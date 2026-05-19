В Петербурге избрали меру пресечения посидевшему на троне в Эрмитаже мужчине

«Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Панфилова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ», – сообщила объединенная пресс-служба судов города, передает ТАСС.
В итоге фигуранту назначен запрет определенных действий до 16 июля.
Посетитель музея подошел к Большому императорскому трону и сел на него. Следствие ходатайствовало о заключении нарушителя под стражу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники Росгвардии задержали севшего на Большой императорский трон посетителя Эрмитажа.
Полицейские направили агрессивного мужчину в специализированное медицинское учреждение для обследования.
Генеральный директор музея Михаил Пиотровский назвал этот поступок актом вандализма.