсорам способность ВСУ наносить ущерб российской экономике, следует из сообщения на сайте СВР. Для этого командование украинской армии готовит новые удары по тыловым регионам страны.

    По данным СВР, Киев планирует запускать дроны не только через предоставляемые странами Балтии воздушные коридоры, но и непосредственно с их территории. В ведомстве подчеркнули, что режим Зеленского нацелен всеми силами демонстрировать своим «идейным и финансовым покровителям в Европе» сохранение боевого потенциала ВСУ. Это должно сократить время полета и повысить эффективность атак.

    Украинским властям удалось убедить Ригу согласовать операцию, заверив в невозможности вычислить места запуска дронов. В Латвию уже прибыли бойцы Сил беспилотных систем ВСУ, которых разместили на базах «Адажи», «Селия», «Лиелварде», «Даугавпилс» и «Екабпилс», сообщили в СВР.

    Служба внешней разведки напомнила, что современные технические средства позволяют точно определять точки старта беспилотников, в том числе по обломкам. Координаты латвийских центров принятия решений известны, а членство в НАТО не спасет от ответных действий, добавили в ведомстве.

    Ранее российские военные уничтожили летевший со стороны Латвии украинский ударный беспилотник.

    Один из дронов ВСУ упал на территорию нефтебазы в латвийском городе Резекне.

    Из-за этого происшествия премьер-министр республики Эвика Силиня настояла на увольнении министра обороны Андриса Спрудса.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    19 мая 2026, 13:14 • Новости дня
    Эстония впервые сбила украинский беспилотник
    Tекст: Вера Басилая

    Системы противовоздушной обороны Эстонии перехватили дрон над озером Выртсъярв после объявления масштабной воздушной тревоги в нескольких уездах, заявил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур.

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил подробности инцидента, передает ТАСС.

    «Впервые мы сами сбили дрон», – заявил глава эстонского военного ведомства.

    По словам чиновника, беспилотный летательный аппарат вошел в воздушное пространство республики и был ликвидирован над озером Выртсъярв на юге страны. Предполагается, что перехваченный объект запустили с территории Украины.

    Незадолго до уничтожения дрона в шести уездах южной, восточной и юго-восточной частей Эстонии власти объявляли воздушную тревогу. Сигнал опасности звучал в Тартумаа, Йыгевамаа, Вильяндимаа, Валгамаа, Вырумаа и Пылвамаа.

    Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал Украину держать свои беспилотники подальше от эстонской территории.

    Вооруженные силы Эстонии выставили боевые машины у западной части Чудского озера из-за появления дронов.

    В начале мая украинский беспилотник в очередной раз нарушил воздушное пространство Эстонии.

    19 мая 2026, 08:08 • Новости дня
    Призыв Литвы атаковать Калининград назвали безумием
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заявление министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса об атаке Североатлантического альянса на Калининград свидетельствует о его безумии, заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

    Кипрский обозреватель Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала прокомментировал заявления министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса, передают «Вести».

    По мнению эксперта, трудно представить, что сторонники демократии всерьез призывают к конфликту с ядерной державой. «Если его цель – заставить НАТО атаковать Калининград, то он просто безумен», – сказал Христофору.

    Журналист отметил поразительное сходство риторики литовского министра с выступлениями главы европейской дипломатии Каи Каллас. Единственное отличие состоит в том, что Будрис пытается втянуть в открытое противостояние с Россией именно военный блок, а не Евросоюз. Ранее дипломат утверждал, что альянс обладает всеми ресурсами для удара по Калининградской области.

    Литовский политик призывал продемонстрировать готовность к подобным действиям в случае эскалации. В ответ на эти угрозы глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов предупреждал, что Москва применит неконвенциональное оружие при любой попытке захвата региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава МИД Литвы Кестутис Будрис выступил с инициативой ударить по Калининграду.

    19 мая 2026, 11:26 • Новости дня
    В Совфеде рекомендовали главе МИД Литвы показаться психиатру

    Tекст: Олег Исайченко

    В странах Прибалтики пытаются привить генетическую ненависть к России. Но настраивать литовский народ на войну против великой державы может только сумасшедший, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Григорий Карасин. Так он прокомментировал призыв главы МИД Литвы Кестутиса Будриса напасть на Калининград.

    «Призыв главы МИД Литвы Кестутиса Будриса напасть на Калининград может стать поводом для начала ограниченной военной операции. Но он этого не понимает», – отметил Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам. Собеседник счел литовского министра «человеком явно с ненормальной психикой».

