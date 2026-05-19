Суд рассмотрит жалобу МЧС по делу о бомбоубежище в театре Надежды Бабкиной

Суд решил рассмотреть жалобу МЧС на решение о бомбоубежище театра Бабкиной в июне

Tекст: Дарья Григоренко

Арбитражный суд Москвы еще в сентябре 2025 года удовлетворил заявление театра, обязав МЧС оплатить 50 тыс. рублей госпошлины. В апелляционном порядке жалоба ведомства была принята только в апреле 2026 года, после восстановления срока на обжалование. Поводом для судебных разбирательств стал документ, выданный МЧС в октябре 2024 года, передает РИА «Новости».

Юрист театра сообщил в суде, что речь идет о подвальном помещении на Садовом кольце, где хранятся театральные костюмы. По его словам, «ни собственник – это город Москва… ни предыдущие владельцы никаких документов о том, что там находилось защитное сооружение, не передавали».

Он также отметил, что театр не располагает ни финансированием, ни возможностями для восстановления убежища, а только проектные работы могут стоить от 30 млн рублей.

Театр готов передать подвал городскому «Жилищнику», сейчас идут переговоры с городскими властями. Представители ответчика на заседание суда первой инстанции не присутствовали. «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной работает с 2000 года и с 2019 года является единственным в России государственным академическим театром, популяризирующим народную культуру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Московский арбитражный суд отменил спорное предписание МЧС в отношении театра Надежды Бабкиной.

