    19 мая 2026, 19:36 • Новости дня

    Почти семь миллионов зрителей увидели трансляцию прибытия Путина в Китай

    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Трансляция приземления самолета Владимира Путина в пекинском аэропорту собрала почти семь миллионов зрителей в приложении Центрального телевидения Китая.

    Почти семь миллионов человек в прямом эфире посмотрели трансляцию в приложении Центрального телевидения Китая из пекинского аэропорта Шоуду, куда во вторник прибыл президент РФ Владимир Путин, передает РИА «Новости».

    Основная программа визита запланирована на среду и начнется с торжественной церемонии встречи российской делегации на площади Тяньаньмэнь. Затем в Доме народных собраний пройдут переговоры Путина и Си Цзиньпина, по итогам которых стороны подпишут совместные документы и сделают заявления для СМИ.

    Позднее в тот же день лидеры примут участие в церемонии открытия перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования. Вечером состоится торжественный прием от имени Си Цзиньпина, а завершит рабочую программу беседа Путина и председателя КНР за чаем, которую в Кремле называют одним из ключевых моментов визита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Китайскую Народную Республику с двухдневным визитом. В пекинском аэропорту его торжественно встретил министр иностранных дел КНР Ван И.

    Ранее пресс-служба Кремля в Mах анонсировала официальный визит Путина в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

    19 мая 2026, 03:20 • Новости дня
    Путин выступил с видеообращением к гражданам Китая

    Путин: Россия и Китай работают на дело мира и всеобщего процветания

    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В преддверии визита в Китай президент России Владимир Путин обратился к «дорогим китайским друзьям», заявив, что Россия и Китай работают на дело мира и всеобщего процветания.

    «Дорогие китайские друзья, приветствую вас!» – обратился глава государства в преддверии визита в Пекин. Его видеообращение опубликовано на сайте Кремля.

    Российский лидер подчеркнул, что рад вновь посетить Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. По его словам, регулярные переговоры на высшем уровне стали важной частью развития отношений двух стран и усилий по «раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала».

    Глава государства напомнил, что четверть века назад Москва и Пекин подписали Договор о добрососедстве. Этот документ заложил основу для стратегического партнерства. Сейчас сотрудничество стран достигло беспрецедентного уровня, характеризуясь взаимопониманием, равноправием и готовностью поддерживать друг друга в вопросах защиты суверенитета.

    «Искренне ценю настрой Председателя Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией. Считаю, что наши добрые, дружеские контакты помогают намечать самые смелые планы на будущее и воплощать их в жизнь», – сказал Путин.

    Россия и Китай активно развивают контакты в политике, экономике и оборонной сфере. Товарооборот между государствами превысил 200 млрд долларов, а расчеты почти полностью переведены в национальные валюты. Кроме того, страны расширяют гуманитарные обмены, в том числе через введение безвизового режима, что способствует росту туризма и деловой активности, сказал Путин.

    Россия и Китай «сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемерного развития наших государств». «Важно, что именно эти вопросы составят повестку дня предстоящих в Пекине переговоров», – сказал Путин.

    Тесная связка двух стран играет стабилизирующую роль на мировой арене. Москва и Пекин выступают за соблюдение международного права и Устава ООН, сказал Путин. Он выразил уверенность в дальнейшем углублении сотрудничества ради благополучия народов и глобальной безопасности.

    «При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания», – заявил он.

    Путин отметил, что в России с большим уважением относятся к истории Китая, его достижениям в культуре, искусстве, науке.

    «До скорой встречи в Пекине! Благодарю за внимание», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля анонсировала официальный визит Путина в Китай 19–20 мая. Путин во время поездки в Китай встретится с инженером Пэн Паем, который ребенком приветствовал главу государства в 2000 году.

    Помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что Москва и Пекин развивают двусторонние отношения не для противостояния другим странам, а во имя глобального мира и развития.

    19 мая 2026, 08:41 • Новости дня
    Власти сообщили о планах привлечь Китай к строительству дорог
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия обсуждает участие Китае в строительстве и финансировании автодороги вдоль Каспия с выходом на Иран, Афганистан, Пакистан, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

    Правительство прорабатывает варианты финансирования масштабных инфраструктурных инициатив с зарубежными партнерами, передает РИА «Новости».

    Вице-премьер России Марат Хуснуллин на международном экономическом форуме «Россия – исламский мир: КазаньФорум» подчеркнул важность привлечения внешних средств.