    «Настраивать свой народ на войну против Российской Федерации – великой державы – может только сумасшедший», – подчеркнул парламентарий. Карасин признался: он удивлен, что такие люди занимают высокие министерские посты. «У Будриса, видимо, есть какие-то собственные причины быть недовольным жизнью. Но в таком случае надо не делать публичное заявление, а показываться врачу-психиатру», – добавил спикер.

    Карасин посоветовал чиновникам, занимающим в Европе ответственные политические посты, очень бережно относиться к собственным заявлениям, потому что их читает порой неподготовленная публика и идет на поводу у провокаторов. «Но в странах Прибалтики пытаются привить генетическую ненависть к нашей стране. Не первое поколение прибалтов стремится популяризировать такие идеи», – напомнил сенатор, назвав это «опасной болезнью, которая не лечится».

    Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал НАТО напасть на Калининград. «Мы должны показать русским, что можем прорваться в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть средства, чтобы при необходимости сравнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы», – сказал он в интервью Neue Zurcher Zeitung. Отметим, власти Литвы занимают третье место в апрельском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    По словам министра, Североатлантический альянс – «самая сильная организация из когда-либо созданных». Будрис отметил, что неофициальный символ блока – еж. «Он подает хищнику сигнал: «Ты можешь быть больше меня, но я не подпущу тебя близко. Если попытаешься, тебе будет больно», – считает дипломат. Он добавил, что НАТО не в полной мере реализовало эту концепцию.

    Представитель МИД России Мария Захарова в комментарии РИА «Новости» назвала озвученный Будрисом призыв к НАТО «суицидальной паранойей». Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, сравнил с Моськой из басни Крылова литовского министра. «Чем меньше размер, тем более истошный лай. Как известно, моськи любят громко лаять на больших в целях повышения авторитета. Оно и понятно: мозг очень мал», – написал он в своем Telegram-канале.

    Напомним, НАТО продолжает наращивать активность в Балтийском регионе и готовить против России балто-скандинавский кулак. Замглавы МИД России Александр Грушко ранее заявил, что в ходе учений Объединенных экспедиционных сил под руководством Британии отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.

    Владимир Путин неоднократно предупреждал, что действия подобного рода приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта и могут перерасти в масштабный вооруженный конфликт. Глава государства также сообщил о готовности России к нейтрализации потенциальных угроз безопасности Калининградской области.

    19 мая 2026, 14:31 • Новости дня
    Эстония напомнила Украине о недопустимости пролетов БПЛА

    Власти Эстонии заявили Киеву о запрете использовать воздушное пространство страны

    Tекст: Вера Басилая

    Эстония не разрешала Украине использовать свое воздушное пространство для атак, заявил эстонский министр обороны Ханно Певкур в ходе разговора с украинским коллегой.

    Оборонное ведомство прибалтийской республики уведомило украинскую сторону о незаконности полетов над своей территорией, передает РИА «Новости».

    «Я поговорил с министром обороны Украины сразу после инцидента, чтобы дать понять, что Эстония не давала разрешение использовать свое воздушное пространство», – заявил глава эстонского министерства Ханно Певкур.

    В настоящее время специалисты ведут активные поиски рухнувшего аппарата. Известно, что летательный объект был перехвачен и уничтожен с помощью румынского боевого самолета.

    Представители министерства добавили, что ликвидированный дрон с высокой долей вероятности принадлежит вооруженным силам Украины. В ведомстве особо подчеркнули, что небо страны остается закрытым для проведения подобных атак.

    Системы противовоздушной обороны Эстонии перехватили украинский беспилотник над озером Выртсъярв.

    Ранее авиационные власти страны закрыли для полетов участки воздушного пространства в районе российской границы.

    Глава эстонского военного ведомства Ханно Певкур призвал Киев не допускать полетов своих аппаратов вблизи территории республики.

    В СВР заявили, что ВСУ намерено использовать инфраструктуру в Прибалтике для запуска дронов в сторону России, рассчитывая сократить время подлета и повысить эффективность атак по тыловым объектам.

    18 мая 2026, 07:59 • Новости дня
    ПВО Литвы не заметила упавший украинский беспилотник

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вторгшийся вечером в воскресенье в воздушное пространство Литвы, а затем упавший на ее территории украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) не был зафиксирован системой воздушного контроля, сообщил министр обороны Робертас Каунас.

