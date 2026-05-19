    19 мая 2026, 21:22 • Новости дня

    Сель перекрыл дорогу к двум курортам в Карачаево-Черкесии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мощные ливни спровоцировали сход камнегрязевой массы в Карачаево-Черкесской республике, ограничено движение на дороге к популярным курортам, сообщили в региональном Главном управлении МЧС.

    На участке автодороги Черкесск – Домбай ограничили проезд транспорта из-за сошедшего селевого потока, указало ведомство в Max.

    Причиной стали сильные осадки в регионе.

    «В Карачаевском районе, между населенными пунктами Нижняя Теберда и Новая Теберда, произошел сход камнегрязевой массы на дорожное полотно, движение на этом участке ограничено», – уточнили в министерстве.

    Аварийные бригады уже приступили к расчистке проезжей части. В ликвидации последствий задействованы десять человек и пять единиц специальной техники.

    По данным МВД по Карачаево-Черкесии, в результате происшествия никто не пострадал, на месте дежурят инспекторы Госавтоинспекции, передает ТАСС.

    Ранее во вторник из-за сильных дождей сель сошел на 62-м километре федеральной трассы «Подъезд к МЦО «Архыз»», однако там движение нарушено не было. В республике сохраняется неблагоприятный прогноз погоды на 19 и 20 мая: ожидаются сильные дожди с грозами, град и ветер с порывами до 25 метров в секунду. Спасатели предупреждают о возможном подъеме уровня рек и сходе новых селей в горах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле селевые потоки сошли на федеральную трассу в Дербенте.

    19 мая 2026, 11:51 • Новости дня
    Рубль возглавил рейтинг мировых валют

    Tекст: Мария Иванова

    Благодаря стремительному удорожанию энергоносителей российская валюта с начала апреля выросла к доллару почти на 12%, продемонстрировав рекордную динамику на глобальном рынке.

    Отечественная валюта за полтора месяца выросла примерно на 12% по отношению к доллару. Такие показатели сделали ее самой успешной среди всех валют мира, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    При этом отмечается падение американской валюты до минимальных значений с февраля 2023 года. Главной причиной подобной динамики эксперты называют высокие цены на энергоресурсы, вызванные конфликтом США и Израиля против Ирана.

    Аналитики предполагают возможное првышение текущего курса. Управляющий активами в компании Istar Capital Искандер Луцко заявил: «Текущие макроэкономические условия являются идеальными для дальнейшего укрепления рубля».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость американской валюты на внебиржевых торгах опустилась ниже 72 рублей.

    В Госдуме оптимальным для российской экономики курсом назвали 80 рублей за доллар.

    Министерство финансов России в начале мая возобновило покупку иностранной валюты и золота по бюджетному правилу.

    19 мая 2026, 03:20 • Новости дня
    Путин выступил с видеообращением к гражданам Китая

    Tекст: Антон Антонов

    В преддверии визита в Китай президент России Владимир Путин обратился к «дорогим китайским друзьям», заявив, что Россия и Китай работают на дело мира и всеобщего процветания.

    «Дорогие китайские друзья, приветствую вас!» – обратился глава государства в преддверии визита в Пекин. Его видеообращение опубликовано на сайте Кремля.

    Российский лидер подчеркнул, что рад вновь посетить Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. По его словам, регулярные переговоры на высшем уровне стали важной частью развития отношений двух стран и усилий по «раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала».

    Глава государства напомнил, что четверть века назад Москва и Пекин подписали Договор о добрососедстве. Этот документ заложил основу для стратегического партнерства. Сейчас сотрудничество стран достигло беспрецедентного уровня, характеризуясь взаимопониманием, равноправием и готовностью поддерживать друг друга в вопросах защиты суверенитета.

    «Искренне ценю настрой Председателя Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией. Считаю, что наши добрые, дружеские контакты помогают намечать самые смелые планы на будущее и воплощать их в жизнь», – сказал Путин.