    «Конечно, мы очень хотим строить транспортную инфраструктуру не только за бюджетные деньги, но и за внебюджетные. На сегодняшний день у нас порядка 20 транспортных проектов отобрано. Они прошли экспертизу Минтранса, получили заключение министерства экономики о том, что эти проекты имеют под собой экономическую основу и дают хорошую базу для развития», – заявил политик.

    По словам вице-премьера, сейчас крайне остро стоит вопрос создания трассы вдоль Каспийского моря. Новый маршрут должен обеспечить выход на Иран с последующим продолжением в Афганистан и Пакистан. В рамках мероприятия российская сторона обсудила с китайскими коллегами перспективы их участия в возведении дороги. Речь идет не только о непосредственном строительстве, но и о предоставлении необходимого финансирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о визите представителей крупнейшего иранского банка на экономический форум в Казани.

    Президент России Владимир Путин объявил о намерении проработать вопросы строительства автотранспортных подходов к границам с Китаем и Казахстаном.

    Власти Ирана подтвердили перспективность создания совместных с Москвой транспортных маршрутов.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    19 мая 2026, 15:48 • Новости дня
    FT: Трамп предложил Китаю и России объединиться против МУС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время визита в Пекин американский президент Дональд Трамп предложил создать общий фронт США, Китая и России против Международного уголовного суда (МУС), заявив о совпадении интересов, пишут западные СМИ.

    Во время недавних переговоров в Пекине президент США Дональд Трамп предложил председателю КНР Си Цзиньпину объединить усилия США, Китая и России для противостояния Международному уголовному суду (МУС), пишет ТАСС со ссылкой на публикацию Financial Times. По данным газеты, инициатива прозвучала как идея совместных действий трех держав против МУС.

    Издание отмечает, что Трамп во время обсуждения подчеркнул: «Интересы трех стран в отношении МУС совпадают». По информации Financial Times, в Белом доме отказались комментировать эти сведения, однако ранее Вашингтон уже высказывал резкую критику в адрес МУС, обвиняя суд в политизации, превышении полномочий и ущемлении суверенитета США. Авторы статьи вместе с тем указывают, что официальной позиции Пекина по этому предложению пока нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп 7 февраля подписал указ о введении санкций против Международного уголовного суда за его действия против Вашингтона и союзников. Позднее администрация Трампа ввела персональные финансовые и визовые санкции против прокурора МУС Карима Хана и обвинила суд в злоупотреблении полномочиями.

    Также сообщалось, что Россия обсуждает с государствами БРИКС создание международно-правового органа в качестве альтернативы действующему МУС.

    19 мая 2026, 10:03 • Новости дня
    Bloomberg: Россия намерена договориться с Китаем по «Силе Сибири – 2»
    @ gazprom.ru

    Tекст: Мария Иванова

    На переговорах в Пекине российская сторона рассчитывает согласовать цены для газопровода «Сила Сибири – 2» на фоне энергетической нестабильности из-за иранского конфликта, отмечает Bloomberg.

    Глава российского государства Владимир Путин отправился в Пекин для переговоров с председателем КНР, передает Bloomberg. Из-за конфликта в Иране Китай остро нуждается в надежных поставках энергоресурсов. Москва рассчитывает, что это ускорит согласование цен на газ для магистрали «Сила Сибири – 2».

    «Этот газопровод находится на повестке дня, и мы настроены серьезно его обсуждать. Я полагаю, что эта тема будет детально рассмотрена лидерами», – заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    Ожидается, что стоимость топлива утвердят к сентябрю. Несмотря на небольшое снижение товарооборота до 228 млрд долларов в прошлом году, экономические связи двух стран остаются крепкими. Россия импортирует через КНР более 90% подсанкционных технологических компонентов.

    Переориентация экспорта продолжается: к 2029 году поставки газа в Азию должны достичь 52,5 млрд кубометров ежегодно. Пекин также заинтересован в развитии безопасных сухопутных маршрутов и Северного морского пути, указывают бывшие китайские дипломаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры России и Китая детально обсудят взаимодействие в нефтегазовой сфере.

    Ближневосточный конфликт заметно усилил интерес Пекина к проекту газопровода «Сила Сибири – 2». Главной проблемой для подписания нового контракта остается цена будущих поставок топлива.

    19 мая 2026, 18:32 • Новости дня
    Путин прибыл с двухдневным визитом в Пекин
    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин прибыл в Китайскую Народную Республику. Российский лидер проведет в Пекине два дня, в течение которых запланирована насыщенная программа мероприятий и переговоров на высшем уровне.