    Литовские средства слежения не обнаружили беспилотный летательный аппарат, упавший на территории республики в воскресенье вечером, передает ТАСС. Об этом в эфире национального радио LRT заявил министр обороны страны Робертас Каунас.

    «Имеющимися электронными средствами обнаружения и слежения дрон обнаружить не удалось. Нам необходимо время, чтобы военно-воздушные силы интегрировали в единую систему закупленные и уже находящиеся в Литве дополнительные радары и средства борьбы с беспилотниками», – пояснил глава оборонного ведомства. По его словам, интеграция радаров – сложная задача, к которой приступили всего пару месяцев назад. Каунас также добавил, что малая высота и высокая скорость полета беспилотников создают серьезные проблемы для обнаружения, отметив, что абсолютной гарантии перехвата нет нигде в мире.

    Инцидент произошел вблизи деревни Самане Утенского района. Аппарат упал в поле, о чем сообщили местные жители. Признаков взрыва при падении не обнаружено. Национальный центр управления кризисами Литвы подтвердил, что дрон, вероятнее всего, был запущен с Украины. На прошлой неделе президент Гитанас Науседа подчеркивал недопустимость использования воздушного пространства страны для военных операций и призывал сбивать чужие БПЛА. Ранее аналогичные случаи в Латвии привели к отставке министра обороны и падению правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Литвы Гитанас Науседа выступил против использования воздушного пространства республики для транзита иностранных беспилотников.

    Ранее министерство обороны страны решило привлечь украинских экспертов для защиты от дронов.

    В соседней Латвии глава военного ведомства Андрис Спрудс объявил об уходе со своего поста из-за падения двух аппаратов под Резекне.

    18 мая 2026, 14:55 • Новости дня
    Москва: Киев и НАТО ставят на эскалацию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киевский режим при поддержке Североатлантического альянса выбрал путь расширения конфликта на Украине вместо поиска дипломатических способов разрешения кризиса, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

    «При поддержке западноевропейских членов НАТО делается ставка на эскалацию напряженности, дальнейшее расширение конфликта, продолжение боевых действий вместо того, чтобы всерьез заниматься поиском путей политико-дипломатического урегулирования на основе тех взаимопониманий, которых достигли президенты Российской Федерации и США в августе прошлого года в Анкоридже», – сказал дипломат.

    Он добавил, что Москва и Вашингтон поддерживают постоянный контакт, в том числе по ситуации на Украине.

    Галузин пообещал озвучить новую информацию о следующих раундах переговоров, когда для этого придет время, передает «РИА Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона не получала от Украины сигналов о готовности к мирному урегулированию конфликта.

    19 мая 2026, 10:29 • Новости дня
    Медведев сравнил главу МИД Литвы с Моськой из басни Крылова

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев резко отреагировал на призыв главы МИД Литвы ударить по Калининграду, сравнив его с Моськой из басни Ивана Крылова.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в своем канале в Telegram пост, в котором раскритиковал заявление главы МИД Литвы Кестутиса Будриса, призвавшего НАТО нанести удар по Калининграду.

    «Чем меньше размер, тем более истошный лай», – написал Медведев, сравнив литовского министра с моськой из басни Крылова.

    В своем сообщении политик заявил, что представители так называемых балтийских стран вновь отметились «заливистым русофобским лаем». Он напомнил и о высказывании эстонского политика, который предложил не начинать переговоры с Россией, пока Украина не добилась успехов на фронте.

    При этом Медведев назвал литовского министра «клиническим дегенератом по кличке будрис» и добавил, что, по его мнению, «моськи любят громко лаять на больших в целях повышения авторитета» и что у них «мозг очень мал». Он также рассуждал, что более смелым шагом было бы предложение применить статью 5 Вашингтонского договора к Украине «в связи с нападением на их трибалтийские вымираты».

    Пост Медведев сопроводил изображением маленькой лысой собачки с хохолком на голове. Комментируя картинку, он еще раз повторил, что чем меньше размер, тем более истошный лай, и связал это с желанием повысить собственный авторитет за счет нападок на более сильного оппонента.

    Глава МИД Литвы Кестутис Будрис в интервью швейцарскому изданию Neue Zurcher Zeitung заявил о необходимости нанести удары НАТО по российскому Калининграду.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот призыв к атаке на Калининград «суицидальной паранойей».

