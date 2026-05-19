Путина в аэропорту Пекина встретил глава МИД Китая Ван И

Президента России в аэропорту встречала рота почетного караула и дети, передает РИА «Новости». После выхода из самолета глава государства обменялся рукопожатием с Ван И и провел с ним короткую беседу. Затем китайский министр проводил Путина до автомобиля Aurus, на котором российский лидер отбыл в предоставленную ему резиденцию.

Основная программа визита запланирована на 20 мая. В этот день пройдут переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в узком и расширенном составах. Стороны планируют обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений и обменяться мнениями по ключевым международным проблемам.

Также лидеры двух стран дадут старт Годам образования России и Китая, которые пройдут в 2026–2027 годах. По итогам встреч ожидается подписание Совместного заявления на высшем уровне и ряда важных межправительственных документов.

По итогам переговоров стороны подпишут около сорока различных документов. Путин и Си Цзиньпин детально обсудят дальнейшее взаимодействие в нефтегазовой сфере.