    Россия и Китай активно развивают контакты в политике, экономике и оборонной сфере. Товарооборот между государствами превысил 200 млрд долларов, а расчеты почти полностью переведены в национальные валюты. Кроме того, страны расширяют гуманитарные обмены, в том числе через введение безвизового режима, что способствует росту туризма и деловой активности, сказал Путин.

    Россия и Китай «сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемерного развития наших государств». «Важно, что именно эти вопросы составят повестку дня предстоящих в Пекине переговоров», – сказал Путин.

    Тесная связка двух стран играет стабилизирующую роль на мировой арене. Москва и Пекин выступают за соблюдение международного права и Устава ООН, сказал Путин. Он выразил уверенность в дальнейшем углублении сотрудничества ради благополучия народов и глобальной безопасности.

    «При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания», – заявил он.

    Путин отметил, что в России с большим уважением относятся к истории Китая, его достижениям в культуре, искусстве, науке.

    «До скорой встречи в Пекине! Благодарю за внимание», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля анонсировала официальный визит Путина в Китай 19–20 мая. Путин во время поездки в Китай встретится с инженером Пэн Паем, который ребенком приветствовал главу государства в 2000 году.

    Помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что Москва и Пекин развивают двусторонние отношения не для противостояния другим странам, а во имя глобального мира и развития.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    18 мая 2026, 21:50 • Новости дня
    В Euroclear отказались исполнять решение российского суда по активам ЦБ

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейский депозитарий Euroclear отказался исполнять решение арбитражного суда Москвы о взыскании 18,2 трлн рублей в пользу Банка России. В компании заявили, что активы российского Центробанка продолжат оставаться замороженными в соответствии с санкциями ЕС, а юрисдикцию российского суда в Брюсселе не признают. В Euroclear также сообщили о намерении обжаловать вынесенное решение.

    Депозитарий Euroclear заявил, что активы Банка России останутся замороженными на его счетах, несмотря на постановление арбитражного суда Москвы, передает ТАСС. В компании подчеркнули, что иск российского регулятора не признается законодательством Евросоюза.

    «Активы Центрального банка России, находящиеся в Euroclear Bank, остаются замороженными в соответствии с международными санкциями», – говорится в официальном заявлении депозитария. Там также пояснили, что не признают юрисдикцию российского суда и намерены обжаловать вынесенное решение.

    Ранее, 15 мая, арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Центробанка о взыскании с Euroclear Bank 18,2 трлн рублей. Это произошло на фоне планов ЕС направить заблокированные российские средства на поддержку Украины. В указанную сумму вошли замороженные активы, стоимость заблокированных ценных бумаг и упущенная выгода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года Банк России подал иск к депозитарию Euroclear в Арбитражный суд Москвы. Сумма претензий к бельгийской финансовой структуре составила более 18 триллионов рублей.

    В марте текущего года Девятый арбитражный апелляционный суд возвратил жалобу ответчика на закрытый режим рассмотрения дела.

    19 мая 2026, 14:51 • Новости дня
    Казахстан призвал к переосмыслению истории Золотой Орды
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на международном симпозиуме о Золотой Орде призвал ученых изменить стереотипное восприятие истории Великой Степи.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с призывом позитивно переосмыслить историю Золотой Орды, сообщает  ТАСС.

    На международном симпозиуме, посвященном этой теме, он отметил, что история Великой Степи до сих пор часто воспринимается как «бесконечная череда битв и сражений», что, по его мнению, заметно упрощает и искажает реальную картину прошлого.

    Выступая перед участниками симпозиума, Токаев подчеркнул необходимость расширить научный взгляд на Золотую Орду и уйти от односторонних интерпретаций. Президент обратился к исследователям с предложением сосредоточиться на новых подходах, которые позволят по-новому осмыслить значение этого исторического периода.

    «Хотел бы вкратце изложить собственное мнение об основных направлениях научных изысканий, которые, на мой взгляд, помогут расширить перспективы позитивного переосмысления истории Золотой Орды», – сказал Токаев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее археологи в Астраханской области сообщили о падении лошади в склеп времен Золотой Орды с возрастом захоронения не менее 500 лет.

