    19 мая 2026, 21:42 • Новости дня

    Вэнс заявил о возможности перезагрузки отношений США и Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон готов пересмотреть историю взаимодействия с Тегераном за 47 лет при условии полного отказа иранской стороны от разработки ядерного оружия, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

    Американское руководство видит шанс на нормализацию двустороннего диалога путем подписания нового соглашения, сказал Вэнс, передает ТАСС.

    При этом вице-президент отметил необходимость встречных шагов со стороны Тегерана. По его словам, администрация Соединенных Штатов категорически отказывается заключать любые договоры, позволяющие иранской стороне получить доступ к ядерному арсеналу.

    Вэнс ранее называл главной целью переговоров предотвращение появления ядерного оружия у Тегерана.

    Напомним, апрельские встречи американской и иранской делегаций в Пакистане завершились без подписания итогового соглашения.

    19 мая 2026, 05:11 • Новости дня
    Каллас пригрозила лишить финансирования партнеров России и Ирана
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Государства, поддерживающие Москву и Тегеран, рискуют потерять доступ к европейским инвестициям, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    Европейский союз намерен прекратить финансовую поддержку стран, которые продолжают сотрудничать с Россией или Ираном, сказала Каллас, передает РИА «Новости».

    «Если партнер поддерживает Россию или Иран, то он должен проявлять гибкость, чтобы мы могли перестроить наше взаимодействие в этом случае», – подчеркнула дипломат.

    При этом она не стала уточнять, что именно подразумевается под подобными условиями.

    Заявления звучат на фоне попыток руководства объединения разработать политику инвестиционной программы на 300 млрд евро. Инициатива под названием «глобальные ворота» включена в рамки семилетнего бюджета европейского блока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза приступили к обсуждению 21 пакета антироссийских санкций. В начале мая Каллас и глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудили по телефону актуальную мировую повестку.

    19 мая 2026, 14:52 • Новости дня
    Иран пригрозил США открытием новых фронтов

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран предупредил о готовности расширить боевые действия в ответ на возможные новые удары США и Израиля по иранским объектам.

    Официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия заявил о готовности открыть новые фронты в случае повторной агрессии США и Израиля, передает РИА «Новости».

    «Если противник совершит глупость и вновь попадется в ловушку Израиля и совершит еще одну агрессию на наш дорогой Иран, мы откроем для них новые фронты с новой методикой и рычагами воздействия», – сказал он агентству Fars.

    Иранский военный источник ранее сообщил РИА «Новости», что Тегеран подготовил новые тактические шаги на случай повторения атаки США.

    Накануне президент США рассказал, что Вашингтон планировал военную атаку на Иран, но по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ отложил удар ради шанса на мирное соглашение.

    США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, однако США перешли к блокаде иранских портов, а Иран ввел особые правила транзита через Ормузский пролив. На фоне эскалации конфликта судоходство через Ормузский пролив практически остановилось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран заранее разработал новые тактические действия на случай возобновления ударов США.

    Командующий иранским Центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Али Абдуллахи заявил о готовности Ирана задействовать всю мощь вооруженных сил для решительного ответа на новые удары США.

    Представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия сообщил о подготовке для Соединенных Штатов «неожиданных вариантов» войны с использованием новой техники и оружия.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    19 мая 2026, 08:23 • Новости дня
    Иран раскрыл новые тактические шаги на случай атаки США

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран заранее разработал новые тактические действия на случай возобновления ударов США, сделав упор на сочетание обороны и наступления в рамках военной доктрины.

    О подготовке таких мер сообщил иранский военный источник, передает РИА «Новости», комментируя вероятность повторной атаки Соединенных Штатов по целям в Иране.

    Собеседник заявил: «Мы подготовили новые тактические действия и подходы, основываясь на нашей доктрине оборона-наступление. С точки зрения вооружений и обороноспособности, у нас нет каких-либо проблем».

    Ранее канал CNN со ссылкой на информированные источники сообщил, что Пентагон составил список целей для ударов в Иране на случай приказа президента США Дональда Трампа о возобновлении атак. В воскресенье Трамп призвал Тегеран поторопиться с заключением сделки с Вашингтоном и подчеркнул, что время имеет решающее значение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон отложил запланированный удар по Ирану ради возможного мирного соглашения.

    Президент США Дональд Трамп на фоне затянувшихся переговоров стал серьезно рассматривать возобновление крупных военных операций против Ирана.

    Командующий иранским центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Али Абдуллахи заявил о готовности Ирана дать решительный и масштабный ответ на новые удары США.