    Депутат Госдумы Андрей Колесник предложил «лечить» Вильнюс ракетами в ответ на подобные угрозы нападения на Калининградскую область.

    18 мая 2026, 09:35 • Новости дня
    Euractiv раскрыл неспособность Европы наносить дальнобойные удары

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европа не обладает возможностями для нанесения дальнобойных ударов, что создает для нее помехи в плане стратегии, пишет Euractiv.

    Европа сталкивается со стратегическими трудностями из-за отсутствия потенциала для нанесения дальнобойных ударов, передает РИА «Новости».

    По данным издания Euractiv, проблема кроется не только в нехватке вооружений, но и в отсутствии связующей инфраструктуры.

    «Европа в совокупности не обладает достаточными возможностями для нанесения дальнобойных ударов..., и этот пробел теперь представляет собой стратегическую помеху», – отмечает газета.

    Еще одной уязвимостью европейских армий стала зависимость от американской разведки. Из-за этого страны ЕС не могут оперативно принимать решения и реагировать на угрозы с необходимой скоростью.

    Ранее Financial Times предупреждала о риске краха европейской системы безопасности в случае сокращения военного присутствия США. Журналисты подчеркивали, что многие проекты европейских стран по созданию крылатых и баллистических ракет остановились на ранних стадиях разработки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высокопоставленный дипломат НАТО признал нехватку дальнобойных вооружений у европейских стран.

    Администрация США запланировала отмену решения о размещении ракет Tomahawk в Германии.

    Правительство ФРГ возобновило попытки закупки этих американских комплексов.

    18 мая 2026, 13:39 • Новости дня
    Северная Европа решила в июне провести учения ВВС НАТО Ramstein Flag 26

    Tекст: Мария Иванова

    В середине июня четыре североевропейских государства примут тактические учения боевой авиации НАТО Ramstein Flag 26, объединяющие свыше полутора сотен самолетов из 19 стран.

    Военно-воздушные силы Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании с 8 по 19 июня проведут часть тактических маневров стран НАТО Ramstein Flag 26, передает РИА «Новости».

    «Северная часть летных учений Ramstein Flag 26 пройдет в Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании с 8 по 19 июня», – отмечается в официальном заявлении.

    География тренировок охватит пространство от Финляндии до Испании. В мероприятиях примут участие 19 государств Североатлантического альянса, которые задействуют более 150 единиц авиационной техники. На финскую территорию прибудут свыше 50 самолетов и около 1,3 тыс. военнослужащих, которые будут использовать все доступные базы республики.

    В последние годы российская сторона регулярно обращает внимание на беспрецедентную активность западного блока у своих границ. Представители альянса объясняют расширение инициатив необходимостью сдерживания, называя это ответом на спецоперацию. Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе, подчеркивая готовность решительно защищать свои интересы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля на востоке Финляндии стартовали учения военно-воздушных сил Ilmataktiikka 26 с участием восемнадцати истребителей F/A-18 Hornet.

    Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил об отработке Североатлантическим альянсом на финской территории провокационных сценариев вооруженного конфликта с РФ.

    В феврале дипломат сообщил о регулярных полетах разведывательных самолетов НАТО вдоль российской границы.

    19 мая 2026, 11:54 • Новости дня
    К Калининградской области подошли три самолета-разведчика НАТО

    Tекст: Ольга Иванова

    В небе Балтики у границ Калининградской области были замечены три самолета-разведчика НАТО, один из которых способен вести наблюдение на сотни километров.

    Сразу три самолета-разведчика стран НАТО были замечены в районе Калининградской области, передает ТАСС.

    «Над нейтральными водами Балтийского моря вблизи границ Калининградской области совершил круг самолет Beechcraft King Air 350ER, вылетевший с военной базы в Эстонии», – сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что этот борт может быть адаптирован для наблюдения и аэрофотосъемки и сейчас, находясь в воздушном пространстве Литвы, движется недалеко от российской границы.

    По данным источника, с аэродрома в румынской Констанце также взлетел американский самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II, который за последний месяц неоднократно фиксировался в районе Калининградской области и над нейтральными водами Черного моря. Сейчас он летит в районе Калининградской области и направляется к нейтральным водам Балтийского моря, используя воздушное пространство Литвы и Польши.

