Путин прибыл с двухдневным визитом в Пекин

Tекст: Елизавета Шишкова

В Пекине глава государства будет находиться 19 и 20 мая. Рабочий график российского лидера ожидается весьма насыщенным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пекине российский лидер проведет насыщенные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, по итогам которых, как ожидается, будет подписано порядка 40 двусторонних документов. Визит приурочен к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

Торжественная программа начнется с официальной церемонии встречи: главу государства встретит министр иностранных дел КНР Ван И, в аэропорту также будут задействованы почетный караул и дети. После этого российский лидер направится в резиденцию для почетных гостей Дяоюйтай, а основная встреча с Си Цзиньпином пройдет на площади Тяньаньмэнь.

С российской стороны в переговорах примут участие 39 представителей, включая первого вице-премьера Дениса Мантурова, вице-премьеров Татьяну Голикову, Александра Новака, Юрия Трутнева и Дмитрия Чернышенко, а также председателя Банка России Эльвиру Набиуллину. В делегацию также вошли главы восьми министерств, руководители крупнейших госкорпораций, представители регионов, университетов и СМИ.

По словам Ушакова, ключевыми итоговыми документами станут Совместная декларация о формировании многополярного мира и Совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Документы должны закрепить общий подход Москвы и Пекина к международной повестке и задать рамки для дальнейшего развития отношений.

При этом визит не ограничится подписанием основных соглашений: стороны также обсудят расширение сотрудничества в торговле, образовании, культуре, транспорте и энергетике, а также могут выйти на дополнительные договоренности, способные придать импульс двусторонним проектам.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь поприветствовал визит российского лидера. Перед поездкой президент России обратился к гражданам Китая с речью о мире и процветании. На предстоящих переговорах главы государств детально обсудят двустороннее взаимодействие в нефтегазовой сфере.