    До этого в Горно-Алтайске прошла II Международная научно-практическая конференция «Алтай – прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации».

    19 мая 2026, 16:50 • Новости дня
    Участник «Времени героев» Емельянов назначен зампредом правительства Ивановской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кавалер двух орденов Мужества, участник программы «Время героев» Павел Емельянов назначен на должность заместителя председателя правительства Ивановской области, где он займется вопросами региональной безопасности.

    О новом кадровом решении сообщил Telegram-канал «Время героев». В июне 2025 года Павел Емельянов присоединился ко второму потоку президентской программы, реализуемой РАНХиГС и платформой «Россия – страна возможностей».

    Комментируя назначение, ветеран подчеркнул готовность трудиться ради жителей. «В новой должности я буду курировать управление региональной безопасности Ивановской области. Безопасность – одна из важнейших задач Правительства на сегодняшний день. Я благодарен коллективу программы «Время героев» за возможность учиться у лучших преподавателей и перенимать опыт у наставника, за внимание и индивидуальный подход к обучению и стажировкам. В своей работе продолжу применять получаемые знания и навыки на практике на благо нашего региона и его жителей», – заявил Емельянов.

    Наставником военнослужащего во время обучения выступал губернатор региона Станислав Воскресенский. Глава региона выразил уверенность, что военный опыт и целеустремленность бойца принесут значительную пользу.

    По словам Воскресенского, после стажировки он предложил Емельянову войти в команду правительства области.

    «Уверен, что его опыт будет полезен и ценен для Ивановской области. Понимание, что всегда нужно идти к цели и добиваться результата, – это качество, которым обладают наши военнослужащие и которому мы можем у них поучиться», – заявил губернатор.

    Павел Емельянов родился в 1984 году в Челябинске, за боевые заслуги награжден двумя орденами Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и медалью «За отвагу». Напомним, что ответственные посты уже получили более 90 выпускников программы.

    19 мая 2026, 08:41 • Новости дня
    Власти сообщили о планах привлечь Китай к строительству дорог
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия обсуждает участие Китае в строительстве и финансировании автодороги вдоль Каспия с выходом на Иран, Афганистан, Пакистан, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

    Правительство прорабатывает варианты финансирования масштабных инфраструктурных инициатив с зарубежными партнерами, передает РИА «Новости».

    Вице-премьер России Марат Хуснуллин на международном экономическом форуме «Россия – исламский мир: КазаньФорум» подчеркнул важность привлечения внешних средств.

    «Конечно, мы очень хотим строить транспортную инфраструктуру не только за бюджетные деньги, но и за внебюджетные. На сегодняшний день у нас порядка 20 транспортных проектов отобрано. Они прошли экспертизу Минтранса, получили заключение министерства экономики о том, что эти проекты имеют под собой экономическую основу и дают хорошую базу для развития», – заявил политик.

    По словам вице-премьера, сейчас крайне остро стоит вопрос создания трассы вдоль Каспийского моря. Новый маршрут должен обеспечить выход на Иран с последующим продолжением в Афганистан и Пакистан. В рамках мероприятия российская сторона обсудила с китайскими коллегами перспективы их участия в возведении дороги. Речь идет не только о непосредственном строительстве, но и о предоставлении необходимого финансирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о визите представителей крупнейшего иранского банка на экономический форум в Казани.

    Президент России Владимир Путин объявил о намерении проработать вопросы строительства автотранспортных подходов к границам с Китаем и Казахстаном.

    Власти Ирана подтвердили перспективность создания совместных с Москвой транспортных маршрутов.

    19 мая 2026, 11:21 • Новости дня
    СВР: Украина готовит удары по России с территории Латвии

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское командование намерено использовать инфраструктуру в Прибалтике для запуска дронов в сторону России, рассчитывая сократить время подлета и повысить эффективность атак по тыловым объектам, сообщила Служба внешней разведки (СВР).

    Украинское руководство стремится доказать европейским спонсорам способность ВСУ наносить ущерб российской экономике, следует из сообщения на сайте СВР. Для этого командование украинской армии готовит новые удары по тыловым регионам страны.