    19 мая 2026, 09:57 • Новости дня
    AP сообщило о крахе жесткой стратегии Трампа против Ирана
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/picture alliance/Consolidated/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Жесткая внешняя политика Белого дома натолкнулась на категоричный отказ Тегерана идти на уступки, подкрепленный стратегическим контролем исламской республики над Ормузским проливом, пишет The Associated Press.

    Президент США временно отложил планы военных ударов по Ирану, передает The Associated Press. Американский лидер пошел на этот шаг по просьбе арабских государств Персидского залива на фоне хрупкого перемирия.

    «Сейчас ведутся серьезные переговоры, и, по их мнению, как великих лидеров и союзников, будет заключена сделка, которая станет очень приемлемой для Соединенных Штатов Америки, а также для всех стран Ближнего Востока и за его пределами», – заявил политик.

    При этом глава Белого дома поручил военным готовиться к полномасштабному наступлению в любую минуту на случай провала дипломатии. Несмотря на жесткие санкции, Тегеран по-прежнему отказывается сворачивать свою ядерную и ракетную программы.

    Исламская республика жестко контролирует Ормузский пролив. Блокада этого важнейшего нефтяного маршрута провоцирует рост цен на бензин в США. Эксперты называют ситуацию тупиковой, отмечая падение экономических рейтингов Трампа накануне ноябрьских выборов в Конгресс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, привычка американского лидера публично унижать оппонентов поставила под угрозу мирные переговоры с Тегераном.

    В начале мая глава Белого дома письменно уведомил Конгресс о завершении данного противостояния.

    При этом Вашингтон отказался принять инициативу исламской республики по открытию Ормузского пролива.

    19 мая 2026, 02:33 • Новости дня
    Al Hadath заявил о согласии Ирана передать обогащенный уран России
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран в рамках урегулирования конфликта с Вашингтоном согласен на экспорт ядерных материалов российской стороне при выполнении ряда условий, сообщает Al Hadath.

    Об этом говорится в пересмотренном Тегераном проекте соглашения по урегулированию конфликта с Вашингтоном, отрывки из которого процитировал Al Hadath.

    В доработанном документе отмечается готовность «передать обогащенный уран России вместо США при определенных условиях». Конкретные требования пока не раскрываются, передает ТАСС.

    Иранская сторона допускает отказ от требований к Вашингтону о компенсации военного ущерба. Взамен государство намерено добиваться существенных экономических уступок.

    Оман и Пакистан должны получить значительную роль в разрешении любых инцидентов вокруг Ормузского пролива. Потенциальное соглашение с американскими властями потребует обязательных гарантий со стороны международного сообщества, сообщает Al Hadath.

    Указывается, что руководство страны стремится отделить дискуссии о судоходстве от ядерной проблемы. При этом планируется добиваться лишь длительной заморозки атомного проекта, исключая его полную ликвидацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана запланировали обсуждение вопроса передачи обогащенного урана Москве. До этого Тегеран отказался отправлять свои ядерные материалы в Соединенные Штаты.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Тегеран может свободно развивать ядерную программу в невоенных целях наравне с другими участниками профильного международного договора.

    19 мая 2026, 01:58 • Новости дня
    Трамп потребовал письменных гарантий отказа Ирана от ядерного оружия
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американская администрация хочет получить официальный документ, подтверждающий полный отказ Тегерана от намерений по разработке и созданию ядерного оружия, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Последнее, о чем они думают, – это ядерное [оружие]. Теперь они должны это облечь в письменную форму», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Американский лидер высоко оценил шансы на заключение мирного соглашения. По его словам, сейчас идет прямое взаимодействие представителей Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов с США и Ираном.

    Глава вашингтонской администрации выразил надежду на успешный исход переговоров. Он подчеркнул, что будет крайне рад достичь договоренностей без необходимости применения военной силы против Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что Вашингтон отложил военный удар по Ирану ради возможного достижения мирной сделки.

    Командующий иранским Центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Али Абдуллахи заявил, что Тегеран готов задействовать всю мощь своих вооруженных сил для решительного ответа в случае новых ударов со стороны США.

    В начале мая он заявил о согласии Тегерана отказаться от ядерного оружия.

    19 мая 2026, 01:27 • Новости дня
    Генерал Абдуллахи заявил о готовности Ирана решительно ответить на атаки США

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран готов задействовать всю мощь своих вооруженных сил для решительного ответа в случае новых ударов со стороны США, заявил командующий иранским Центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Али Абдуллахи.

