Вэнс заявил о возможности перезагрузки отношений США и Ирана

Каллас пригрозила лишить финансирования партнеров России и Ирана

Tекст: Алексей Дегтярёв

Европейский союз намерен прекратить финансовую поддержку стран, которые продолжают сотрудничать с Россией или Ираном, сказала Каллас, передает РИА «Новости».

«Если партнер поддерживает Россию или Иран, то он должен проявлять гибкость, чтобы мы могли перестроить наше взаимодействие в этом случае», – подчеркнула дипломат.

При этом она не стала уточнять, что именно подразумевается под подобными условиями.

Заявления звучат на фоне попыток руководства объединения разработать политику инвестиционной программы на 300 млрд евро. Инициатива под названием «глобальные ворота» включена в рамки семилетнего бюджета европейского блока.

Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза приступили к обсуждению 21 пакета антироссийских санкций. В начале мая Каллас и глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудили по телефону актуальную мировую повестку.