    В Пекине глава государства будет находиться 19 и 20 мая. Рабочий график российского лидера ожидается весьма насыщенным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пекине российский лидер проведет насыщенные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, по итогам которых, как ожидается, будет подписано порядка 40 двусторонних документов. Визит приурочен к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

    Торжественная программа начнется с официальной церемонии встречи: главу государства встретит министр иностранных дел КНР Ван И, в аэропорту также будут задействованы почетный караул и дети. После этого российский лидер направится в резиденцию для почетных гостей Дяоюйтай, а основная встреча с Си Цзиньпином пройдет на площади Тяньаньмэнь.

    С российской стороны в переговорах примут участие 39 представителей, включая первого вице-премьера Дениса Мантурова, вице-премьеров Татьяну Голикову, Александра Новака, Юрия Трутнева и Дмитрия Чернышенко, а также председателя Банка России Эльвиру Набиуллину. В делегацию также вошли главы восьми министерств, руководители крупнейших госкорпораций, представители регионов, университетов и СМИ.

    По словам Ушакова, ключевыми итоговыми документами станут Совместная декларация о формировании многополярного мира и Совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Документы должны закрепить общий подход Москвы и Пекина к международной повестке и задать рамки для дальнейшего развития отношений.

    При этом визит не ограничится подписанием основных соглашений: стороны также обсудят расширение сотрудничества в торговле, образовании, культуре, транспорте и энергетике, а также могут выйти на дополнительные договоренности, способные придать импульс двусторонним проектам.

    Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь поприветствовал визит российского лидера. Перед поездкой президент России обратился к гражданам Китая с речью о мире и процветании. На предстоящих переговорах главы государств детально обсудят двустороннее взаимодействие в нефтегазовой сфере.

    19 мая 2026, 20:12 • Новости дня
    Постпред Китая в ООН признал теневую дипломатию Пекина по Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Китайский постпред при ООН Фу Цун сообщил, что Пекин ведёт теневую дипломатию, поддерживая тесные контакты с Россией, Украиной и другими участниками конфликта.

    На заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель КНР Фу Цун сообщил о неформальных усилиях Пекина по урегулированию конфликта на Украине, сообщает RT. Он заявил: «Китай… поддерживает тесную связь с Россией, Украиной и другими сторонами, активно участвуя в теневой дипломатии, настойчиво создавая условия и формируя консенсус для мира».

    Дипломат подчеркнул, что китайская сторона ведёт масштабную работу и рассчитывает на скорейшее завершение боевых действий.

    По его словам, для прочного мира необходимо устранять не только симптомы, но и коренные причины конфликта, пишет ТАСС. Фу Цун отметил, что в мире не существует абсолютной безопасности, а Россия, Украина и остальная Европа остаются соседями, которых невозможно переместить, поэтому серьёзное отношение к озабоченностям в сфере безопасности является единственным реалистичным выбором.

    Китайский постпред призвал отказаться от «мышления холодной войны» и блокового противостояния и выступил за концепцию общей, всеобъемлющей, кооперативной и устойчивой безопасности с учётом интересов всех сторон. Он напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин ранее настаивал на уважении суверенитета и территориальной целостности всех стран, соблюдении целей и принципов Устава ООН и поддержке любых усилий по мирному урегулированию кризиса.

    Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил о намерении Пекина сохранять объективную и беспристрастную позицию по урегулированию ситуации на Украине.

    До этого в МИД Китая подтвердили поддержку Пекином любых инициатив по мирному урегулированию конфликта на Украине и готовность сотрудничать с другими странами для достижения долгосрочного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай надеется на диалог между сторонами конфликта и готов взаимодействовать с международным сообществом для достижения прочного мира.

    19 мая 2026, 20:52 • Новости дня
    Кирилл Дмитриев запустил аккаунт в китайской социальной сети WeСhat

    Tекст: Дарья Григоренко

    Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев решил делиться новостями об экономике и предпринимательстве на популярной азиатской цифровой платформе.

    Дмитриев начал вести блог в китайском приложении WeChat, сообщила пресс-служба РФПИ.

    В первой публикации автор канала обратился к читателям. «Я – Кирилл Дмитриев, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, рад приветствовать вас в официальном аккаунте в WeChat», – написал глава фонда.

    «Здесь буду делиться новостями о глобальном экономическом сотрудничестве, актуальными инвестиционными наблюдениями и идеями позитивного предпринимательства. Подписывайтесь!!» – добавил Дмитриев.

    19 мая 2026, 11:28 • Новости дня
    МИД Китая назвал выдумкой приписанные FT Си Цзиньпину слова об Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел Китая опровергло информацию газеты Financial Times о высказывании председателя КНР Си Цзиньпина по Украине.