    «Мы предупреждаем США и их союзников еще раз, чтобы они не совершали больше стратегических ошибок и просчетов. Они должны знать, что Иран и его вооруженные силы находятся наготове и сейчас они еще сильнее, чем прежде, они решительно, широко и с полной силой ответят на любое новое нападение со стороны врагов», – приводит слова военного РИА «Новости» со ссылкой на Fars.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник вечером над островом Кешм сработали системы ПВО.

    При этом Белый дом заявил, что Вашингтон планировал нанести удар по Ирану во вторник, однако изменил решение ради возможного мирного соглашения. Накануне Вашингтон пригрозил Ирану разрушительными ударами из-за нежелания идти на ядерные уступки.

    В начале мая Белый дом письменно уведомил Конгресс о завершении конфликта с Ираном.

    Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю. Представитель армии исламской республики Мохаммад Акраминия пригрозил Соединенным Штатам неожиданными вариантами ведения войны.

    19 мая 2026, 09:14 • Новости дня
    Алиев заявил о стабильных поставках нефти на фоне кризиса в Ормузском проливе

    Tекст: Вера Басилая

    Баку удалось избежать проблем с экспортом нефти из-за ситуации в Ормузском проливе благодаря многолетней стратегии диверсификации энергетических маршрутов, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Проблемы в Ормузском проливе не оказали негативного влияния на азербайджанские поставки энергоносителей, передает ТАСС. Президент республики Ильхам Алиев отметил эффективность выбранной государством стратегии.

    «Кризис не затронул нас в том, что касается цепочки поставок, поскольку наша политика диверсификации поставок энергоносителей и маршрутов не является политикой сегодняшнего дня», – подчеркнул лидер страны.

    Алиев добавил, что нестабильность на Ближнем Востоке так или иначе сказывается на всех нефтедобывающих государствах. По его словам, несмотря на возможную выгоду от высоких цен на сырье, многие страны инвестируют доходы в казначейские бумаги и фондовые рынки. В результате падения рынков государства теряют средства от капиталовложений, что нивелирует прибыль от продажи дорогой нефти.

    Власти Ирака сообщили о девятикратном падении апрельского экспорта нефти из-за перекрытия Ормузского пролива.

    Глава корпорации Shell Ваэль Саван заявил о потере мировым рынком почти миллиарда баррелей сырья на фоне ближневосточного конфликта.

    Президент России Владимир Путин назвал нереальным полное переключение поставок ближневосточной нефти без использования этого маршрута.

    19 мая 2026, 14:07 • Новости дня
    На иранском острове Кешм в Ормузском проливе произошел взрыв

    Tекст: Вера Басилая

    Взрыв произошел на принадлежащем Ирану острове Кешм в Ормузском проливе, сообщило агентство Mehr.

    Взрыв произошел на иранском острове Кешм, передает ТАСС со ссылкой на агентство Mehr. Первыми о случившемся рассказали местные жители.

    В настоящее время официальные инстанции не предоставили подробностей инцидента. Информация о точных причинах происшествия пока не приводится.

    В понедельник вечером над островом Кешм сработали системы ПВО.

    19 мая 2026, 07:27 • Новости дня
    Iran War Cost Tracker: США потратили на операцию в Иране более 85 млрд долларов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    За время ведения боевых действий на Ближнем Востоке американское правительство израсходовало колоссальную сумму, которая почти в три раза превышает официальные оценки Пентагона, сообщил портал Iran War Cost Tracker.

    Финансовые потери американского бюджета за 79 дней конфликта превысили 85 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на Iran War Cost Tracker.

    Алгоритмы ресурса опираются на мартовский брифинг американского военного ведомства для Конгресса США. Тогда отмечалось, что за первые шесть дней конфликта Вашингтон потратил 11,3 млрд долларов, а в дальнейшем планировал направлять на эти цели еще 1 млрд долларов ежедневно.

    Текущая оценка независимого ресурса почти втрое превосходит официальные цифры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая затраты Вашингтона на военную операцию против Тегерана превысили 77 млрд долларов.

    19 мая 2026, 13:29 • Новости дня
    МИД Британии предрек глобальный продовольственный кризис из-за блокады Ормуза

    Tекст: Мария Иванова

    Перебои с поставками удобрений через Ближний Восток способны спровоцировать масштабный голод, поставив под угрозу жизни 45 млн человек, заявила министр иностранных дел Британии Иветт Купер.

    Иветт Купер заявила о надвигающейся угрозе масштабного голода из-за сбоев в логистике через Ормузский пролив, передает РИА «Новости».

    По оценкам Всемирной продовольственной программы ООН, если перебои продлятся до июня, еще 45 млн человек столкнутся с острой нехваткой еды.