    По данным СВР, Киев планирует запускать дроны не только через предоставляемые странами Балтии воздушные коридоры, но и непосредственно с их территории. В ведомстве подчеркнули, что режим Зеленского нацелен всеми силами демонстрировать своим «идейным и финансовым покровителям в Европе» сохранение боевого потенциала ВСУ. Это должно сократить время полета и повысить эффективность атак.

    Украинским властям удалось убедить Ригу согласовать операцию, заверив в невозможности вычислить места запуска дронов. В Латвию уже прибыли бойцы Сил беспилотных систем ВСУ, которых разместили на базах «Адажи», «Селия», «Лиелварде», «Даугавпилс» и «Екабпилс», сообщили в СВР.

    Служба внешней разведки напомнила, что современные технические средства позволяют точно определять точки старта беспилотников, в том числе по обломкам. Координаты латвийских центров принятия решений известны, а членство в НАТО не спасет от ответных действий, добавили в ведомстве.

    Ранее российские военные уничтожили летевший со стороны Латвии украинский ударный беспилотник.

    Один из дронов ВСУ упал на территорию нефтебазы в латвийском городе Резекне.

    Из-за этого происшествия премьер-министр республики Эвика Силиня настояла на увольнении министра обороны Андриса Спрудса.

    18 мая 2026, 21:52 • Новости дня
    В России предложили снизить возраст вступления в брак
    Tекст: Денис Тельманов

    В России необходимо постепенно уменьшать возраст создания семьи для решения демографических проблем, считают специалисты.

    Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил постепенно снижать возраст вступления в брак, передает НСН.

    Так он отреагировал на идею главного внештатного гериатра Минздрава Ольги Ткачевой считать молодежью граждан до 39 лет. «В нашей стране крайне важно не просто не повышать возраст вступления в брак, а постепенно снижать его – это государственная и общенациональная задача», – заявил специалист.

    По его словам, расширение границ молодости косвенно поощряет откладывание создания семьи и рождения детей. Демограф уверен, что бесконечное продление понятия молодости, например, до 70 лет, приведет лишь к потворству негативным физиологическим и демографическим тенденциям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, академик РАН Геннадий Онищенко выразил уверенность в будущем повышении верхней границы возраста молодежи.

    Председатель комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко предложил сократить период обучения для более раннего вступления россиян в брак. За период с 2021 по 2025 год средний возраст молодоженов в стране увеличился на три года.

    19 мая 2026, 08:10 • Новости дня
    Пентагон обвинил Зеленского в срыве мирных переговоров

    Tекст: Вера Басилая

    Мирное урегулирование конфликта зашло в тупик из-за категорического нежелания украинского руководства идти на территориальные компромиссы ради прекращения боевых действий, заявил генеральный инспектор Пентагона.

    Американское военное ведомство подготовило подробный доклад для конгресса, передает РИА «Новости».

    В документе генеральный инспектор отметил провал контактов на высшем уровне из-за споров о границах и гарантиях безопасности. «Зеленский продолжал неизменно подчеркивать, что Украина не уступит России территории», – говорится в тексте.

    Аудиторы констатировали сокращение числа призывников на Украине и низкий уровень подготовки бойцов. Вооруженные силы страны столкнулись с деградацией возможностей на фоне острой нехватки боеприпасов и беспилотных аппаратов.

    При этом Россия сохраняет полное стратегическое и оперативное превосходство.

    Дополнительной проблемой для Киева стало прекращение американского финансирования.

    Ранее американское министерство войны признало острую нехватку личного состава и боеприпасов в украинской армии.

    Конгресс США с апреля 2024 года прекратил выделять дополнительное финансирование для Киева.

    Владимир Зеленский категорически отверг возможность территориальных уступок ради мирного урегулирования.

    18 мая 2026, 21:56 • Новости дня
    Мошенники обманули экс-премьера Украины на 158 тыс. долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший украинский премьер-министр Валерий Пустовойтенко, занимавший пост с 1997 по 1999 год, стал жертвой мошенников, сообщили украинские СМИ.

