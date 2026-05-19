FT: Власти Британии пытаются заморозить цены на хлеб, молоко и яйца

Tекст: Тимур Шайдуллин

Минфин Британии оказывает давление на крупные сети супермаркетов, добиваясь добровольных ограничений цен на продукты первой необходимости, включая хлеб, яйца и молоко. Речь идет не о формальном замораживании, а о согласовании предельных уровней стоимости в условиях растущих расходов на продовольствие. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на газету Financial Times.

В ответ, как указывается в публикации, правительство, сформированное членами Лейбористской партии, пообещало ослабить ряд требований к упаковке и ассортименту нездоровой пищи на полках магазинов. Чиновники считают, что экономия от таких послаблений могла бы пойти на сдерживание цен на основные продукты.

Руководители сетей супермаркетов крайне негативно встретили это предложение. Представители продуктовых ритейлеров Шотландии назвали инициативу «трюками в стиле 1970-х годов». Они напомнили, что тогда из-за высокой инфляции и нефтяного кризиса правительство уже вводило контроль цен на ряд товаров, но эти меры признали неудачными и впоследствии отменили.

Ситуация обострилась на фоне ускорения инфляции. По итогам апреля продуктовая инфляция в Британии выросла до 3,7% на фоне ударов США и Израиля по Ирану, которые привели к росту цен в стране. Как сообщила 19 мая автомобильная компания RAC, средняя стоимость бензина в Британии достигла нового максимума с начала конфликта: литр неэтилированного бензина стоит 1,5852 фунта стерлингов, тогда как до 28 февраля цена составляла 1,32 фунта стерлингов, или 2,12 и 1,77 доллара соответственно.

Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил об угрозе дальнейшего роста цен в стране из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британское правительство готовит план на случай возможной нехватки курицы, свинины и других продуктов в супермаркетах летом. До этого жители Лондона жаловалиcь на рост стоимости продуктов и новый виток продовольственной инфляции.