    Источник напомнил, что в апреле полеты Bombardier Challenger 650 Artemis II отмечались над Черным морем в паре со стратегическим разведывательным самолетом ВВС Британии Boeing RC-135W Rivet Joint. Еще один борт, Saab 340B ISR ВВС Швеции, вылетевший с военной базы в Эстонии, следует в сторону нейтральных вод Балтики и, по словам собеседника, способен вести разведку на расстоянии до 300–400 км, находясь сейчас в воздушном пространстве Литвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II более четырех часов кружил у границ Калининградской области.

    Разведывательный Beechcraft King Air 350ER выполнял маневры в небе Эстонии вблизи Нарвы у российской границы.

    Шведский самолет Saab 340B ISR провел разведку вдоль границы России и Финляндии.

    19 мая 2026, 12:51 • Новости дня
    Рябков заявил о риске «лобовой сшибки» России и НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Стратегические риски и опасность лобовой сшибки НАТО с Россией возрастают со всеми вытекающими потенциально катастрофическими последствиями, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обратил внимание на нагнетание европейскими государствами риторики о надвигающейся угрозе конфликта высокой интенсивности, передает ТАСС.

    «В результате подобной возгонки напряженности, включая откровенно провокационные действия в ядерной сфере, возрастают стратегические риски и опасность лобовой сшибки НАТО с нашей страной со всеми вытекающими потенциально катастрофическими последствиями», – подчеркнул дипломат.

    Директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников заявил о фактической подготовке Североатлантического альянса к конфликту с Москвой.

    Глава МИД Литвы Кестутис Будрис в интервью швейцарскому изданию Neue Zurcher Zeitung заявил о необходимости нанести удары НАТО по российскому Калининграду.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот призыв к атаке на Калининград «суицидальной паранойей».

    19 мая 2026, 10:14 • Новости дня
    В Госдуме призвали «лечить ракетами» власти Литвы

    Tекст: Вера Басилая

    Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник жестко отреагировал на слова главы МИД Литвы о возможной атаке НАТО на Калининградскую область, предложив «лечить» Вильнюс ракетами.

    Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник резко отозвался о заявлении главы МИД Литвы Кестутиса Будриса о возможном нападении НАТО на Калининградскую область, передает «Газета.Ru».

    По его словам, подобные высказывания свидетельствуют об истерике и паранойе западных политиков, особенно лидеров прибалтийских стран.

    «Паранойя косит ряды западных политиков, действующих политиков, находящихся на должностях. Их надо как-то лечить. Не ядерными зарядами, а подлечить их обычными зарядами, чтобы они понимали, что такие заявления – это прямой призыв к войне с Россией... Подлечить ее Литву ракетами», – заявил депутат. Он добавил, что авторам подобных идей стоит обратиться к психиатрам.

    Колесник напомнил, что вооружения в Калининградской области достаточно для защиты региона не только от Литвы, но и от НАТО в целом. При этом он подчеркнул, что в случае эскалации вооруженной агрессии против Калининградской области Литва, по его выражению, «уйдет в небытие» первой.

    Глава МИД Литвы Кестутис Будрис выступил с инициативой ударить по Калининграду.

    Кипрский журналист Алекс Христофору охарактеризовал подобные призывы настоящим безумием.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эту идею суицидальной паранойей.


    19 мая 2026, 18:03 • Новости дня
    Финский политик Мема потребовал смены элиты ЕС ради мира с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что для подлинного мира с Россией Европе нужна полная смена правящего класса.

    Финский политик Армандо Мема, представляющий финскую партию «Альянс свободы», выступил с резким призывом к переменам в европейской политике. Он заявил, что только кардинальное обновление элит способно открыть путь к устойчивому миру с Москвой, передает РИА «Новости».

    «Элита в Европе должна уйти, только смена режима в европейском политическом классе позволит нам надеяться на подлинный мир с Москвой. В противном случае это будут просто еще одни Минские соглашения, чтобы Европа выиграла время для перевооружения», – написал Мема в соцсетях.

    По его словам, достичь мира с Россией невозможно, пока у власти в Евросоюзе остается политический класс, который, по его оценке, подстрекает к войне и сохраняет враждебный курс в отношении Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также Мема заявил о больших шансах лично стать переговорщиком в возможном диалоге Евросоюза с Россией.

    Ранее Мема обвинил Евросоюз в стремлении выиграть время для собственного перевооружения под прикрытием урегулирования конфликта на Украине. Политик назвал встречу «коалиции желающих» в Париже историческим фиаско и обрисовал Европу как главное препятствие на пути к миру на Украине.

