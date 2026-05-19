Вэнс сообщил о значительном прогрессе на переговорах с Ираном

Tекст: Дарья Григоренко

«Происходит много движений в обе стороны, достигается значительный прогресс, но мы просто продолжим работать над этим и в конечном счете либо достигнем соглашения, либо нет», – подчеркнул политик во время выступления на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.

Политик также отметил важность сохранения конфиденциальности текущего диалога. По его словам, публичное обсуждение деталей переговорного процесса может лишь усложнить ситуацию и помешать достижению итогового результата.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил о стремлении американской стороны не допустить появления ядерного оружия у Тегерана.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи объяснил провал первого этапа диалога завышенными ожиданиями Вашингтона. До этого американская делегация покинула Исламабад без достижения итогового соглашения.