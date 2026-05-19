Трамп заявил о возможном мощном ударе США по Ирану

Трамп отметил вероятность нового обострения конфликта, передает РИА «Новости». При этом политик выразил сомнения в необходимости немедленных действий.
«Я надеюсь, что нам не придется этого делать, но, возможно, нам придется нанести им еще один удар. Возможно, нам придется атаковать их еще раз. Я пока не уверен», – заявил Дональд Трамп журналистам.
Президент добавил, что ранее планировал атаковать Иран. По словам главы государства, до отдачи приказа о начале бомбардировок оставался всего один час, однако решение было отложено.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Вашингтон отложил запланированную военную атаку на Иран ради возможного мирного соглашения.
Ранее американский лидер пригрозил Тегерану разрушительными ударами из-за нежелания идти на ядерные уступки. Ближайшие помощники главы государства разработали планы возобновления боевых действий.