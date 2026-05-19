Финский политик Мема призвал сменить европейскую элиту ради мира с Россией

Tекст: Тимур Шайдуллин

Финский политик Армандо Мема, представляющий финскую партию «Альянс свободы», выступил с резким призывом к переменам в европейской политике. Он заявил, что только кардинальное обновление элит способно открыть путь к устойчивому миру с Москвой, передает РИА «Новости».

«Элита в Европе должна уйти, только смена режима в европейском политическом классе позволит нам надеяться на подлинный мир с Москвой. В противном случае это будут просто еще одни Минские соглашения, чтобы Европа выиграла время для перевооружения», – написал Мема в соцсетях.

По его словам, достичь мира с Россией невозможно, пока у власти в Евросоюзе остается политический класс, который, по его оценке, подстрекает к войне и сохраняет враждебный курс в отношении Москвы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, также Мема заявил о больших шансах лично стать переговорщиком в возможном диалоге Евросоюза с Россией.

Ранее Мема обвинил Евросоюз в стремлении выиграть время для собственного перевооружения под прикрытием урегулирования конфликта на Украине. Политик назвал встречу «коалиции желающих» в Париже историческим фиаско и обрисовал Европу как главное препятствие на пути к миру на Украине.