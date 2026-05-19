Забившего молотком двух соседей москвича арестовали

Tекст: Денис Тельманов

Столичный суд отправил в СИЗО подозреваемого в жестокой расправе над двумя местными жителями, передает ТАСС.

В пресс-службе московской прокуратуры подтвердили факт ареста. «С учетом позиции прокуратуры Северо-Восточного административного округа фигурант уголовного дела об убийстве двух человек заключен под стражу. 42-летнему мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ», – говорится в сообщении.

По данным следствия, трагедия произошла 17 мая на улице Корнейчука. Обвиняемый выпивал в гостях у соседа, однако между ними вспыхнула ссора. Злоумышленник сходил к себе домой за молотком, вернулся и нанес оппоненту не менее трех ударов по голове.

Затем нападавший зашел в спальню и трижды ударил по голове жену потерпевшего, которая лежала на кровати. Женщина скончалась на месте.

На допросе задержанный полностью признал вину. Он рассказал, что упаковал окровавленную одежду и орудие преступления в пакет, выбросил его около дома и уехал на дачу в Калужскую область, где вскоре был пойман силовиками.