    Бывший премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко стал жертвой телефонных аферистов, передают «Вести». Преступники представились агентами Службы безопасности Украины и пригрозили 79-летнему политику уголовным преследованием.

    По данным киевской прокуратуры, злоумышленники убедили мужчину провести «обыск по видеосвязи» и показать все имеющиеся дома сбережения. После этого потерпевший выполнил указания звонивших, сложил наличность в пакет и передал курьерам возле своего дома якобы для проверки.

    Добычей мошенников стали 110 тыс. долларов, более 10 тыс. евро, а также средства в израильских шекелях, британских фунтах и чешских кронах. Суммарный ущерб составил семь млн гривен. В настоящее время подозреваемые задержаны, им предъявлены официальные обвинения.

    В конце апреля телефонный аферист под видом сотрудника СБУ выманил крупные сбережения у народной артистки Украины.

    19 мая 2026, 11:10 • Новости дня
    Грузия потребовала от ЕС объяснений за брутальный разгон митинга в Копенгагене
    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обратился с открытым письмом к лидерам Евросоюза с призывом ответить на вопросы об «отступлении от европейских ценностей», которые выразились в брутальном разгоне недавнего митинга в Копенгагене у штаб-квартиры компании Maersk, которую обвиняют в транспортировке военных грузов для снабжении израильской армии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Он назвал это явление «крайне тревожным» и заявил, что «Европа становится эталоном грубого нарушения прав человека, свободы слова и самовыражения, демократических ценностей».

    В письме премьер-министр задает вопросы о том, «куда Европу ведет этот путь» и как «оказалась Европа перед лицом такого кризиса ценностей».

    «Европа отдаляется от стандартов демократии и защиты прав человека», – заявил Ираклий Кобахидзе, напомнивший, что Грузия как страна – кандидат в члены Евросоюза является «частью европейского пространства – исторически, культурно и ценностно».

    В связи с противостоянием властей Грузии и радикальной оппозиции в ноябре-декабре 2024 года в Тбилиси ЕС и Дания в частности жестко критиковала Грузию.

    Письмо премьер-министра адресована руководителям Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента Урсуле фон дер Ляйен, Антониу Коште и  Роберте Метсоле.

    Против митингующих в столице Дании применили дубинки и служебных собак.

    19 мая 2026, 09:12 • Новости дня
    Начались масштабные учения ядерных сил России
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Маневры с привлечением более 64 тыс. военнослужащих по подготовке и применению ядерных сил начались в России и Белоруссии, сообщило российское Минобороны.

    Учения продлятся до 21 мая, они направлены на отработку действий в условиях потенциальной угрозы, указало ведомство в Max.

    В мероприятиях задействованы Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, Командование дальней авиации, а также силы Ленинградского и Центрального военных округов.

    Главной целью маневров заявлена проверка готовности органов управления и войск к предотвращению возможной агрессии. Военнослужащие отработают практические вопросы организации взаимодействия при выполнении поставленных задач.

    Планируется приведение в высшую степень готовности ряда соединений, а также пуски баллистических и крылатых ракет по российским полигонам.

    Всего в тренировках задействовано свыше 7,8 тыс. единиц техники, включая более 200 пусковых установок, свыше 140 летательных аппаратов, 73 корабля и 13 подводных лодок. Кроме того, военные отработают совместное применение ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии.

    Накануне Министерство обороны Белоруссии сообщило о начале тренировки воинских частей боевого применения ядерного оружия.

    В январе МИД России допускал возможность проведения совместных с Минском маневров по отработке применения нестратегического арсенала.

    19 мая 2026, 10:23 • Новости дня
    ФСБ задержала взорвавших БПЛА в воинской части в Воронежской области
    Tекст: Ольга Иванова

    В Воронежской области задержаны двое иностранных граждан, которых обвинили в подрыве FPV-дрона на территории воинской части.

    Двое выходцев из ближнего зарубежья, завербованных украинскими спецслужбами, были задержаны в Воронежской области, передает РИА «Новости».