    Официальный представитель китайского дипломатического ведомства Го Цзякунь заявил журналистам, что указанная в газете Financial Times статья о высказывании председателя КНР Си Цзиньпина по Украине противоречит фактам и является чистой выдумкой, передает ТАСС.

    Ранее британское издание сообщило, что Си Цзиньпин на встрече с президентом США якобы сказал, что российский лидер «может пожалеть о решении начать военную операцию на Украине».

    Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США  обсудили в Пекине украинский кризис.

    Лидеры США и Китая обсудили ситуацию на Украине во время визита американского президента в Пекин и пришли к единому мнению о необходимости мирного разрешения кризиса.

    19 мая 2026, 13:12 • Новости дня
    Мерц заявил об отслеживании Германией визита Путина в Китай

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Берлин внимательно наблюдает за поездкой президента России Владимира Путина в КНР, надеясь на помощь азиатского партнера в урегулировании украинского конфликта, сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

    Правительство Германии пристально следит за визитом президента России Владимира Путина в КНР, передает ТАСС. Соответствующее заявление сделал канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Ги Пармеленом в Берлине.

    «Мы, конечно, очень внимательно следим за визитом президента Путина в Пекин», – подчеркнул глава немецкого правительства. Он добавил, что Берлин также тщательно анализировал заявления после предшествующей встречи председателя КНР Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

    По словам Мерца, немецкая сторона сейчас не ждет принципиальных перемен в стратегическом партнерстве Москвы и Пекина. При этом власти ФРГ рассчитывают, что Китай сможет оказать влияние на Россию для скорейшего завершения конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин начал двухдневный визит в Китай.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь поприветствовал приезд российского лидера.

    Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков анонсировал подписание совместной декларации о становлении многополярного мира.

    19 мая 2026, 18:54 • Новости дня
    Путина в аэропорту Пекина встретил глава МИД Китая Ван И

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин прилетел в Пекин с двухдневным визитом, где у трапа самолета его торжественно поприветствовал министр иностранных дел КНР Ван И.

    Президента России в аэропорту встречала рота почетного караула и дети, передает РИА «Новости». После выхода из самолета глава государства обменялся рукопожатием с Ван И и провел с ним короткую беседу. Затем китайский министр проводил Путина до автомобиля Aurus, на котором российский лидер отбыл в предоставленную ему резиденцию.

    Основная программа визита запланирована на 20 мая. В этот день пройдут переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в узком и расширенном составах. Стороны планируют обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений и обменяться мнениями по ключевым международным проблемам.

    Также лидеры двух стран дадут старт Годам образования России и Китая, которые пройдут в 2026–2027 годах. По итогам встреч ожидается подписание Совместного заявления на высшем уровне и ряда важных межправительственных документов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков заранее анонсировал торжественную встречу российского лидера министром иностранных дел КНР Ван И.

    По итогам переговоров стороны подпишут около сорока различных документов. Путин и Си Цзиньпин детально обсудят дальнейшее взаимодействие в нефтегазовой сфере.

    19 мая 2026, 10:55 • Новости дня
    Жители Китая высоко оценили обращение Путина к народу КНР

    Tекст: Вера Басилая

    Китайские интернет-пользователи высоко оценили видеообращение президента Владимира Путина к народу Китая, фрагмент выступления, опубликованный в китайской соцсети, за четыре часа набрал более 183 тыс. лайков.

    Видеоролик с посланием президента РФ Владимира Путина к китайскому народу вызвал бурную реакцию в местном сегменте интернета, передает РИА «Новости».

    В своем обращении глава государства отметил беспрецедентный уровень развития двусторонних отношений между Москвой и Пекином.

    Фрагмент выступления, опубликованный каналом газеты «Жэньминь жибао» в приложении Douyin (китайская версия TikTok), за четыре часа набрал более 183 тыс. лайков.

    «Президент Путин, добро пожаловать в Китай! Пусть китайско-российская дружба длится вечно», – написал один из пользователей, чей комментарий собрал свыше 830 отметок «нравится».

    Запись, размещенная Центральным телевидением Китая, также пользуется популярностью, получив более 164 тыс. лайков. В комментариях жители страны отмечают, что зал приемов в Пекине вновь ждет старого друга, и обращают внимание на то, что российский лидер бывал в КНР чаще большинства самих китайцев.

    Предстоящий визит приурочен к 25-летию подписания договора о добрососедстве между двумя государствами. В поездке президента будет сопровождать внушительная делегация, включающая вице-премьеров, министров и представителей крупного бизнеса.

    Владимир Путин совершит двухдневный визит в Китай с 19 по 20 мая.

