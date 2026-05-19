В ООН получили письмо Лаврова с вопросами о провокации в Буче

Tекст: Вера Басилая

Дюжаррик подтвердил факт получения обращения от министра иностранных дел России, передает РИА «Новости». По его словам, в настоящее время специалисты занимаются составлением ответного документа.

«Письмо было получено», – заявил Дюжаррик во время общения с журналистами. Он добавил, что секретариат находится в процессе подготовки официальной реакции на поступившее послание.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что первого мая Сергей Лавров направил Антониу Гутерришу письмо, касающееся инсценировки событий в украинской Буче. Дипломат подчеркнул, что российская сторона ожидает получить четкие разъяснения, а не формальные отписки.

Официальный представитель МИД Мария Захарова потребовала от Секретариата ООН прекратить покрывать украинскую инсценировку в Буче.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал отказ ООН предоставить информацию по этому инциденту позорищем.

Ранее российское постпредство получило от управления по правовым вопросам Секретариата ООН формальную отписку на свой запрос по Буче.