    В Центре общественных связей ФСБ сообщили: «Федеральной службой безопасности на территории Воронежской области пресечена противоправная деятельность двух граждан ближнего зарубежья 1982 и 1988 годов рождения, планировавших по заданию украинских спецслужб совершить диверсию на объекте Минобороны».

    По данным спецслужбы, иностранцев завербовал через Telegram представитель СБУ, по поручению которого они покупали оформленные на подставных лиц сим-карты и проверяли уровень сигнала мобильной связи на конкретных участках местности. Затем, как отметили в ФСБ, диверсанты прибыли в регион, изъяли оснащенные взрывчаткой FPV-дроны, после чего активировали один из беспилотников и осуществили его подрыв на территории воинской части.

    Впоследствии задержанные были арестованы. Следственным отделом УФСБ России по Воронежской области возбуждены уголовные дела по ст. 276.1, ч. 2 ст. 281 и п. «а» ч.3 ст. 222.1 УК России, которые касаются помощи противнику, взрыва, сопряженного с посягательством на объекты Вооруженных сил, и незаконного обращения с взрывчатыми веществами, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала жителя Владимирской области, которого подозревают в подготовке подрыва российской военной авиатехники по указанию украинских спецслужб.

    В феврале 2026 года в Челябинске силовики предотвратили теракт с самодельной бомбой по заданию террористической организации, действующей под патронажем киевского режима.

    В 2025 году в Воронеже сотрудники ФСБ задержали мужчину за передачу Украине сведений о системах ПВО и подготовку диверсии на энергетическом объекте.

    19 мая 2026, 13:14 • Новости дня
    Эстония впервые сбила украинский беспилотник
    Tекст: Вера Басилая

    Системы противовоздушной обороны Эстонии перехватили дрон над озером Выртсъярв после объявления масштабной воздушной тревоги в нескольких уездах, заявил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур.

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил подробности инцидента, передает ТАСС.

    «Впервые мы сами сбили дрон», – заявил глава эстонского военного ведомства.

    По словам чиновника, беспилотный летательный аппарат вошел в воздушное пространство республики и был ликвидирован над озером Выртсъярв на юге страны. Предполагается, что перехваченный объект запустили с территории Украины.

    Незадолго до уничтожения дрона в шести уездах южной, восточной и юго-восточной частей Эстонии власти объявляли воздушную тревогу. Сигнал опасности звучал в Тартумаа, Йыгевамаа, Вильяндимаа, Валгамаа, Вырумаа и Пылвамаа.

    Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал Украину держать свои беспилотники подальше от эстонской территории.

    Вооруженные силы Эстонии выставили боевые машины у западной части Чудского озера из-за появления дронов.

    В начале мая украинский беспилотник в очередной раз нарушил воздушное пространство Эстонии.

    19 мая 2026, 15:35 • Новости дня
    Politico: Евросоюз изменит частоту продления антироссийских санкций

    Politico: Евросоюз будет обсуждать продление антироссийских санкций раз в год

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейский союз рассматривает возможность изменить сроки утверждения ограничительных мер против России, увеличив интервал с шести месяцев до одного года.

    Евросоюз планирует пересмотреть частоту продления антироссийских санкций, рассматривая вариант утверждения мер раз в год, сообщает издание Politico со ссылкой на европейских чиновников. Инициатива возникла на прошлой неделе в ходе подготовки к предстоящему саммиту, передает РИА «Новости».

    «Лидеры ЕС обсудят продление временных рамок блока для подтверждения санкций против России с шести месяцев до года, когда соберутся в Брюсселе в следующем месяце», – говорится в публикации. Журналисты ссылаются на информацию от пятерых дипломатов и нескольких официальных лиц из Евросоюза.

    Москва неоднократно подчеркивала свою способность справляться с экономическим давлением. Западные страны начали вводить ограничения против России несколько лет назад и продолжают политику их усиления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза приступили к обсуждению двадцать первого пакета антироссийских санкций. Европейский союз планирует ввести эти ограничения до первого июля. В сентябре прошлого года Совет ЕС продлил действие всех рестрикций против России на полгода.