    «Мир стремительно приближается к глобальному продовольственному кризису. Мы не можем допустить, чтобы десятки миллионов людей остались голодать», – подчеркнула дипломат. В британском внешнеполитическом ведомстве добавили, что поставки удобрений критически важны именно сейчас в связи с началом весенних полевых работ. Если международные партнеры не решат проблему, миру потребуется масштабная гуманитарная помощь.

    Обострение ситуации в регионе началось в конце февраля после ударов США и Израиля по иранским объектам. Несмотря на апрельское прекращение огня, Вашингтон заблокировал порты Ирана, а Тегеран ввел особые правила транзита. Это привело к фактической парализации Ормузского пролива, через который идут ключевые поставки грузов и энергоносителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель секретаря Совбеза Алексей Шевцов заявил о риске продовольственного кризиса из-за роста цен на энергоресурсы при блокаде Ормузского пролива.

    Глава Минфина России Антон Силуанов предупредил о мировом энергетическом кризисе и возможном подорожании удобрений на 30% из-за блокировки этого маршрута.

    Эксперт Масленников оценил возможный рост числа голодающих на планете еще на 45 млн человек из-за развития конфликта вокруг Ирана и кризиса на Ближнем Востоке.

    19 мая 2026, 19:20 • Новости дня
    Трамп заявил о возможном мощном ударе США по Ирану

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп не исключил возобновления военных действий против Ирана, подчеркнув свою неготовность принять окончательное решение прямо сейчас.

    Трамп отметил вероятность нового обострения конфликта, передает РИА «Новости». При этом политик выразил сомнения в необходимости немедленных действий.

    «Я надеюсь, что нам не придется этого делать, но, возможно, нам придется нанести им еще один удар. Возможно, нам придется атаковать их еще раз. Я пока не уверен», – заявил Дональд Трамп журналистам.

    Президент добавил, что ранее планировал атаковать Иран. По словам главы государства, до отдачи приказа о начале бомбардировок оставался всего один час, однако решение было отложено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Вашингтон отложил запланированную военную атаку на Иран ради возможного мирного соглашения.

    Ранее американский лидер пригрозил Тегерану разрушительными ударами из-за нежелания идти на ядерные уступки. Ближайшие помощники главы государства разработали планы возобновления боевых действий.

    19 мая 2026, 21:02 • Новости дня
    Tasnim: Израиль сымитировал удар Ирана по арабской АЭС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранская сторона непричастна к запуску беспилотников в сторону атомной электростанции в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщил источник иранского агентства Tasnim.

    Тегеран не направлял дроны к атомному объекту на территории ОАЭ, сказал собеседник Tasnim, передает РИА «Новости». По его словам, за нападением стоит Израиль.

    Накануне оборонное ведомство ОАЭ отчиталось о перехвате двух дронов. Третий аппарат сумел поразить электрогенератор, расположенный за пределами внутреннего периметра АЭС «Барака».

    «Он (Израиль – прим. ВЗГЛЯД) пытается спровоцировать ОАЭ на более негативную роль на Ближнем Востоке, направленную против Ирана и других стран мусульманского мира», – отметил собеседник.

    В начале мая Тегеран опровергал обвинения в ракетных ударах по Эмиратам.

    19 мая 2026, 21:08 • Новости дня
    Пентагон не исключил наземной операции против Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американское военное руководство допускает отправку контингента на иранскую территорию, решение должен принимать президент страны Дональд Трамп, заявил во время слушаний в Конгрессе помощник главы Пентагона по международным делам Дэниел Циммерман.

    Вероятность проведения наземной операции Соединенных Штатов на иранской территории сохраняется, сказал Циммерман, передает РИА «Новости».

    «Президенту все еще доступны все необходимые ему варианты», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп допустил вероятность возобновления военных действий против Ирана. До этого он намекал на продолжение операции в отношении Тегерана.

    19 мая 2026, 21:56 • Новости дня
    Вэнс сообщил о значительном прогрессе на переговорах с Ираном

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил о серьезных сдвигах в ходе консультаций с иранской стороной по ряду ключевых вопросов.

    «Происходит много движений в обе стороны, достигается значительный прогресс, но мы просто продолжим работать над этим и в конечном счете либо достигнем соглашения, либо нет», – подчеркнул политик во время выступления на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.

    Политик также отметил важность сохранения конфиденциальности текущего диалога. По его словам, публичное обсуждение деталей переговорного процесса может лишь усложнить ситуацию и помешать достижению итогового результата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил о стремлении американской стороны не допустить появления ядерного оружия у Тегерана.

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи объяснил провал первого этапа диалога завышенными ожиданиями Вашингтона. До этого американская делегация покинула Исламабад без достижения итогового соглашения.

