Крупный пожар произошел на складе в Подмосковье

Tекст: Вера Басилая

Возгорание произошло в Дмитровском муниципальном округе Московской области, передает в Max МЧС России. Площадь пожара достигла пяти тысяч квадратных метров.

«Огнеборцы Подмосковья ликвидируют крупный пожар на складе. Поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, Дмитровский муниципальный округ, село Белый Раст. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит складское помещение», – сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. К тушению огня привлекли около 40 человек и 11 единиц специальной техники.

В начале мая крупный пожар вспыхнул на территории животноводческой фермы в Дмитровском округе.

Спустя два дня огонь охватил складское помещение площадью 7,5 тыс. квадратных метров в подмосковной Кашире.