    В преддверии поездки Владимир Путин обратился к гражданам КНР с приветственным видеопосланием.

    Для подписания в ходе переговоров Москва и Пекин подготовили около 40 совместных документов.

    19 мая 2026, 16:34 • Новости дня
    Росатом сообщил о скором запуске седьмого энергоблока китайской АЭС

    Tекст: Денис Тельманов

    Физический пуск нового энергоблока китайской атомной электростанции состоится в конце мая или начале июня текущего года.

    Переход к процедуре физического пуска седьмого энергоблока АЭС «Тяньвань» в Китае ожидается в конце мая или начале июня, передает ТАСС. Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев во время встречи с журналистами в Пекине.

    «Так, мы строим седьмой и восьмой блоки на АЭС «Тяньвань». Это уже следующий шаг в развитии атомной энергетики, атомных технологий, это наш бестселлер», – подчеркнул руководитель Росатома.

    Он также добавил, что специалисты компании с волнением ожидают перехода седьмого энергоблока к важнейшей процедуре физического пуска. Сама атомная станция расположена в восточной китайской провинции Цзянсу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай занял первое место в мировом рейтинге по установленной мощности АЭС. Президент России Владимир Путин отметил успешное развитие взаимодействия двух стран на Тяньваньской станции.

    Месяцем ранее Росатом доставил ядерное топливо для стартовой загрузки реактора на китайской АЭС «Сюйдапу».

    19 мая 2026, 11:56 • Новости дня
    Путин поздравил университет морского и речного флота имени Макарова с юбилеем

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Государственному университету морского и речного флота имени адмирала Макарова в связи со 150-летием учебного заведения.

    Президент России Владимир Путин поздравил Государственный университет морского и речного флота имени адмирала Макарова со 150-летием, сообщается на сайте Кремля.

    Российский лидер отметил, что вуз является флагманом по подготовке высококвалифицированных специалистов в отрасли.

    «Ваш университет и его филиалы по праву считаются одними из флагманов в сфере подготовки высококвалифицированных специалистов для морского и речного транспорта – судостроителей, инженеров, гидрографов, работников судоходных компаний, членов экипажей атомных ледоколов и газовозов ледового класса», – говорится в послании российского лидера.

    Путин также обратил внимание на то, что университет обладает богатой историей и крепкими традициями, заложенными многими поколениями настоящих профессионалов. Глава государства выразил уверенность, что, сохраняя связь времен и открытость новому, вуз продолжит развиваться и оставаться центром притяжения для талантливой молодежи.

    19 мая 2026, 10:50 • Новости дня
    Путин назначил Беляева новым послом России в Марокко

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин назначил Игоря Беляева чрезвычайным и полномочным послом России в Марокко, освободив от этой должности Владимира Байбакова,

    О назначении нового посла России в Марокко сообщается в указах президента, опубликованных на официальном сайте правовой информации.

    В документе говорится: «Назначить Беляева Игоря Алексеевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Марокко».

    Отдельным указом Владимир Путин освободил от поста Владимира Байбакова. Таким образом, в Королевстве Марокко произошла ротация российских дипломатических представителей на уровне чрезвычайного и полномочного посла.

    В мае 2026 года Путин назначил Андрея Мартыненко чрезвычайным и полномочным послом России в Кабо-Верде, освободив от этой должности Юрия Материю.

    В январе 2026 года президент Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Маленко новым чрезвычайным и полномочным послом России в Мавритании вместо Бориса Жилко.

    19 мая 2026, 10:47 • Новости дня
    МИД Китая поприветствовал визит Путина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китай приветствует визит президента Владимира Путина, лидеры двух стран обсудят сотрудничество в различных областях, региональные и международные вопросы, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь..

    Китайские власти с воодушевлением ожидают приезда российского президента, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь подчеркнул: «Китай приветствует визит президента РФ Владимира Путина в КНР». Поездка продлится два дня, с 19 по 20 мая.

    Дипломат отметил, что лидеры обменяются мнениями по широкому спектру направлений взаимодействия. Стороны обязательно затронут темы, представляющие взаимный интерес на международной арене.

    В Пекине выразили уверенность в дальнейшем укреплении многолетней дружбы между государствами. Это произойдет благодаря стратегическому руководству Владимира Путина и Си Цзиньпина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля анонсировала официальный визит президента России в Китайскую Народную Республику.

    Накануне поездки Владимир Путин посвятил рабочий день подготовке к предстоящим переговорам.

    Помощник главы государства Юрий Ушаков назвал главной темой встречи экономическое партнерство двух стран.

