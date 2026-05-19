Оранжевый уровень опасности из-за жары введен в Центральной России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Во всех регионах Центрального федерального округа из-за аномальной жары объявлен оранжевый уровень погодной опасности, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ. Этот уровень является предпоследним в колористической шкале метеопредупреждений и означает опасную погоду с риском стихийных бедствий и ущерба.

По данным синоптиков, в Ярославской, Тверской, Смоленской, Рязанской, Московской, Костромской, Ивановской и Владимирской областях, а также в столице оранжевый уровень действует до конца суток пятницы, 22 мая. В Тульской и Калужской областях он сохранится до 23:00 мск пятницы, а в Тамбовской, Орловской, Липецкой, Курской, Воронежской, Брянской и Белгородской областях – до утра четверга, 21 мая.

В Гидрометцентре ранее объясняли, что аномальная жара связана с распространением из Средней Азии теплого тропосферного гребня, который поднял температурный фон. По южной и западной периферии этого гребня движется воздух с акваторий Черного и Каспийского морей, из-за чего погода становится неустойчивой, с кратковременными дождями и грозами.

Ранее во вторник синоптики Гидрометцентра РФ зафиксировали в Москве 30,5 градуса тепла как новый температурный рекорд для 19 мая. А главный специалист метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о предстоящей в Москве знойной погоде с превышением климатической нормы на семь градусов.

До этого в Гидрометцентре России заявили о действии в Москве и Подмосковье «оранжевого» уровня погодной опасности на период аномально жаркой погоды до 18 мая.