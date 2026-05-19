Французский истребитель заметили у границы России

Французский истребитель Mirage пролетел у российской границы в Эстонии

Tекст: Денис Тельманов

Французский боевой самолет был замечен в воздушном пространстве Эстонии недалеко от рубежей РФ, передает ТАСС. Источник в европейских авиадиспетчерских службах сообщил, что истребитель вылетел с базы у Финского залива.

«Истребитель вылетел с эстонской военной базы в районе побережья Финского залива, после чего полетел в восточную часть неба, где совершил несколько кругов, в том числе пройдя невдалеке от границы с Россией», – рассказал собеседник агентства.

Самолет пролетел над эстонской акваторией Псковско-Чудского озера, а затем через воздушное пространство Латвии вернулся обратно.

Ранее сообщалось о появлении трех натовских самолетов-разведчиков в районе Калининградской области. Они находились над нейтральными водами Балтики, а также в небе над Литвой, Латвией и Польшей.

В связи с инцидентом латвийские авиадиспетчеры временно вводили ограничения полетов на востоке страны из-за возможного появления неопознанного объекта. В настоящее время это предупреждение уже снято.

Как писала газета ВЗГЛЯД, французский истребитель Mirage 2000D совершил полет вдоль западных границ России. Разведывательный самолет Beechcraft King Air 350ER выполнил маневры вблизи эстонского города Нарва.

