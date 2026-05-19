В Москве украинец получил 25 лет за госизмену, терроризм и диверсии

Tекст: Дарья Григоренко

«Окончательно назначить подсудимому Балогу Дмитрию Михайловичу наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остальной части – в колонии строгого режима», – огласил решение судья, передает ТАСС.

Установлено, что осужденный, внесенный в список террористов, уничтожал релейные шкафы и объекты связи. Задания он получал от представителей «Легиона «Свобода России»» (внесен в РФ в перечень террористов).

Как писала газета ВЗГЛЯД, Апелляционный военный суд утвердил приговор диверсанту за поджоги базовых сотовых станций в Иркутской области.

В апреле Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор троим жителям Ростова-на-Дону за поджог релейных шкафов.

Ранее Второй Западный окружной военный суд назначил 15 лет лишения свободы уроженцу Тюменской области за передачу данных представителям террористической организации.